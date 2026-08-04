En las antiguas minas de carbón, los trabajadores bajaban a los túneles acompañados de un canario. Su metabolismo acelerado lo hacía extremadamente sensible a los gases tóxicos. Si el ave dejaba de cantar y caía, los mineros sabían que el aire estaba envenenado y debían evacuar.

La mañana de este lunes, el debate en Palacio Nacional sobre el impacto de las plataformas digitales nos mostró a nuestros propios canarios. El psicólogo Jonathan Haidt y el ingeniero Arturo Béjar expusieron cómo el diseño extractivo de las redes sociales está asfixiando a nuestras infancias. La presidenta Claudia Sheinbaum al equiparar el problema con la crisis de las drogas o el tabaco, está señalando el problema de fondo: “Si no vemos la parte del consumo, que es un asunto de salud pública, pues entonces nos está faltando una parte”.

Durante su intervención, Haidt confesó que, cuando su hijo tenía apenas dos años, le daban el celular para entretenerlo, hasta comprender el daño estructural: “está recibiendo instantáneamente dopamina, lo cual es muy dañino para su cerebro”.

Escucharlo fue como ver cobrar vida a uno de los casos clínicos que documento en mi reciente libro, La trampa de la voluntad. En él, narro la historia de “Pablo”, un ingeniero de Silicon Valley que, tras años de diseñar algoritmos para capturar la atención global, descubre a su propia hija secuestrada neurológicamente por la misma tecnología que él ayudó a crear. La tragedia es universal: los arquitectos de la red no pueden proteger ni a su propia sangre.

Arturo Béjar completó el diagnóstico al advertir que “la industria de tecnología no cree en la regulación y no cree en la autorregulación”. Se escudan diciendo que sus productos son seguros y trasladan la culpa al usuario, disfrazando la adicción de “elección personal”.

Como neurofisiólogo, debo decir que esa es la mentira más rentable de nuestro siglo. Nos han convencido de que la adicción al celular, la falta de concentración y el agotamiento crónico son defectos de carácter o falta de disciplina.

La neurociencia demuestra lo contrario. Las plataformas operan bajo un mecanismo que denomino: insolvencia metabólica.

La toma de decisiones complejas, la empatía y el pensamiento crítico ocurren en la corteza prefrontal de nuestro cerebro, una estructura que consume enormes cantidades de energía. El diseño de fricción cero, el scroll infinito y las alertas asíncronas extraen esa energía de forma pasiva. Cuando el cerebro se queda sin “saldo metabólico”, apaga la corteza prefrontal y transfiere el mando a la amígdala, nuestro centro de supervivencia. En ese estado, dejamos de decidir y empezamos a reaccionar.

Poner a los niños en el centro de la agenda de Estado es un acierto histórico. Nos mostraron que el canario ha caído. Pero como sociedad debemos entender que el gas tóxico ya llenó toda la mina.

El problema ya no es exclusivo de la juventud. La clase trabajadora, los operadores y los directivos de este país están trabajando bajo un colapso de infraestructura biológica. Estamos transitando hacia un “feudalismo somático”, donde las corporaciones ya no solo extraen nuestro tiempo, sino el ancho de banda de nuestra biología, empujando a los ciudadanos a operar en quiebra perpetua.

La legislación laboral y de salud pública debe dejar de ser biológicamente ciega. El derecho a la desconexión no es un lujo de bienestar corporativo; el “derecho al silencio cognitivo” es la precondición material para la libertad. El debate ha comenzado en Palacio Nacional, pero la mina entera requiere ventilación urgente.

X: @VicM_RodriguezM