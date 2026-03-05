El verdadero campo de batalla no siempre está donde suenan las explosiones.

Mientras la atención se concentra en misiles, advertencias y declaraciones altisonantes, el movimiento más delicado ocurre en otro lugar: en los mercados, en la política interna… Y en la coordinación entre aliados.

Porque ninguna confrontación prolongada se sostiene solo con capacidad militar. Se sostiene con estabilidad económica, cohesión política y alineación estratégica.

Y esos tres frentes empiezan a tensarse.

El petróleo no vota, pero influye. Los bonos no marchan, pero presionan. El capital no debate, pero huye.

Cada incremento en el precio del crudo no es solo una cifra en una pantalla. Es gasolina más cara. Es transporte más costoso. Es inflación que reaparece cuando se creía contenida. Es un banco central obligado a endurecer su postura cuando la economía pedía oxígeno.

Ahí es donde el conflicto externo empieza a convertirse en problema doméstico.

Estados Unidos puede sostener una operación militar. Lo ha hecho antes. Lo que no siempre puede sostener es el desgaste político que la acompaña.

Congreso dividido. Electorado polarizado. Opinión pública sensible a la inflación.

Esa combinación es más volátil que cualquier teatro de operaciones.

Pero hay otro elemento que comienza a pesar en el fondo del escenario político.

En Washington también se libra una batalla interna por el control de la narrativa. Y en ese contexto no faltan quienes ven en la escalada contra Irán una forma de mover el foco público hacia el frente externo mientras se acumulan tensiones domésticas.

Sin embargo, no puede decirse que haya funcionado el clásico efecto caja china.

El discurso anti-Irán no generó un gran sentimiento patriótico al interior, ni logró que se olvidara el problemón provocado por las acciones radicales, salvajes o francamente bárbaras contra migrantes, operativos que han dejado muertes, abusos y un clima de flagelo que incluso ha alcanzado a ciudadanos norteamericanos.

Tampoco consiguió que se dejara de lado el otro tema incómodo que sigue flotando en el ambiente político de Estados Unidos: el caso Epstein y las preguntas persistentes sobre las figuras de poder que aparecen vinculadas en ese escándalo.

Lejos de disiparse, esas tensiones internas siguen ahí, presionando el tablero político mientras la atención intenta desplazarse hacia el conflicto internacional.

Y eso vuelve todavía más delicada la ecuación.

Porque una guerra puede empezar en el exterior, pero si la presión política se acumula dentro, el cálculo estratégico se vuelve mucho más frágil.

Israel no opera bajo el mismo cálculo.

Para Tel Aviv, la amenaza no es abstracta ni diferible. Es existencial. No se trata de enviar mensajes. Se trata de evitar vulnerabilidades irreversibles.

Eso modifica la ecuación.

Cuando un aliado actúa desde la lógica de supervivencia inmediata y Washington desde una mezcla de estrategia global y presión interna, el margen de desalineación crece.

Y la desalineación entre aliados en un conflicto de alta tensión es un riesgo en sí mismo.

Si Israel percibe que no puede permitirse retroceder, tenderá a presionar. Si Estados Unidos percibe que no puede parecer débil, tenderá a escalar. Si el mercado percibe que ninguno quiere ceder, ajustará expectativas.

Y cuando el mercado ajusta expectativas, ajusta costos.

No necesita discursos. Reacciona a probabilidades.

Si percibe escalada, sube primas de riesgo. Si percibe incertidumbre, castiga activos. Si percibe descoordinación, acelera la volatilidad.

El verdadero árbitro no está en el campo de batalla.

Está en la curva de rendimientos. En el precio del barril. En la confianza del consumidor.

Ahí se mide la tolerancia real al conflicto.

Hay una ilusión recurrente en las potencias: creer que la superioridad tecnológica compensa la fatiga interna. Que el músculo militar eclipsa la erosión económica. Que la narrativa de firmeza neutraliza el cansancio social.

La historia demuestra lo contrario.

Los conflictos no se complican cuando falta poder de fuego.

Se complican cuando falta consenso… O cuando sobra impulso.

Si el petróleo sube sostenidamente, la presión política crecerá.

Si los mercados se inquietan, la narrativa de control empezará a agrietarse.

Si los aliados pierden sincronía, la escalada dejará de ser calculada.

Y entonces el dilema cambia.

Ya no será cómo responder al adversario externo.

Será cómo contener la tensión interna sin fracturar la alianza ni el mercado.

Las guerras pueden comenzar por decisión.

Pero suelen complicarse por desgaste.

Y cuando el desgaste se instala dentro —en la economía, en el Congreso, en la coordinación entre aliados— ninguna potencia es inmune.

El conflicto podrá administrarse en el exterior.

La pregunta es si podrá sostenerse en casa… Sin que el frente interno termine siendo el más vulnerable.

