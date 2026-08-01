México es el país de la OCDE donde más horas se trabaja al año. Si a esto le sumamos los tiempos de traslado en el transporte público de nuestras ciudades y la hiperconexión digital, el resultado es una población crónicamente exhausta. Sin embargo, cuando llegamos a casa y pasamos dos horas haciendo doomscrolling (deslizando la pantalla del celular sin sentido) en lugar de dormir, la sociedad nos convence de que nuestro problema es la “falta de fuerza de voluntad”. Nos culpamos por ser perezosos.

Como neurofisiólogo, llevo décadas estudiando la biología de la atención y debo decir una verdad incómoda: tu falta de voluntad al final del día no es un defecto moral; es un colapso de infraestructura biológica.

No estás roto. Estás siendo saqueado.

¿Qué es la insolvencia metabólica?

Durante siglos creímos que ser libres era una cuestión de carácter. La neurociencia moderna demuestra que es una cuestión de hardware.

En el cerebro, la toma de decisiones complejas, la empatía y la planificación a largo plazo ocurren en la corteza prefrontal. Pero esta área consume muchísima energía. Cuando estamos sometidos a estrés crónico, ruido ambiental, mala calidad del aire (PM2.5) y un bombardeo incesante de notificaciones, nuestro cerebro agota su presupuesto energético.

A este estado clínico lo denomino insolvencia metabólica. Cuando el cerebro entra en quiebra técnica, apaga la corteza prefrontal y le cede el control a la amígdala y a los ganglios basales (nuestros centros de supervivencia y automatismo). En ese momento, dejamos de decidir y empezamos a reaccionar. Votamos con miedo, consumimos con ansiedad y nos volvemos adictos a la dopamina barata de las redes sociales porque no tenemos “saldo biológico” para el matiz.

El feudalismo somático y la “masa insolvente”

La desigualdad en el siglo XXI ya no es solo económica; es metabólica. Estamos presenciando el surgimiento de un feudalismo somático.

En la antigüedad, el señor feudal reclamaba la propiedad sobre la tierra y el esfuerzo muscular del siervo. Hoy, el capitalismo extractivo y la economía de la atención reclaman la jurisdicción absoluta sobre el ancho de banda de tu cerebro.

El mundo se está dividiendo rápidamente en dos clases:

La élite solvente: Los arquitectos de la tecnología y altos directivos que envían a sus hijos a escuelas sin pantallas, duermen ocho horas blindadas y protegen su corteza prefrontal con retiros de silencio y asistentes.

La masa insolvente: La clase trabajadora cuyos sistemas nerviosos operan en quiebra perpetua, reducidos a ser yacimientos de datos que alimentan a los algoritmos mientras viajan en el Metro o el Metrobús.

Las aplicaciones que usamos a diario están diseñadas con precisión clínica para inferir exactamente a qué hora estamos más cansados y vulnerables. Justo en ese momento, inyectan estímulos para retenernos. Es un asalto a mano armada cuando estás dormido.

La ceguera de la legislación laboral en México

Aunque en México hemos dado pasos con la NOM-035 (sobre riesgos psicosociales en el trabajo) y las recientes discusiones sobre la reducción de la jornada laboral o el derecho a la desconexión, la legislación sigue siendo biológicamente ciega.

La ley asume que si sales de la oficina, estás descansando. Ignora por completo lo que en psicología ocupacional se llama atención latente. Un mensaje de WhatsApp de tu jefe a las 9:00 p.m., aunque no lo respondas en ese momento, obliga a tu amígdala a mantenerse en alerta pasiva. Ese drenaje destruye el ciclo de limpieza nocturna de tu cerebro (el sistema glinfático) con la misma eficacia letal con la que el trabajo nocturno en el siglo XIX destruía los pulmones de los mineros.

Recuperar el “milisegundo de oro”

Un pueblo exhausto e insolvente no puede rebelarse contra la injusticia estructural; solo puede reaccionar a ella. La justicia del descanso no es una demanda de confort burgués ni un lujo estético de la cultura wellness. Es la base material, física y neurológica de cualquier decisión libre.

La verdadera libertad humana reside en lo que llamo el milisegundo de oro: ese espacio infinitesimal entre un estímulo del entorno y nuestra respuesta motora. Para protegerlo, no necesitamos discursos motivacionales, necesitamos responsabilidad arquitectónica. Necesitamos construir trincheras analógicas en nuestros hogares, apagar las notificaciones y exigir el derecho inalienable al silencio cognitivo.

La libertad en el siglo XXI no es una declaración poética. Es una infraestructura. Y es hora de recuperar el mando.