El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) aclaró que los descuentos en el servicio de taxis autorizados no son una imposición, sino el resultado de acuerdos alcanzados con las agrupaciones.

A través de un comunicado, el AICM detalló que la medida de los descuentos representa beneficios económicos directos tanto para concesionarios y usuarios que utilizan los taxis autorizados.

Descuentos en taxis autorizados fue un acuerdo con agrupaciones, aclara AICM

Tras el anuncio de los descuentos en las tarifas de taxis autorizados, el AICM aclaró que la medida no fue impuesta, sino que las mismas agrupaciones fueron las que presentaron la propuesta.

AICM aclara descuentos en taxis autorizados y cómo benefician a usuarios (AICM)

Las autoridades aeroportuarias destacaron que los beneficios otorgados no constituyen rectificaciones ni correcciones a cobros indebidos, ya que las tarifas se encuentran sustentadas en la normatividad vigente.

Por otra parte, se notificó que las agrupaciones de taxis autorizados del AICM no pagarán temporalmente la renta de los espacios que ocupan dentro del aeropuerto, debido al proceso de modernización .

El AICM calcula que esta medida equivale a una reducción de contraprestaciones de aproximadamente 750 mil pesos mensuales durante tres meses; es decir, un apoyo cercano a 2.25 millones de pesos en total.

El apoyo a las agrupaciones de taxis del AICM busca reflejarse directamente en beneficios a los usuarios, tales como: