La democracia no supone ciudadanos infalibles; exige ciudadanos cada vez mejor informados, participativos y responsables.

La democracia descansa sobre un principio irrenunciable: la soberanía reside en el pueblo. Ninguna autoridad posee mayor legitimidad que la voluntad libremente expresada por los ciudadanos mediante el voto. Este ha sido una de las mayores conquistas de la civilización y constituye el fundamento del Estado democrático de derecho. Sin embargo, reconocer la soberanía popular no significa atribuirle infalibilidad. Los pueblos, como toda comunidad humana, pueden acertar, pero también pueden equivocarse.

Aceptar esta realidad no debilita a la democracia; por el contrario, la fortalece. Su grandeza no consiste en presumir que toda decisión colectiva será correcta, sino en ofrecer mecanismos pacíficos e institucionales para corregir los errores cuando éstos ocurren. Las elecciones periódicas, la división de poderes, el Estado de derecho, la libertad de expresión y la participación ciudadana existen precisamente porque ninguna sociedad está exenta del error y porque toda democracia necesita instrumentos que permitan rectificar el rumbo sin recurrir a la confrontación o a la violencia.

La historia ofrece innumerables ejemplos de pueblos que depositaron su confianza en líderes o proyectos que posteriormente defraudaron las expectativas ciudadanas o provocaron graves retrocesos institucionales. También demuestra que muchas de esas mismas sociedades fueron capaces de corregir el rumbo utilizando las herramientas que la propia democracia pone a su alcance. El problema, por tanto, no es que los ciudadanos puedan equivocarse; el verdadero riesgo aparece cuando dejan de existir las condiciones para reconocer el error, debatirlo con libertad y corregirlo mediante las instituciones democráticas.

Precisamente por ello, la democracia no puede reducirse al acto de votar cada determinado número de años. Una democracia de calidad requiere ciudadanos capaces de analizar propuestas, distinguir entre información y propaganda, evaluar trayectorias, valorar perfiles, identificar aptitudes y comprender las consecuencias de sus decisiones. La ciudadanía responsable no surge espontáneamente; se forma mediante educación, participación, experiencia democrática y un compromiso permanente con la vida pública.

La educación cívica y la cultura política constituyen, por ello, pilares esenciales de toda democracia moderna. Una sociedad informada es menos vulnerable al engaño, a la manipulación y a las promesas imposibles. Por el contrario, cuando la ciudadanía desconoce el funcionamiento de las instituciones, los alcances de los cargos públicos o las responsabilidades de quienes aspiran a ejercerlos, aumenta el riesgo de que las decisiones colectivas respondan más a emociones momentáneas que a un análisis razonado.

No basta con enseñar el valor del voto. Es indispensable formar ciudadanos conscientes de que cada sufragio representa una decisión trascendente para el futuro de la comunidad. Votar implica una enorme responsabilidad ética y cívica. Quien elige no sólo decide quién ocupará un cargo público; decide quién administrará recursos colectivos, ejercerá autoridad, diseñará políticas públicas y tomará decisiones que impactarán la vida de millones de personas.

Por ello, la responsabilidad democrática no puede recaer exclusivamente sobre el ciudadano. Es una tarea compartida que involucra al Estado, a las instituciones educativas, a las autoridades electorales, a los partidos políticos, a los medios de comunicación, a las organizaciones de la sociedad civil e incluso a la familia, como primer espacio de formación ciudadana.

En este contexto, los organismos responsables de organizar y conducir los procesos electorales deben asumir plenamente una misión que trasciende la organización técnica de las elecciones. Su función no concluye con instalar casillas, computar votos o declarar resultados. También tienen la obligación permanente de promover la educación cívica, fortalecer la cultura democrática, incentivar la participación ciudadana y difundir el conocimiento de los derechos y obligaciones políticas de la población.

Las propias autoridades electorales deben impulsar una ciudadanía mejor preparada para ejercer un voto libre, informado y responsable. Una democracia no se fortalece únicamente porque sus elecciones sean técnicamente impecables; se fortalece cuando quienes participan en ellas comprenden el alcance de su decisión y cuentan con las herramientas necesarias para emitir un voto razonado.

En México, además, la función electoral descansa sobre principios constitucionales como la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la objetividad y la máxima publicidad. Estos principios no deben entenderse únicamente como obligaciones para las autoridades electorales; constituyen garantías para toda la sociedad. Su cumplimiento fortalece la confianza ciudadana y permite que las decisiones populares se expresen en un entorno de libertad, transparencia y equidad.

Hoy, sin embargo, las democracias enfrentan desafíos que hace apenas unas décadas resultaban impensables. La velocidad con la que circula la información, el enorme poder de las plataformas digitales, la sofisticación de la mercadotecnia política, la polarización social y la capacidad de influir emocionalmente sobre amplios sectores de la población obligan a replantear la forma en que entendemos la protección de la voluntad popular.

Por ello, junto a los principios tradicionales, debe consolidarse un concepto que cobra cada vez mayor relevancia en las democracias contemporáneas: la integridad electoral. No basta con que las elecciones sean libres y periódicas; deben desarrollarse bajo condiciones que garanticen legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, equidad y autenticidad durante todo el proceso democrático.

La integridad electoral implica proteger no sólo el momento de la votación, sino todas las etapas que la anteceden: la selección de candidaturas, la equidad en la competencia, el financiamiento, la información que recibe la ciudadanía, la fiscalización de los recursos, el respeto a la ley y la libertad con la que cada ciudadano forma su decisión antes de acudir a las urnas.

Porque la democracia no comienza cuando se deposita una boleta en la urna. Comienza mucho antes: cuando el ciudadano recibe información, escucha propuestas, compara perfiles, evalúa trayectorias y decide, en conciencia, a quién otorgará la responsabilidad de gobernar.

Pero la integridad electoral no puede sostenerse únicamente sobre la actuación de las autoridades. Los partidos políticos, como entidades de interés público, también tienen responsabilidades que van mucho más allá de competir por el poder durante los procesos electorales. La democracia les confiere prerrogativas importantes porque espera de ellos una función permanente de formación política, construcción de ciudadanía y fortalecimiento institucional.

Con demasiada frecuencia, los partidos concentran sus esfuerzos en ganar elecciones y relegan una de sus responsabilidades esenciales: escuchar a la sociedad. Una auténtica democracia representativa exige organizaciones políticas abiertas al diálogo permanente con la ciudadanía, capaces de incorporar las propuestas provenientes de universidades, centros de investigación, organizaciones civiles, colegios de profesionistas, sectores productivos, comunidades, jóvenes y ciudadanos sin militancia. Un partido que únicamente habla termina aislándose de la realidad; un partido que escucha, aprende e incorpora ideas fortalece su representatividad y enriquece la democracia.

Asimismo, los partidos deben asumir con mayor seriedad la capacitación permanente de sus militantes y, particularmente, de quienes aspiran a ocupar cargos públicos. Gobernar exige mucho más que popularidad o habilidad para ganar una elección. Requiere preparación, conocimientos, sensibilidad social, capacidad para construir acuerdos, administrar recursos públicos, dirigir equipos y tomar decisiones complejas. La democracia mejora cuando quienes solicitan el respaldo ciudadano llegan mejor preparados para ejercer la responsabilidad del gobierno.

Otro de los mayores desafíos de las democracias contemporáneas radica en la influencia desproporcionada del dinero sobre la voluntad popular. La competencia política debe sustentarse en la confrontación de ideas, en la calidad de los proyectos y en la capacidad de quienes aspiran a gobernar, no en el tamaño del presupuesto destinado a promover una candidatura.

Cuando una opción dispone de recursos extraordinarios para inundar los medios de comunicación, los espacios públicos y las plataformas digitales con propaganda permanente, se genera una ventaja que puede alterar la equidad de la contienda e influir indebidamente en la percepción ciudadana. La repetición constante de mensajes, la sofisticación de las estrategias de mercadotecnia política y la construcción artificial de popularidad pueden llevar a muchos electores a identificar una intensa presencia mediática con capacidad para gobernar, cuando una cosa no necesariamente guarda relación con la otra.

Por ello, el control del financiamiento político constituye una condición indispensable para preservar la autenticidad de la democracia. No se trata de restringir la libertad de expresión ni el derecho de los partidos y candidatos a difundir sus propuestas, sino de impedir que el poder económico termine imponiéndose sobre la deliberación libre e informada de la ciudadanía. Corresponde a las autoridades electorales fiscalizar rigurosamente el origen, destino y aplicación de los recursos; combatir el financiamiento ilícito; impedir el uso indebido de recursos públicos; supervisar la propaganda en medios tradicionales y plataformas digitales, y garantizar que la competencia se desarrolle en condiciones reales de equidad.

La democracia no puede permitir que el dinero tenga mayor peso que las ideas, que la propaganda sustituya a la capacidad o que la popularidad fabricada prevalezca sobre el mérito. Cuando el presupuesto de una campaña resulta más determinante que la calidad de las propuestas o la aptitud de los candidatos, la voluntad popular corre el riesgo de construirse sobre percepciones inducidas antes que sobre una valoración libre y razonada.

Existe además otro elemento indispensable para preservar la calidad de las decisiones democráticas: el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, completa, objetiva y oportuna sobre quienes aspiran a representarlos o gobernarlos. El voto libre presupone un elector suficientemente informado. Cuando la información que recibe la ciudadanía es falsa, incompleta, deliberadamente sesgada o exagerada, la libertad de elección se ve seriamente afectada. Nadie puede decidir correctamente cuando los elementos de juicio han sido manipulados o cuando se ocultan aspectos relevantes sobre la trayectoria, preparación, experiencia, antecedentes, capacidades o propuestas de quienes buscan el voto ciudadano.

Por ello, los partidos políticos y los propios candidatos deben asumir la obligación ética y jurídica de proporcionar información verificable sobre los perfiles que postulan. La transparencia no puede depender de la buena voluntad de los contendientes; debe convertirse en una exigencia inherente a toda democracia moderna.

Del mismo modo, corresponde a las autoridades electorales fortalecer los mecanismos de verificación de la información difundida durante los procesos electorales y sancionar con firmeza la utilización de datos falsos, engañosos o deliberadamente manipulados. El ciudadano tiene derecho a decidir con base en información cierta, suficiente y verificable, no sobre narrativas construidas para inducir su voto.

Resulta igualmente indispensable avanzar en la prevención y sanción de las llamadas campañas negras o campañas sucias, cuyo propósito no es enriquecer el debate democrático, sino desacreditar al adversario mediante la difamación, la calumnia, la desinformación o la manipulación de hechos. Estas prácticas contaminan el debate público, distorsionan la percepción ciudadana y pueden conducir a que el electorado tome decisiones basadas en falsedades antes que en una valoración objetiva de los perfiles y las propuestas. La competencia democrática debe sustentarse en el contraste de ideas, nunca en el engaño.

Un pueblo no se equivoca únicamente cuando elige mal. También puede ser inducido al error cuando la propaganda sustituye al debate, cuando el dinero desplaza a las ideas, cuando la información es falsa o incompleta, cuando los partidos postulan perfiles inadecuados o cuando las instituciones no garantizan plenamente la integridad del proceso electoral. En esas circunstancias, el error ya no es exclusivamente del ciudadano; también es consecuencia de las deficiencias del propio sistema democrático.

En última instancia, la calidad de la democracia dependerá siempre de la calidad de sus ciudadanos, de sus instituciones y de sus partidos políticos. Todos comparten responsabilidades indeclinables. Los ciudadanos deben informarse y participar; las autoridades electorales deben educar, garantizar la equidad, proteger la integridad electoral, fiscalizar los recursos y hacer cumplir la ley; los partidos deben escuchar, formar, capacitar e incorporar las mejores propuestas de la sociedad, además de postular a las personas con mayor aptitud y mejor perfil para ejercer el servicio público.

Los pueblos pueden equivocarse. Pero una democracia verdaderamente sólida no se limita a aceptar esa posibilidad: trabaja permanentemente para reducir las causas que pueden inducir al error. Educación cívica, cultura política, información veraz, partidos responsables, financiamiento transparente, campañas limpias, instituciones imparciales e integridad electoral constituyen los pilares que permiten que la voluntad popular se exprese con autenticidad.

La grandeza de la democracia no radica en la supuesta infalibilidad del pueblo, sino en su capacidad para aprender, rectificar y decidir cada vez mejor. Sólo así la soberanía popular dejará de ser un principio meramente formal para convertirse en la expresión consciente, libre y responsable de una ciudadanía verdaderamente comprometida con el bien común.

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