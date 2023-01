“La familia se defiende inculcando a los menores los valores universales de la convivencia y primeramente el respeto a todos los seres humanos.” ESTEBAN GARAIZ

“Una lámpara encendida en medio del día, una luz perdida en la luz. Y la teoría de la luz se rompe: la mayor retrocede como un árbol que cayera del fruto.” ROBERTO JUARROZ

El caso García Luna

En México existe la expresión “con mi familia no te metas”… O sí. Sobre todo cuando cuando los gobiernos requieren cooperación de determinados individuos. O dicho de otro modo: cuando criminales (presuntos o confesos) no dicen mucho, se les presiona por medio de los familiares.

Alejandro Gertz Manero presionó hasta lo inhumano a Laura Morán al encarcelar a su hija Alejandra Cuevas, ¿o no? La mamá de Emilio Lozoya Austin fue arrestada en Alemania para llevar a su hijo a establecer hasta dónde llegó la corrupción de Odebrecht. El encarcelamiento de Emma Coronel, mismo siendo cónyuge de El Chapo, complicó la cosas para este. ¿Será que la captura de Ovidio Guzmán es para presionar a su padre y anexas con sus declaraciones en contra de Genaro García Luna ahora que por fin está a punto de iniciar su juicio en Estados Unidos? La aprehensión de su hijo sería una manera brutal de forzar el testimonio del Joaquín Archivaldo Guzmán Loera. Esto no significaría —espero— que liberen a Ovidio una vez que los narcotraficantes presten su testimonio en contra de García Luna, ¿pero podría ser que con ello libre su extradición a EU? Por lo pronto, nuestro secretario de Relaciones Exteriores ya dijo que el gobierno mexicano quiere hacer las cosas con muuuuucha calma. En eso no hay quien le gane a la administración cuatroteísta…

Hay teorías malas

Estoy especulando, es cierto. Pero todo buen análisis comienza con un poco de eso. Aunque también los malos análisis, como el que ha surgido y que sostiene que Ovidio Guzmán no es Ovidio.

Al respecto, permítanme decirles que es muy poco creíble el infierno que atraviesa Sinaloa (narcos vs. Fuerzas Armadas) si el detenido no fuese el personaje real. Tampoco es creíble que la DEA o el gobierno de Estados Unidos como un todo aceptasen prestarse a la mentira de hacer pasar a un pelele como el verdadero Ovidio. Porque podemos estar seguros de que los norteamericanos en algún momento pedirán —y hablarán— con él; corroborarán su identidad y solicitarán su extradición. No veo al gobierno lopezobradorista siendo tan demente para apostar por crear un engaño tan gordo con nuestros principales socios comerciales.

¡Enhorabuena, felicitaciones!

¿Hay más teorías sobre la captura de Ovidio Guzmán? Sí, por supuesto. ¿Y pueden coincidir con el asunto García Luna? Claro. Con diferentes aristas, pero no son excluyentes una de otra.

Pero antes de pasar a enumerarlas, creo no está de más felicitar a las Fuerzas Armadas de México por la captura de Ovidio —hayan estas participado mucho o muy poco (esto último es lo que se dice en redes sociales)—. El general Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, dijo que la captura se dio tras una agresión a elementos de la Guardia Nacional: “una vez establecido el cerco, las autoridades persuadieron a las personas que se encontraban en los vehículos a descender, para ser revisados, momento en que los guardias nacionales fueron objeto de agresión armada… Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio ‘N’ entre los integrantes de este grupo”.

El azar no tuvo nada que ver

A mí me parece que la captura no fue un tema al azar; digo, si más de 900 elementos de las Fuerzas Armadas estuvieron involucrados, es que seguramente hubo un gran trabajo de inteligencia detrás de la aprehensión. Digo, me parece que decir que hasta el momento de repeler la agresión se identificó al hoy detenido es devaluar la labor de todos quienes arriesgaron su vida.

Y sí, llama de igual manera la atención que el general en jefe de las Fuerzas Armadas no se refiere al “Cártel de Sinaloa”, sino al “Cártel del Pacífico”. Algunos lo consideran una deferencia semántica, otros de geografía (es mayor el Pacífico que Sinaloa) y los maldicientes señalan sinrazones por las cuales no usó el término “Sinaloa”.

Otras razones y sinrazones

Otras de consideraciones que se han barajeado con respecto a la aprehensión versión 2.0 de Ovidio son las siguientes:

a) Porque dentro de unos días nos visita en México Joe Biden, presidente estadounidense. Dado que uno de los temas más dolidos en EU es la venta de fentanilo en aquel país y Ovidio es el rey de la producción y comercialización de dicho producto, la captura es una “muestra” de cooperación del gobierno de México en la lucha contra del narcotráfico. No sería la primera vez ni el primer gobierno que, ante la visita de un presidente estadounidense a su territorio, captura a un “pez gordo” de la delincuencia…

b) Agarraron a Ovidio para cambiar la narrativa que le ha sido fatal a la 4T esta semana en todos los flancos, incluyendo que México volvió a descender en la calificación del “Índice global de Estado de derecho”. Complicado de creer, son operativos que llevan mucho tiempo en planear y ejecutar. Pero, bueno, si la detención sí fue fortuita, pues esta sí en verdad le habrá caído como anillo al dedo a López Obrador… ¿o todo lo contrario?

c) Hartas, molestas, fastidiadas, las Fuerzas Armadas “se soltaron de la mano” de López Obrador (y de sus reuniones de seguridad diarias de las seis de la mañana). Esto es, que no le informaron al primer mandatario del operativo sino hasta que este tuvo lugar. Bajo esta hipótesis, la razón del actuar de los militares habría sido en venganza por el general que desapareció por más de un mes y a quien se le encontró asesinado a finales de diciembre. Esta lectura cobra credibilidad en la medida en que AMLO efectivamente declaró ayer que él no estaba informado. En otras palabras, que no tenía la más remota idea de lo que estaba ocurriendo.

¡No se olviden de Sinaloa y los sinaloenses!

e) Esta otra argumentación, más que otra cosa, en plan de sarcasmo y chunga: Ovidio quería una dosis personal de abrazos de López Obrador… La violencia desatada con la captura de Ovidio incluye narco bloqueos, quema de vehículos, robo de comercios, suspensión de clases, eventos deportivos, rutas de transporte público. También el cierre de aeropuertos, pues dos aeronaves fueron baleadas en el de Culiacán.

Los aeropuertos cerrados temporalmente son: Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.

Sinaloa está sufriendo. Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de aquella entidad, pidió a la ciudadanía resguardarse. Y aún no se sabe hasta dónde impactarán los miembros del crimen organizado en mantener sitiado a Sinaloa.

Yo solo pido que estos delincuentes, tan afectos a Ovidio, a los Guzmán Loera, a las mieles del dinero del narco no se metan con más familias. Que por una vez respeten y sean consecuentes con el dicho ese de que a la familia no se le toca; hablo por todos los sinaloenses que en nada tienen que ver con la aprehensión de Ovidio.