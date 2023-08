¿Dónde ver los nuevos libros de texto gratuitos 2023? El contenido de las publicaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) generó controversia por su impresión y distribución; aquí te explicamos dónde consultarlos.

Ante una solicitud de amparo en la SCJN para prohibir la impresión de los libros de texto gratuitos 2023, la SEP informó el 1 de agosto que “ha cumplido escrupulosamente el desahogo de requerimientos judiciales”.

Sin embargo, la oposición política consideró que los libros de la SEP son “basura ideológica” y pidió la comparecencia de la titular de la dependencia, Leticia Anaya, por los “errores y omisiones” en la publicaciones.

Marx Arriaga, Director General de Materiales Educativos de la SEP, respondió por las reacciones que generaron los libros de texto gratuitos 2023:

“Por la NEM (Nueva Escuela Mexicana), por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy 9 años, doy la vida. Vengan por ella, pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado… ¡Me encontrarán trabajando!”

Marx Arriaga