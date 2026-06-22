El tema de la accesibilidad en la aviación cada vez toma más relevancia. De hecho, podemos decir que nos encontramos con un área de oportunidad inmensa para lograr que las líneas aéreas sean realmente accesibles tanto para los pasajeros , como para las personas que trabajan en la aviación, potencializando la inclusión; y voy a irme despacio para explicarlo.

Hace pocos días Air Canada publicó su “Plan de Accesibilidad 2026-2029”, que inicia presentando a detalle los avances logrados durante su primer plan implementado en 2023 y explica -a partir de esos resultados- cuáles son las acciones que estará implementando durante los siguientes tres años. Y deben saber que todas están en la lógica de crear un mejor entorno laboral para sus trabajadores que tengan alguna discapacidad, así como apoyar a los pasajeros que de igual manera vivan con alguna discapacidad motriz, visual, intelectual o auditiva.

Este plan hace mención de los avances alcanzados, así como los objetivos y las iniciativas que están en marcha, relacionadas con el mejoramiento de la accesibilidad en toda la línea aérea, así como las áreas prioritarias que están establecidas por la Ley Canadiense de Accesibilidad.

Para llegar a los resultados presentados, Air Canada trabajó realizando consultas a personal especializado, además de realizar investigaciones y procesar la información proporcionada por trabajadores y pasajeros.

A través de un comunicado, Air Canada nos compartió cuáles son los aspectos más destacables del Plan de Accesibilidad 2026-2029, y aquí los enlisto:

En el caso de los pasajeros que utilizan sillas de ruedas motorizadas, se busca mejorar sus experiencias a través de procesos automatizados, herramientas digitales de seguimiento, notificaciones y nuevas opciones de vuelo, para que viajar sea mucho más fácil y cómodo. La colaboración que se tengan con los socios estratégicos de la línea aérea con la finalidad de mejorar la experiencia de viaje. Esto incluye tanto a la Autoridad Canadiense de Seguridad en el Transporte Aéreo (CATSA, por sus siglas en inglés), así como encontrar apoyos con aeropuertos y el Comité Asesor de Accesibilidad, además de mantener un diálogo con los fabricantes de aviones para ver áreas de oportunidad en la configuración de las aeronaves. El mejoramiento no solo de la disponibilidad, también de la calidad de los equipos que se utilizan para la accesibilidad de los pasajeros, como son los elevadores, los arneses y las sillas pasilleras. Y aquí tengo un punto a destacar: Daniel Robles Haro es un activista y comunicador con parálisis cerebral; él no puede utilizar las sillas pasilleras porque no tiene control absoluto de su cuerpo, y su propio movimiento provoca que se golpee la cabeza con los asientos; confío en que Air Canada tenga contemplado que hay personas que van a requerir “otro” tipo de apoyos. Durante el abordaje se busca el fortalecimiento del apoyo a personas con discapacidad, así como durante el desembarque de las aeronaves y los traslados que tengan que hacer, esto también será implementado en los aeropuertos pequeños y en los regionales de Canadá, no solamente en los HUBS con los que cuentan. Otro punto es la ampliación de los programas, tanto los obligatorios como los recurrentes, en cuanto a la capacitación en temas de accesibilidad, con base en experiencias reales. El mejoramiento de los procesos de reclutamiento, así como la contratación de personal, y la creación de programas para prácticas profesionales con la finalidad de ir incrementando la participación en la aerolínea de personas con discapacidad. La automatización y simplificación de los procesos adaptativos y apoyos en el centro laboral. El mejoramiento de la accesibilidad en áreas como las oficinas, salones VIP y por supuesto las cabinas de pasajeros en los aviones. La integración en los sistemas digitales, así como en las herramientas internas, sitios web y aplicaciones con criterios de accesibilidad. La incorporación de los procesos de adquisición, y con ello cumplir con los requisitos de accesibilidad, tanto para socios comerciales como para con los proveedores.

Dentro del comunicado el presidente y director ejecutivo de Air Canada, Michael Rousseau manifestó:

“En Air Canada estamos comprometidos con impulsar la accesibilidad dentro de la industria de los viajes mediante el diseño de productos, servicios y prácticas laborales que permitan a más personas acceder a las oportunidades y experiencias que ofrecemos…

Durante los últimos tres años hemos logrado avances importantes, en gran medida gracias a la construcción de relaciones de colaboración con organizaciones nacionales de personas con discapacidad, la realización de grupos de consulta con pasajeros y empleados, así como la creación de un sólido comité asesor de accesibilidad (página web en inglés) que combina la experiencia de especialistas con las vivencias de nuestros viajeros y colaboradores…

También creamos el Grupo de Recursos para Empleados con Habilidades Diversas, con el fin de que los colaboradores con discapacidad participen activamente en la identificación y eliminación de barreras, así como en el diseño de un entorno laboral más accesible. Reconocemos que las barreras existentes son complejas y significativas, pero estamos decididos a seguir fortaleciendo y ampliando nuestros esfuerzos para ofrecer viajes seguros y dignos, así como una experiencia laboral más inclusiva para las personas con discapacidad”

Finalmente, el objetivo trazado es poder establecer, tanto el corto como en el largo plazo, las bases para “identificar, prevenir y eliminar”, las barreras con las que tienen que lidiar las personas que viven con alguna discapacidad.

Y lo más importante, esto no es solamente para los pasajeros, sino que se busca que los colaboradores también puedan trabajar en un entorno mucho más amigable donde se puedan desarrollar profesionalmente de forma plena.

Más allá de las rampas o los sanitarios especiales, el objetivo es garantizar una verdadera experiencia de independencia y libertad, con un trato digno, y sin condescendencias.

Sin duda son muchos los retos que Air Canada tiene enfrente, pero lo mejor es que ya los está abordando, y de frente, en dos grandes aspectos. Porque todos tienen derecho tanto a contar con un empleo digno donde se respeten sus condiciones, y así también los pasajeros con alguna discapacidad, a que su experiencia de vuelo no sea un suplicio, sino una invitación a repetirlo muchas veces más.