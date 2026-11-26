En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno Municipal de Silao llevó a cabo la conferencia magistral Vidas sin miedo, impartida por Karina Escobar, como un espacio de reflexión sobre la prevención de la violencia, la protección de mujeres, niñas y niños, y la responsabilidad que comparten sociedad e instituciones para construir relaciones basadas en el respeto.

Durante su mensaje, la presidenta municipal, Melanie Murillo, señaló que erradicar la violencia contra las mujeres es una tarea que requiere la participación de todas y todos, pues no basta con reconocer esta problemática, sino que es necesario actuar desde las familias, las instituciones, los espacios laborales y cada comunidad para evitar que estas conductas se normalicen.

Asimismo, invitó a las y los asistentes a llevar este mensaje a sus entornos y contribuir a que ninguna mujer tenga que vivir con miedo.

La alcaldesa recordó que Silao trabaja en la construcción de políticas y acciones vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una agenda que contempla 16 de los 17 objetivos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas.

En este sentido, reiteró la importancia de sumar voluntades para avanzar hacia una ciudad en la que las mujeres, niñas y adolescentes puedan desarrollarse en espacios seguros.

Silao conmemora el 25N

Cinco compromisos y el testimonio de Karina Escobar

La conferencia destacó cinco compromisos para cambiar la historia: prevenir la violencia, proteger a quienes la enfrentan, articular esfuerzos entre los distintos sectores, dar continuidad a las acciones y promover una cultura del buen trato.

A partir de su propia experiencia como sobreviviente de violencia doméstica, Karina Escobar compartió reflexiones sobre la autonomía emocional y económica, la capacidad de reconstruir la propia vida y la importancia de reconocer que las palabras y las acciones pueden contribuir a generar relaciones respetuosas.

Su mensaje planteó que la violencia no es un asunto privado, sino una problemática cuyas consecuencias alcanzan a las familias y a toda la comunidad.

Karina Escobar es empresaria, conferencista internacional y activista por los derechos humanos. De origen ecuatoriano y residente en Madrid, cuenta con trayectoria en liderazgo, emprendimiento y empoderamiento económico de las mujeres, donde su experiencia como sobreviviente ha dado sentido a su labor de sensibilización y acompañamiento para promover una vida libre de violencia.

Silao conmemora el 25N (cortesía )

Autoridades presentes en la jornada por el 25N en Silao

En el evento estuvieron presentes las regidoras Marcela Caballero Ruiz, Priscila Anel Torres Rosas y Alma Delia Peñuelas Laguna; el síndico Álvaro Caballero Ledesma; María Victoria Hernández Bermúdez, en representación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y María Gracia Zavala Gutiérrez, subprocuradora de la zona A de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

Silao conmemora el 25N (cortesía )

También acudieron la directora del Instituto Municipal para las Mujeres Silaoenses (IMMUS), Rosa Beatriz Manjarrez Vázquez, así como representantes del sector educativo y miembros del gabinete municipal.