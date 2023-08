El rechazo a los nuevos libros de texto gratuitos debe ser una postura a la que se sume el gobierno de Jalisco que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, tal como lo han hecho entidades como Guanajuato y Chihuahua y a la cual seguramente se ceñirán en breve gobiernos como el de Aguascalientes y Yucatán, entre otros que obviamente, no están bajo la égida del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) mismos que están alineados y subyugados a lo que les mandaten desde Palacio Nacional.

El Foro Plural Jalisco (FPJ), que se ha constituido y erigido como una representación de la sociedad civil -de la cual me honro en formar parte como miembro fundador-, convocó ayer a conferencia de prensa para exigir al gobierno del estado de Jalisco formalizar el rechazo en cuanto a la distribución de libros de texto al considerar que el material es pernicioso y busca envenenar la mente de niños para dispersar una historia distorsionada de la nación.

Vamos a pedir al gobierno del estado que tal como se ha hecho ya en otras entidades, en Jalisco se acate el amparo existente y a pesar de la instrucción del régimen federal de distribuir el material educativo no se distribuya en nuestra entidad en razón del mandato judicial. Pero para efectos de que sea más sólido este acatamiento a la ley, al mandato judicial, solicitamos y lo haremos formalmente en un comunicado al gobernador del estado Enrique Alfaro para que en forma tajante, expresa, y contundente manifieste que no se van a distribuir los libros de texto perniciosos por ser lesivos y por el mandato judicial existente. Hay confianza en que el gobernador no va a ceder ante las presiones que seguramente tendrá y desde ya le expresamos y le decimos desde ahora que tendrá el apoyo de los jaliscienses para coadyuvar en la defensa de nuestros valores, de nuestros niños y de nuestros jóvenes.

En mi calidad también de presidente de la Comisión de Cultura Política y Civismo, me permití refrescar la memoria en el sentido de que en marzo pasado el Foro solicitó información relativa al material de libros de texto para evitar su distribución porque ya se sabía de su contenido agresivo, manipulador, y pernicioso tendiente al totalitarismo, sin embargo, la información solicitada vía transparencia nos fue negada sin fundamento y no se pudo obtener respuesta por la falta de actuación del INAI, advirtiéndose el oscurantismo que prohíja en el gobierno federal.

Ahora bien, toda vez que está en curso un amparo interpuesto por la sociedad a través de la Unión Nacional de Padres de Familia y que éste se encuentra en suspensión definitiva, presentaremos esta semana un recurso de amparo contra la distribución y utilización del material educativo con el objetivo de que se acumule al ya existente exigiendo que el asunto sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ), en espera que resuelva a favor de México y los mexicanos como ya lo ha hecho con otros asuntos.

Lo anterior, ante el inminente peligro ya expresado y confesado por parte del gobierno federal en cuanto a que habrá un desacato al juez que está ordenando frenar la distribución.

Integrantes del Foro Plural Jalisco se expresan respecto a los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP (Especial)

En la charla con medios de comunicación, la coordinadora de la Comisión de Educación, Claudia Alejandra Monreal Carreón, experta en el tema, sostuvo que los libros de texto mienten y presentan “saberes” como verdaderos cuando no lo son; apuntó que la mentira, la falta de conocimiento científico y el incluir percepciones de unos cuantos presentándolos como verdades absolutas sin ningún fundamento sólo da sentido al nombre de estos libros. “Los expertos tenemos otros datos y por ello llamamos a los padres de familia, líderes sociales, maestros, empresarios, y sociedad en general a que nos pronunciamos en un solo frente en aras de defender la verdad, el rigor científico, y el derecho universal de nuestros niños y niñas a acceder a una educación de calidad que asegure su desarrollo y su realización plena en este mundo moderno”.

Flavio Bernal, ex dirigente magisterial, alertó que los niños van a carecer de las habilidades imprescindibles para desarrollarse en un futuro en una vida profesional y en una vida en familia. “Si perdemos la esencia del aprendizaje de las matemáticas y de la ciencia, y se está sustituyendo por otras cuestiones con menos contenidos programáticos ¿qué futuro les estamos dando frente a un mundo global donde hoy nos interpela la inteligencia artificial?, ¿qué habilidades, qué destrezas o qué talentos le daremos a quienes en un futuro recaerá la conducción social, económica y política de este país?”.

Al intervenir como padre de familia, el también integrante del Foro y maestro, Juan Manuel Hermosillo, expresó su sentir frente a la imposición de los nuevos libros de texto y dijo que deben ser rechazados por toda la sociedad; “lo digo con respeto, vengo profundamente encabronado, vengo a alzar la voz como padre de familia de una pequeña de 6 años y un niño de 10 y como integrante de una sociedad que está obligada a defender a los niños del embate de estos libros que presentan serias deficiencias y que responden a una visión sesgada e ideologizada, y no lo digo yo, lo dicen especialistas”.

En la Cámara de Comercio de Guadalajara, la coordinadora del Foro Plural Jalisco, Cecilia Carreón Chávez, expresó que en el contexto ya señalado se llevarán a cabo diversas acciones; “no nos quedaremos con los brazos cruzados viendo cómo se adoctrina a nuestros hijos, a nuestros nietos, para intereses perversos de poder”.

Advirtió; “si los mexicanos nos hemos unido para defender el voto y para defender la democracia y hemos tomado las calles en defensa del INE , ante el abuso del Estado que busca consolidar su dictadura llevando a la niñez a la ignorancia, llenaremos las plazas y llenaremos las calles por la defensa de nuestros niños”.

A pregunta expresa sobre cuál sería un Plan B ante la posibilidad de que no se distribuyan los libros, la experta educadora, Ana Estela Duran, consolidó lo expuesto por Flavio Bernal en el sentido de que se podría echar mano de los libros actuales y que la Secretaría de Educación Jalisco cuenta además con el programa RECREA, “este sistema basado en proyectos nos permite abordar de manera decidida y contundente diversos temas y conjuntamente se trabaja de manera colegiada”.

