Hoy, la conversación sobre la salud mental y la tecnología en México dio un paso fundamental. Durante la conferencia matutina, la presidenta puso sobre la mesa una realidad innegable: el diseño adictivo de las plataformas digitales está rebasando nuestra capacidad de autocontrol. Al comparar el scrolling infinito con los aditivos de la industria tabacalera, el Estado tocó el núcleo de un problema que, desde la neurofisiología, llevamos años advirtiendo: la falta de concentración no es un defecto moral, es una cuestión de hardware.

Las especialistas invitadas a Palacio Nacional describieron con mucha precisión los síntomas que vemos a diario en las aulas: alumnos agotados, con poca tolerancia a la frustración y dificultades para conectar con su entorno. Sin embargo, para resolver esta crisis de raíz, debemos ir más allá del diagnóstico pedagógico y entender la biología del fenómeno.

Lo que nuestras escuelas y hogares están experimentando no es una simple “pérdida de valores” o “falta de convivencia”. Es una crisis de neuroplasticidad. Cuando un estudiante —o un adulto— pasa horas sometido al diseño extractivo de una pantalla, su cerebro se inunda de cortisol. Esta sobreestimulación crónica dispara lo que en medicina llamamos carga alostática, suprimiendo la red frontoparietal, que es la sede de la memoria de trabajo y el control de impulsos.

En mi práctica clínica e investigación, defino este estado como Insolvencia Metabólica. Lo que a simple vista parece “baja tolerancia a la frustración” o “pereza” es, en realidad, un cerebro que ha ejecutado un apagón de emergencia en su corteza prefrontal para ahorrar energía. No es que los jóvenes no quieran poner atención; es que, biológicamente, su sistema nervioso ya no tiene el presupuesto para hacerlo.

Por eso, la revelación más esperanzadora de la conferencia fue saber que 16 estados de la República ya están regulando el uso de celulares en las escuelas. Algunos podrían interpretar esto como una medida restrictiva, pero en términos de ingeniería somática, es un acto de responsabilidad arquitectónica.

Durante mucho tiempo hemos caído en lo que llamo “la trampa de la voluntad”: creer que podemos ganarle a un algoritmo multimillonario a base de pura disciplina y discursos motivacionales. El Estado ha comprendido, acertadamente, que no podemos pedirle a un cerebro exhausto que resista la tentación; tenemos que inyectar fricción física. Al sacar el dispositivo del aula, estamos construyendo una trinchera analógica, un espacio seguro donde el aprendizaje profundo y el desarrollo humano vuelven a ser fisiológicamente posibles.

Este debate, sin embargo, no debe quedarse solo en las escuelas. Si hoy reconocemos que operar sin margen de reserva destruye el aprendizaje de nuestros niños, es urgente que los adultos auditemos nuestros propios entornos. ¿Cuántos hospitales, corporativos, oficinas y diversos trabajos operan hoy bajo la misma quiebra metabólica, exigiendo a sus trabajadores tomar decisiones críticas mientras sus sistemas nerviosos están en alerta roja?

El mensaje que deja la agenda pública de hoy es un alivio colectivo. Tu fatiga no es tu culpa, es el resultado de un entorno diseñado para extraer tu atención. La responsabilidad de blindar nuestra infraestructura y recuperar el mando de nuestra mente comienza con el diseño de nuestros propios espacios. El diagnóstico ya es oficial; es hora de aplicar la ciencia para recuperar nuestra libertad.

X: @VicM_RodriguezM