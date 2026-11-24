Cada uno, desde su propio espacio y formación hace una valoración del pasado. El régimen ha invitado a hacerlo en capítulos específicos a partir de conclusiones anticipadas, como el supuesto fraude electoral de 2006 y su versión de que Andrés Manuel López Obrador fue despojado de un triunfo por la parcialidad y complicidad del IFE de entonces. No menos relevante es su maniquea interpretación de la elección de la primera alternancia que llevaría a Fox a la presidencia.

El régimen se esmera, primero que todo, en desviar la atención por su responsabilidad en el desastre en el INE, incluyendo la indignante venalidad. El control de daños conduce al absurdo de responsabilizar a Lorenzo Córdova del ungimiento de la señora Guadalupe Taddei, la cara más ostensible de la captura y corrupción en el órgano electoral. La secuela ha sido descalificar al IFE/INE en su conjunto y, particularmente, despojar de su legitimidad la primera alternancia bajo el argumento de que fue producto de un arreglo entre los presidentes Zedillo y Clinton, sin otro elemento que el testimonio de Francisco Labastida, candidato que perdió su elección y que en la pretensión de justificar su derrota ha cultivado una versión falaz, pero que le viene a modo al obradorismo.

La elección de 2006 es historia distinta. López Obrador pudo haber ganado si no hubiera cometido errores por soberbia. El “cállate chachalaca” le significó la caída de varios puntos en una elección que se resolvió por diferencia mínima. El desempeño del IFE fue ejemplar, el problema, provino de la interferencia del CCE y las televisoras en una campaña negra contra el candidato opositor con ventaja. De haber ganado AMLO otra hubiera sido la historia del país y de él mismo.

El IFE/INE fue una de las grandes realizaciones del México contemporáneo. Contribuyó a la normalidad democrática a través de una autoridad electoral confiable, imparcial y profesional, ninguno de los atributos aplicables al actual gobierno o régimen político. Su involución es reciente, ocurrió cuando el obradorismo decidió colonizar al órgano electoral. Se abandonó el acuerdo plural para las designaciones clave y para las reformas electorales. Es una responsabilidad política de López Obrador, avalada por su grupo, incluyendo a la actual presidenta. Desacreditar al Instituto en sus antecedentes significa ignorar una parte de lo mejor del pasado político y que volvió posible una competencia justa por el poder, lo que ahora ha dejado de ser.

Sí, es preciso hacer un balance del pasado, al margen del prejuicio y del sectarismo que se ha impuesto en la vida pública. Esta valoración es necesaria, precisamente para recuperar lo bueno y rechazar lo negativo. Son muchas las lecciones y para efectos electorales se deriva la conclusión de que la confiabilidad del Instituto parte de la manera consensuada en su integración, porque propicia la imparcialidad en su actuación y provee legitimidad a los resultados electorales. El INE o el Tribunal Electoral sometidos al régimen abre la puerta a la desconfianza y al regreso de las elecciones impugnadas y al ya superado conflicto postelectoral, asunto que quizás a los de ahora no preocupe, pero la legitimidad electoral es indispensable para andar civilizadamente hacia el futuro, asunto nada menor.

El juicio al pasado es fundamental para valorar el presente y el pasado inmediato; dar perspectiva a lo que aconteció después de la elección intermedia cuando el régimen político resolvió hacerse de la institucionalidad electoral que garantizaba confiabilidad. De la mayor importancia, para no dar espacio a la regresión autoritaria, que hoy se encamina a terrenos de despotismo extremo, inéditos incluso para el país del periodo no democrático.

En México el gobierno abandonó la ruta de la legalidad y de la representación del conjunto para su reproducción en el poder. Muchos, cada vez menos, ven posible que el régimen recapacite y que en interés propio y del país sea lo que nunca ha sido y que quienes lo dirigen ni desean, ni pretenden.

Recuperar al INE en su imparcialidad y profesionalismo se avizora imposible. No así, en su capacidad de organizar una jornada electoral en orden en buena parte del territorio.

Por tal razón, el realismo no debe llevar al fatalismo y a propuestas como el boicot al proceso electoral próximo. Al contrario, y lo acontecido en otros países muestra que incluso en las condiciones más adversas el voto y la participación ciudadana tienen el potencial para contener, incluso frenar la deriva autoritaria.