La democracia ha sido una de las mayores conquistas de la humanidad. Permitió sustituir la imposición por la decisión colectiva, limitar el poder, reconocer derechos, organizar la pluralidad y establecer mecanismos pacíficos para elegir, vigilar y sustituir a quienes gobiernan. Sin embargo, ninguna conquista histórica permanece intacta si no sabe transformarse. Las instituciones que fueron suficientes para responder a los desafíos del siglo XX muestran hoy signos evidentes de agotamiento frente a sociedades más informadas, diversas, exigentes, interconectadas y, al mismo tiempo, más polarizadas y vulnerables a la manipulación.

La democracia del siglo XXI no puede limitarse a organizar elecciones periódicas y contar correctamente los votos. Ese punto de partida continúa siendo indispensable, pero ya no es suficiente. Una democracia auténtica debe procurar que la ciudadanía elija en libertad, con información veraz, entre opciones representativas, proyectos viables y personas aptas para ejercer el poder. También debe garantizar que quienes resulten electos gobiernen con profesionalismo, integridad, transparencia y respeto absoluto a la ley.

Ganar una elección otorga legitimidad democrática, pero no acredita automáticamente capacidad para gobernar. La voluntad popular debe ser respetada, aunque no puede confundirse con una certificación de aptitud, experiencia, honestidad o visión de Estado. La democracia que necesitamos debe reconocer esa diferencia sin menospreciar el voto ciudadano. El sufragio decide quién recibe el mandato; las instituciones deben asegurar que dicho mandato se ejerza responsablemente.

Por ello, la discusión democrática no puede agotarse en quién gana, sino extenderse hacia cómo gobierna, con quién gobierna, para qué gobierna y bajo qué mecanismos será evaluado. Un gobierno legítimo puede ser deficiente; un gobernante popular puede carecer del perfil requerido; una mayoría electoral puede equivocarse, y un partido exitoso en las urnas puede resultar incapaz de responder a las necesidades de la sociedad. Reconocer esas posibilidades no debilita la democracia: la obliga a perfeccionarse.

La democracia que el siglo XXI necesita debe fortalecer, en primer término, la representación política. Millones de ciudadanos ya no se sienten plenamente representados por los partidos tradicionales ni encuentran en ellos canales eficaces para expresar sus preocupaciones, propuestas y aspiraciones. Con demasiada frecuencia, las organizaciones partidistas se han convertido en estructuras cerradas, más preocupadas por administrar candidaturas, prerrogativas y posiciones de poder que por escuchar a la sociedad.

Los partidos continúan siendo instrumentos indispensables de la democracia representativa, pero deben renovarse profundamente. Como entidades de interés público, no pueden limitarse a movilizar electores durante las campañas. Están obligados a formar ciudadanía, capacitar a sus militantes, preparar cuadros, construir propuestas, seleccionar con responsabilidad a sus candidatos y mantener un diálogo permanente con universidades, organizaciones civiles, sectores productivos, comunidades, profesionistas, jóvenes y ciudadanos sin afiliación partidista.

Un partido que únicamente habla pierde contacto con la realidad. Uno que escucha, debate, aprende e incorpora propuestas sociales fortalece su representatividad. La ciudadanía no debe ser convocada solamente para votar o llenar plazas; debe participar en la construcción de plataformas, programas legislativos y planes de gobierno. La representación auténtica exige abrir los partidos a la sociedad, democratizar sus decisiones internas y someter sus dirigencias a mayores estándares de transparencia y rendición de cuentas.

También es necesario fortalecer las candidaturas independientes y otras formas legítimas de participación ciudadana, evitando que se conviertan en simulaciones o en privilegios reservados para quienes poseen grandes recursos económicos o estructuras paralelas. La competencia debe ser equitativa para todas las opciones, sin debilitar la responsabilidad que implica postularse para ejercer una función pública.

La democracia representativa debe complementarse con una participación ciudadana más activa, pero cuidadosamente diseñada. La consulta, el referéndum, la iniciativa popular, los presupuestos participativos y otros mecanismos pueden enriquecer la vida pública, siempre que no sean utilizados como instrumentos propagandísticos para legitimar decisiones previamente adoptadas. Participar no significa únicamente emitir una opinión; implica recibir información suficiente, deliberar, comprender las consecuencias y asumir responsabilidad sobre la decisión.

La participación ciudadana tampoco debe sustituir las obligaciones del gobierno ni convertirse en pretexto para evadir decisiones complejas. Hay asuntos que requieren conocimiento técnico, análisis financiero, planeación y responsabilidad institucional. La voz ciudadana debe orientar, vigilar y enriquecer la acción pública, pero corresponde a los gobernantes tomar decisiones, explicar sus razones y responder por sus resultados.

La democracia del siglo XXI también debe elevar el nivel de quienes aspiran a gobernar. Resulta contradictorio que para ejercer numerosas profesiones se exijan estudios, experiencia, evaluaciones y certificaciones, mientras que para administrar presupuestos multimillonarios, dirigir instituciones complejas o adoptar decisiones que afectan a millones de personas baste con cumplir requisitos formales mínimos y ganar una elección.

No se trata de establecer filtros elitistas ni de impedir que cualquier ciudadano pueda participar. Se trata de abrir una discusión seria sobre las capacidades indispensables para ejercer determinadas responsabilidades. Gobernar exige conocimientos básicos sobre administración pública, finanzas, derecho, políticas públicas, seguridad, desarrollo económico, negociación, derechos humanos y funcionamiento institucional. Exige también equilibrio emocional, capacidad para integrar equipos, disposición para escuchar, sentido de realidad y aptitud para tomar decisiones bajo presión.

La aptitud permite desempeñar una responsabilidad; el perfil determina la calidad con la que será ejercida. Un buen gobernante necesita visión de Estado, integridad, prudencia, sensibilidad social, disciplina, humildad y respeto a los límites del poder. Debe comprender que gobernar no consiste en imponer una voluntad personal ni en prolongar una campaña electoral desde las instituciones. Gobernar significa servir, construir acuerdos, atender problemas, administrar con eficiencia y preservar aquello que pertenece a todos.

La democracia requiere líderes, pero no caudillos. Necesita autoridad, pero no autoritarismo. Necesita gobiernos capaces de comunicar, pero no estructuras dedicadas a la propaganda permanente. El gobernante democrático debe aceptar la crítica, reconocer errores, corregir decisiones y convivir con el pluralismo. Quien considera toda discrepancia como traición o toda oposición como enemiga demuestra no haber comprendido la esencia de la democracia.

Por ello, debe fortalecerse también la profesionalización del servicio público. Los gobiernos no pueden depender únicamente de la lealtad partidista o personal de sus colaboradores. La administración pública requiere servidores preparados, sistemas de carrera, evaluación de desempeño, continuidad institucional y mecanismos que protejan el conocimiento acumulado. Cada cambio de gobierno no debería implicar destruir lo construido, despedir indiscriminadamente a personal competente o improvisar desde cero.

La lealtad al gobernante nunca debe colocarse por encima de la lealtad a la ley, a las instituciones y al interés público. Los mejores gobiernos se construyen con equipos profesionales, diversos y capaces de decir la verdad al poder. Un gobernante rodeado únicamente de aduladores pierde contacto con la realidad y aumenta el riesgo de cometer errores graves.

Otro pilar indispensable es la integridad electoral. No basta con que la jornada de votación transcurra en orden ni con que los votos sean computados correctamente. La integridad debe proteger todo el proceso: la selección de candidaturas, el financiamiento, la equidad en la competencia, la información difundida, la actuación de las autoridades, el uso de recursos públicos y la libertad con la que los ciudadanos forman su decisión.

El dinero constituye uno de los mayores riesgos para la autenticidad de la voluntad popular. Cuando una candidatura puede inundar medios de comunicación, espacios públicos y plataformas digitales mediante un gasto excesivo o incontrolado, adquiere una ventaja que no necesariamente corresponde a la calidad de sus propuestas ni a la capacidad de quien la encabeza. La repetición constante de mensajes puede fabricar popularidad y llevar al ciudadano a confundir presencia mediática con aptitud para gobernar.

Por ello, la fiscalización debe ser rigurosa, oportuna y eficaz. No basta con imponer multas años después de concluida una elección. Las autoridades deben detectar y detener durante el proceso el financiamiento ilícito, el gasto no reportado, la intervención indebida de terceros, el uso de recursos públicos y la propaganda encubierta. Una sanción tardía difícilmente repara una competencia que ya fue distorsionada.

La democracia tampoco puede construirse sobre información falsa, incompleta o deliberadamente manipulada. Los ciudadanos tienen derecho a conocer con oportunidad la trayectoria, experiencia, preparación, antecedentes, patrimonio, intereses y propuestas de quienes solicitan su voto. Los partidos y candidatos deben estar obligados a presentar información verificable, y las autoridades electorales deben contar con mecanismos para revisar su autenticidad y corregir públicamente las falsedades relevantes.

El elector no puede decidir correctamente si se le ocultan datos esenciales o si su percepción es alterada mediante campañas engañosas. Un pueblo puede equivocarse, pero también puede ser inducido al error cuando decide con información inadecuada. En esos casos, la responsabilidad no recae únicamente sobre el ciudadano, sino también sobre quienes engañaron, ocultaron o permitieron que la mentira se convirtiera en herramienta electoral.

Las campañas sucias deben ser combatidas con firmeza, sin afectar la libertad de expresión ni impedir la investigación periodística o la crítica legítima. La democracia necesita un debate vigoroso y la exposición pública de irregularidades verdaderas. Lo que no puede tolerar es la difamación, la calumnia, la fabricación de pruebas, la manipulación digital o la difusión masiva de falsedades destinadas a destruir injustamente la reputación de una persona.

La diferencia es esencial: revelar hechos ciertos fortalece la democracia; inventarlos la corrompe. Las autoridades deben actuar con rapidez para evitar que una mentira difundida millones de veces cause un daño irreversible antes de que aparezca una rectificación tardía y prácticamente invisible.

Las nuevas tecnologías representan, al mismo tiempo, una oportunidad y una amenaza. Las plataformas digitales han ampliado la libertad de expresión, facilitado la organización ciudadana y democratizado el acceso a la información. Sin embargo, también han multiplicado la desinformación, la manipulación emocional, las campañas coordinadas y la creación artificial de tendencias.

La inteligencia artificial agravará este desafío. La generación de imágenes, audios y videos falsos cada vez más convincentes puede alterar gravemente una elección. La democracia del siglo XXI necesita reglas claras para identificar contenidos sintéticos, transparentar el uso de algoritmos, impedir la manipulación encubierta y proteger los datos personales de los ciudadanos. Pero debe hacerlo sin convertir la regulación en censura ni conceder al poder la facultad de decidir arbitrariamente qué puede decirse.

La mejor defensa contra la manipulación no será únicamente tecnológica o jurídica. Será una ciudadanía educada, crítica y capaz de verificar lo que recibe. Por ello, la educación cívica debe ocupar un lugar central y permanente. No puede reducirse a campañas ocasionales ni limitarse a explicar cómo marcar una boleta. Debe enseñar cómo funcionan las instituciones, cuáles son las responsabilidades de cada autoridad, cómo identificar información dudosa, cómo evaluar una propuesta y cómo ejercer derechos sin desconocer obligaciones.

Las autoridades electorales deben cumplir plenamente esa función. Organizar elecciones es indispensable, pero formar ciudadanía también lo es. Los sistemas educativos, las universidades, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, los partidos y las familias comparten esa responsabilidad. Una democracia sólo será tan sólida como la cultura cívica de quienes la integran.

La democracia que necesitamos debe fortalecer igualmente la transparencia y la rendición de cuentas. Los gobernantes administran recursos que pertenecen a la sociedad y ejercen facultades que les fueron confiadas temporalmente. Ningún cargo público constituye un patrimonio personal ni una licencia para actuar sin límites. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se toman las decisiones, cómo se utilizan los recursos, qué resultados se obtienen y quién debe responder cuando algo falla.

La transparencia, sin embargo, no puede consistir en acumular millones de documentos incomprensibles en plataformas inaccesibles. La información pública debe ser clara, útil, oportuna y verificable. Un gobierno abierto no es aquel que publica todo de manera desordenada, sino el que permite comprender, vigilar y evaluar su actuación.

También deben fortalecerse los órganos de control, auditoría, justicia y combate a la corrupción, protegiéndolos de la subordinación política. Ningún gobierno debería investigar únicamente a sus adversarios ni utilizar las instituciones de justicia como herramientas de persecución. La ley debe aplicarse con imparcialidad, sin proteger aliados ni fabricar culpables.

La división de poderes continúa siendo una garantía esencial. El Ejecutivo no debe someter al Legislativo ni controlar a los jueces; el Congreso no puede renunciar a su obligación de deliberar y fiscalizar; y el Poder Judicial debe actuar con independencia, profesionalismo y sensibilidad social. Los organismos autónomos, cuando sean necesarios, deben rendir cuentas y mejorar su funcionamiento, pero no ser debilitados únicamente porque incomodan al poder.

La democracia del siglo XXI necesita instituciones más fuertes que las personas. Los gobernantes pasan; las instituciones permanecen. El personalismo puede producir popularidad inmediata, pero termina debilitando los contrapesos y concentrando decisiones que deberían distribuirse. Ningún líder, por carismático o exitoso que sea, debe considerarse indispensable.

También resulta urgente combatir la polarización. La diferencia de ideas es natural y enriquecedora; convertir al adversario en enemigo destruye la convivencia democrática. La política no puede reducirse a dividir permanentemente a la sociedad entre buenos y malos, patriotas y traidores, pueblo y antipueblo. Esa simplificación impide dialogar, elimina los matices y convierte cada elección en una confrontación existencial.

Gobernar democráticamente implica representar también a quienes no votaron por el ganador. La mayoría tiene derecho a gobernar, pero no a anular a las minorías. Las minorías tienen derecho a disentir, pero no a desconocer sistemáticamente la legitimidad de toda decisión mayoritaria. La democracia requiere competencia, límites, diálogo y disposición para construir acuerdos.

La calidad democrática debe evaluarse por sus resultados, pero también por sus procedimientos. No basta con alcanzar determinados objetivos si para ello se destruyen derechos, se violenta la ley o se debilitan las instituciones. La eficacia sin límites puede convertirse en autoritarismo; la legalidad sin resultados puede transformarse en frustración. El desafío consiste en gobernar bien dentro de la ley.

Los ciudadanos, por su parte, deben asumir que la democracia no es un espectáculo al que se asiste cada vez que hay elecciones. Exige participación constante, vigilancia, información, exigencia y responsabilidad. También exige reconocer errores. No hay ciudadanos infalibles ni pueblos condenados eternamente por una mala elección. La grandeza democrática consiste en poder corregir el rumbo pacíficamente.

La democracia debe ofrecer mecanismos para evaluar a los gobiernos de manera continua y objetiva. Los informes oficiales no pueden ser ejercicios de propaganda; deben confrontarse con indicadores verificables, auditorías independientes y resultados concretos. La ciudadanía necesita conocer qué promesas fueron cumplidas, cuáles se abandonaron, cuánto costaron las políticas públicas y qué efectos produjeron.

La revocación de mandato, donde exista, debe diseñarse con rigor para evitar que se convierta en instrumento de movilización oficial o en una segunda campaña electoral financiada desde el poder. La evaluación ciudadana es legítima, pero debe realizarse bajo condiciones de equidad, información suficiente y verdadera independencia institucional.

Finalmente, la democracia que el siglo XXI necesita debe recuperar su dimensión ética. Las reglas, procedimientos y contrapesos son fundamentales, pero ninguna arquitectura institucional funcionará si quienes participan en ella carecen de principios. La integridad pública no puede reducirse a no cometer delitos. Implica actuar con honestidad, evitar conflictos de interés, respetar la palabra empeñada, cuidar los recursos colectivos y entender que el poder es temporal.

La política debe volver a concebirse como servicio y no como botín. Los cargos públicos no pueden utilizarse para el enriquecimiento, la impunidad, la promoción personal o la construcción de grupos familiares y económicos. Quien gobierna debe recordar todos los días que administra lo que no le pertenece y ejerce autoridad sobre ciudadanos libres, no sobre subordinados.

La democracia del siglo XXI deberá ser representativa y participativa; electoralmente íntegra y socialmente incluyente; tecnológicamente moderna y humanamente responsable; abierta al cambio, pero firme en la defensa de los derechos; capaz de producir buenos gobiernos sin sacrificar libertades; y suficientemente fuerte para corregir sus errores sin destruirse.

No existe una democracia perfecta ni un pueblo infalible. Existen sociedades capaces de aprender, instituciones capaces de evolucionar y ciudadanos dispuestos a defender sus libertades. La democracia no debe ser venerada como una obra concluida, sino cuidada como una construcción permanente.

El desafío no consiste únicamente en preservar el derecho a votar. Consiste en lograr que cada voto sea libre, informado y consciente; que las opciones representen verdaderamente a la sociedad; que quienes resulten electos posean aptitud y perfil para gobernar; que el dinero no compre la voluntad popular; que la mentira no determine el resultado; que las instituciones limiten al poder y que los gobernantes respondan por sus actos.

La democracia que el siglo XXI necesita no será la que prometa que el pueblo nunca se equivocará. Será la que le ofrezca mejores condiciones para elegir, mejores instituciones para vigilar, mejores gobiernos para servir y mecanismos eficaces para rectificar. Porque la verdadera fortaleza democrática no radica solamente en contar votos, sino en convertir la voluntad ciudadana en libertad, justicia, responsabilidad y bien común.

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