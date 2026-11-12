Más allá de conocer tratados, normas y procedimientos, la formación de nuevos profesionales en comercio exterior requiere entender el entramado jurídico que regula el movimiento de mercancías entre países y contar con herramientas que permitan analizarlo con rigor. Eso es lo que aporta el libro Introducción al Derecho Aduanero, del doctor Andrés Rohde Ponce, presentado el pasado 10 de noviembre en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Su presentación, realizada el 10 de noviembre en el Aula Magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho de la UNAM, tuvo algo más que el carácter de un acto editorial. Fue un encuentro entre maestros, especialistas y distintas generaciones de profesionales que han contribuido a construir el estudio del derecho aduanero en México y en el ámbito internacional.

El autor, quien es mentor y amigo de su servidor, estuvo acompañado por académicos como Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho; Máximo Carvajal Contreras, exdirector de la institución; Elvia Arcelia Quintana Adriano, profesora emérita, y Ricardo X. Basaldúa, ex presidente del Tribunal Fiscal de la Nación de Argentina, entre otros especialistas.

La coincidencia entre quienes comentaron la obra resulta interesante, porque, aunque su título anuncia una introducción, su contenido va mucho más allá. Sus 16 capítulos conforman un trabajo amplio que aborda los fundamentos del derecho aduanero, los controles sobre las mercancías, los regímenes, las contribuciones, los procedimientos y las controversias, entre otros temas. Es sin duda, una herramienta para estudiantes, docentes, abogados, funcionarios y para quienes de manera cotidiana trabajamos en el comercio exterior.

Disciplina, no solo impuestos

Uno de los planteamientos centrales de Rohde es que el derecho aduanero debe estudiarse como una disciplina jurídica con identidad propia, y no solamente como una extensión del derecho fiscal o administrativo.

Lo que puede parecer una discusión para especialistas, tiene consecuencias muy concretas. En las aduanas no solo se revisan mercancías y se cobran impuestos. Hoy intervienen en asuntos de seguridad nacional, salud, medio ambiente, propiedad intelectual, protección al consumidor y regulación comercial.

Una transformación que el autor resumió con una idea que vale la pena tener presente: en el comercio actual puede ser más importante el derecho de paso que el derecho de pago. Es decir, no basta con saber cuánto cuesta importar un producto; también importa cuánto tarda en cruzar, qué requisitos debe cumplir, qué controles enfrenta y cuánto cuesta todo el proceso.

Para un país como México, cuya economía depende en buena medida del intercambio internacional, comprender estos mecanismos es un asunto de vital importancia, más partiendo de que la competitividad no se construye únicamente con tratados comerciales, sino también con infraestructura, procedimientos eficientes y profesionales capaces de entender las reglas que hacen posible el intercambio.

Lo que aporta la experiencia

Quizá una de las partes más valiosas de la presentación fue escuchar al autor hablar de la formación profesional y de la responsabilidad de transmitir conocimiento.

Rohde insistió en que las nuevas generaciones necesitan ordenar metodológicamente sus conocimientos, aprender idiomas, viajar, investigar y, sobre todo, sustentar sus razonamientos en evidencia y no solamente en opiniones. También destacó la importancia de que la formación universitaria se acompañe de experiencia en el campo donde cada profesional habrá de desarrollarse.

Es una reflexión pertinente en una época en la que la información está al alcance de todos, pero no siempre se convierte en conocimiento. Aprender buscar datos no es lo mismo que comprenderlos, relacionarlos y construir argumentos sólidos a partir de ellos.

El libro también es un reconocimiento a quienes abrieron camino. El propio Rohde recordó la influencia de sus maestros, entre ellos Máximo Carvajal Contreras y Ricardo Basaldúa. Presentar esta obra en la Facultad de Derecho, a la que considera su casa, tuvo el especial significado de compartir con la comunidad académica el resultado de décadas de estudio y trabajo.

A su trayectoria se suma haber participado en la construcción de una comunidad internacional de especialistas. Encuentros iniciados en Guadalajara en 2005 dieron paso a la Academia Internacional de Derecho Aduanero, constituida en Barcelona en 2007, una iniciativa que contribuyó a conectar a expertos de América y Europa.

Al final, Introducción al Derecho Aduanero busca explicar cómo funcionan las aduanas o cuáles son las normas que regulan el comercio exterior pero también representa una invitación al estudio riguroso, al reconocimiento de quienes nos enseñaron y a compartir lo aprendido.

X: @diaz_manuel