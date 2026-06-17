La titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur) , Josefina Rodríguez Zamora, y el presidente ejecutivo y director general de Volaris, Enrique Beltranena, presentaron en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) la aeronave “El Embajador”, que llevará la campaña México está de Moda a nuevos mercados internacionales.

Durante ocho meses, la aeronave recorrerá destinos estratégicos de América del Norte, Centro y Sudamérica, con el objetivo de fortalecer la presencia internacional de la marca México y consolidar la promoción turística del país.

Esta campaña es una apuesta por las buenas noticias, por salir al mundo y decir con orgullo lo que somos: un país único, con una enorme grandeza cultural, gastronómica y turística. Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México

La aeronave “El Embajador” recorrerá destinos estratégicos para fortalecer la presencia internacional de México. (CORTESÍA )

“El Embajador” promoverá a México en mercados estratégicos

La titular de Sectur, Josefina Rodríguez Zamora destacó que esta iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional de Promoción Turística 2026, la cual busca posicionar a México en mercados clave y fortalecer la experiencia de las y los viajeros.

Precisó que el proyecto irá más allá del diseño exterior del avión, ya que incluirá campañas en maleteros, revistas a bordo y herramientas digitales en las plataformas de las aerolíneas.

La aeronave funcionará como una plataforma móvil de promoción turística para proyectar la imagen del país en decenas de aeropuertos nacionales e internacionales.

En su intervención, el presidente ejecutivo y director general de Volaris, Enrique Beltranena, aseguró que esta iniciativa refleja el compromiso de la aerolínea con la promoción turística y con el fortalecimiento de la conectividad aérea como motor de desarrollo económico y social.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Aerolínea, Comercial y de Operaciones de Volaris, Holger Blankenstein, señaló que “El Embajador” permitirá ampliar la presencia internacional de México y acercar la oferta turística nacional a nuevas audiencias.

La aeronave “El Embajador” recorrerá destinos estratégicos para fortalecer la presencia internacional de México. (CORTESÍA )

Sectur destaca nuevas rutas aéreas para fortalecer el turismo

La titular de Sectur, Josefina Rodríguez Zamora destacó que las aerolíneas son aliadas fundamentales para consolidar a México como una potencia turística.

En ese sentido, informó que durante la actual administración se han anunciado 213 nuevas rutas aéreas, de las cuales 35 corresponden a Volaris, incluyendo 11 conexiones directas con Estados Unidos.

La funcionaria subrayó que estas acciones fortalecen la presencia de México en mercados estratégicos y consolidan al país como uno de los destinos preferidos del turismo internacional.

La presentación se realizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con la participación de autoridades federales, representantes de Volaris y organismos empresariales vinculados con el sector turístico.