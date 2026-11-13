El INE se tocó y las consecuencias han sido brutales. Parece que en México no tenemos memoria. Olvidamos que la crisis que hoy atraviesa el organismo es el resultado de la reforma que impulsó Andrés Manuel López Obrador y que se finiquitó durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, por eso, ahora pretenden cambiar la historia y responsabilizar a otros de lo que ellos mismos provocaron.

La crisis del INE impacta al país entero, no solo por los presuntos actos de corrupción de su presidenta, Guadalupe Taddei, que de por sí son imperdonables, sino por las decisiones que tomó para darle a Morena una cuestionable mayoría y por validar la reforma al Poder Judicial para la elección del acordeón.

Lo advirtió buena parte de la sociedad cuando salió a las calles a manifestar que “el INE no se toca”. Pero se tocó y hoy estamos viendo y sufriendo las consecuencias.

La advertencia que ignoraron

La Marea Rosa surgió en noviembre de 2022 como un movimiento ciudadano y de organizaciones civiles para oponerse a las reformas electorales impulsadas por López Obrador. El 13 de noviembre de ese año, miles de personas marcharon en la Ciudad de México y en otras ciudades del país bajo la consigna “el INE no se toca”.

El movimiento surgió como respuesta a las iniciativas de reformas constitucionales —los planes A, B y C— que buscaban modificar la estructura, presupuesto y mecanismos de integración de las autoridades electorales.

Fueron tres grandes movilizaciones, en 2022, 2023 y 2024, que se replicaron en más de cien ciudades en las que la sociedad exigía al Congreso frenar reformas que consideraban regresivas para la organización de elecciones libres y equitativas; reclamaban imparcialidad del gobierno, que no se utilizaran los programas sociales con fines electorales y que la designación de consejeros y magistrados no respondiera a imposiciones partidistas.

El gobierno, Morena y sus aliados, ignoraron y despreciaron esas advertencias. Hicieron lo que quisieron e impusieron a Taddei y a otros consejeros relacionados abiertamente con el partido oficialista.

La desaseada elección de 2024 estuvo marcada por señalamientos sobre su organización. El PREP enfrentó problemas de funcionamiento; se argumentó que en la Ciudad de México había sido hackeado y en más de 17 estados comenzó a operar hasta las cinco de la mañana del día siguiente.

Después, por decisiones del Consejo General que presidía Taddei, vino la construcción a como diera lugar, de una mayoría legislativa para Morena.

A todo lo anterior se sumaron los señalamientos de corrupción que derivaron en la renuncia de la presidenta del organismo, dejando al INE en una crisis que no se había presentado desde que alcanzó su plena autonomía y ciudadanización.

Morena y sus imposiciones

Ahora el problema de cómo se sustituirá a la presidenta del INE está en el Congreso, donde Morena y sus aliados nuevamente buscan imponer el mecanismo que les permita colocar a alguien afín y así garantizar el control del organismo de cara a las elecciones de 2027.

Por lo pronto, el proceso en la Cámara de Diputados está estancado por falta de consenso para emitir la convocatoria. El PRI se niega a negociar porque considera que participar equivaldría a legitimar el procedimiento. El PAN, condicionó su apoyo a ocho exigencias, entre ellas transparentar los exámenes, hacer públicos los perfiles y revertir la reforma de octubre de 2024 al artículo 45 de la LGIPE, que facultó a la presidencia del INE para realizar nombramientos sin el aval del Consejo General.

El panista Mauricio Vila y Alejandro Moreno, diputado y dirigente nacional del PRI, han planteado la necesidad de garantizar la independencia de quien ocupe la presidencia y sancionar las presuntas irregularidades de la gestión saliente. Moreno incluso presentó denuncias penales contra Taddei ante la FGR.

Sin embargo, ni el PAN ni el PRI pueden quitarle la mayoría a Morena y aliados en la cámara baja, quienes podrían repetir el numerito con el que se impuso a Taddei y mantener el control de las decisiones del Consejo General.

La ciudadanía vuelve a las calles

Lo que Morena y sus mayorías legislativas no pueden parar, es la inconformidad ciudadana. El próximo domingo 6 de diciembre, nuevamente los ciudadanos se movilizarán del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia, en defensa de la autonomía del Instituto.

Las demandas son muy claras: una presidencia del INE independiente del gobierno y de los partidos, investigar a fondo las presuntas irregularidades en el organismo y garantizar que las decisiones se tomen de manera colegiada.

Los ciudadanos tenemos razones de sobra para ocupar las calles.

Nos vemos el domingo 6 de diciembre.

X: @diaz_manuel