Si algo enseña la experiencia es que los momentos verdaderamente peligrosos no son los del estallido inicial, sino los de la falsa calma que le sigue. Ese instante en que todos aseguran tener la situación bajo control, mientras las piezas se reacomodan en silencio y los errores se incuban sin reflectores. Ahí es donde se toman las decisiones que luego se lamentan durante décadas.

Porque el problema no es solo qué se hizo, sino qué se cree que se logró. Hay golpes que se venden como contundentes cuando en realidad solo raspan la superficie. Hay operaciones que se anuncian como quirúrgicas, pero dejan hemorragias invisibles. Y hay silencios que se interpretan como rendición cuando en realidad son cálculo puro.

El espejismo del éxito temprano es uno de los venenos más antiguos de la política internacional. Funciona porque tranquiliza a la opinión pública, porque simplifica narrativas y porque da oxígeno a liderazgos que necesitan resultados inmediatos. El detalle es que la geopolítica no suele respetar los tiempos electorales ni los ciclos mediáticos. Va por otro carril, más lento, más denso y mucho más cruel.

Quien crea que el episodio ya quedó atrás no ha entendido la lógica del juego. Esto no fue un capítulo cerrado, fue un movimiento que obliga a responder. No necesariamente con misiles, pero sí con decisiones que tendrán consecuencias. El problema es que muchas de esas decisiones se están tomando bajo presión, con información parcial y con un exceso de confianza que históricamente ha sido mal consejero.

Hay una obsesión peligrosa con “no quedar mal”. Con demostrar determinación. Con enviar mensajes de fuerza. Como si el mundo estuviera compuesto de espectadores ingenuos que solo entienden golpes espectaculares. Esa lógica, además de simplista, ignora que los actores más experimentados leen entre líneas, miden tiempos y evalúan costos con frialdad quirúrgica.

Irán no necesita una victoria escandalosa para avanzar sus intereses. Le basta con resistir, con no desmoronarse, con demostrar que los intentos por desarticularlo no producen el efecto prometido. Cada día que pasa sin colapso es un mensaje. Cada aliado que permanece activo es otro. Cada respuesta medida, sin estridencias, es una pieza más en una estrategia que no busca titulares, sino desgaste.

Mientras tanto, del otro lado, la tentación es acelerar. Subir el volumen. Pasar del golpe “limitado” al golpe “definitivo”. Ese es el momento exacto en que la lógica estratégica suele ceder ante el impulso político. Y cuando eso ocurre, el margen de error se dispara.

No hay nada más riesgoso que una escalada guiada por la necesidad de aparentar control. Porque la escalada no responde a una sola voluntad. Se alimenta de reacciones cruzadas, de compromisos previos, de líneas rojas que no siempre están claras. Y cuando alguien las cruza sin darse cuenta, el retroceso se vuelve casi imposible.

El discurso de que todo puede gestionarse, de que hay planes para cada escenario, de que se tiene dominio absoluto del tablero, suena tranquilizador… Hasta que deja de ser cierto. La historia reciente está llena de conflictos que comenzaron con promesas de contención y terminaron desbordando regiones enteras. No por falta de inteligencia técnica, sino por exceso de soberbia política.

Además, hay un factor que rara vez se admite: el desgaste interno. Ninguna confrontación prolongada ocurre en el vacío. Tiene efectos económicos, sociales, psicológicos. Genera tensiones que no siempre se ven en los mapas militares, pero que pesan en la estabilidad de los gobiernos. Subestimar ese costo es otra forma de temeridad.

En este punto, la pregunta ya no es quién tiene más capacidad de fuego, sino quién tiene mayor tolerancia al desgaste. Quién puede sostener la presión sin fracturarse por dentro. Quién entiende que, a veces, no avanzar es la mejor forma de no perder. Esa es una lección que muchos desprecian porque no luce heroica, pero suele ser decisiva.

Hay quienes apuestan a que el otro se equivoque primero. A que cometa un exceso. A que cruce una línea que legitime una respuesta mayor. Es una estrategia conocida y extremadamente peligrosa. Porque asume que el adversario actuará de manera irracional, cuando lo que ha mostrado hasta ahora es exactamente lo contrario: frialdad, cálculo y paciencia.

El segundo golpe, si se da, no ocurrirá en un vacío simbólico. Vendrá cargado de interpretaciones, de reacciones en cadena, de ajustes en alianzas que hoy parecen firmes y mañana podrían resquebrajarse. Cada actor regional tomará nota. Cada potencia externa hará su propio balance. Y lo que hoy se decide en nombre de la disuasión puede terminar reconfigurando equilibrios durante años.

Por eso el margen para el error es mínimo. Y por eso sorprende la ligereza con la que algunos hablan de “oportunidades” y “ventanas de acción”. Como si la guerra fuera un trámite pendiente. Como si los costos fueran abstractos. Como si la historia no hubiera dejado suficientes advertencias.

La inteligencia estratégica no consiste en demostrar fuerza a toda costa, sino en saber cuándo esa demostración deja de ser útil. En entender que no todo desafío exige una respuesta inmediata. Que a veces el silencio, bien administrado, comunica más que un ataque. Que no todas las provocaciones son trampas… Pero muchas sí lo son.

Todavía hay espacio para una lectura fina del momento. Para reconocer que el mensaje ya fue enviado y recibido. Para aceptar que insistir puede ser más riesgoso que replantear. Eso no es debilidad. Es madurez política. Algo escaso en tiempos de consignas fáciles y decisiones aceleradas.

El filo de la decisión está ahí, cada vez más afilado. No entre ganar o perder, sino entre entender o persistir en el autoengaño. Entre la inteligencia que mide consecuencias y la temeridad que confunde impulso con coraje. La historia, tarde o temprano, pondrá nombres y apellidos a esa elección.

Y cuando eso ocurra, ya no habrá discursos que alcancen para explicar por qué se ignoraron las señales. Porque las señales están ahí. Claras. Incómodas. Esperando ser leídas.

