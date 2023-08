Un libro de texto de la SEP, incluido en las nuevas publicaciones para el ciclo escolar 2023-2024, cambio la fecha del nacimiento de Benito Juárez, presidente de México entre 1858 y 1872; no es el primer error señalado en los libros.

Ante una solicitud de amparo en la SCJN para prohibir la impresión de los libros de texto gratuitos 2023, la SEP informó el 1 de agosto que “ha cumplido escrupulosamente el desahogo de requerimientos judiciales”.

Sin embargo, la oposición política consideró que los libros de la SEP son “basura ideológica” y pidió la comparecencia de la titular de la dependencia, Leticia Anaya, por los “errores y omisiones” en la publicaciones.

Javier Alatorre no fue el único, los libros de texto de la SEP vuelven comunistas hasta a los memes

Marx Arriaga, Director General de Materiales Educativos de la SEP, respondió que daría la vida por los libros de texto gratuitos 2023:

“Por la NEM (Nueva Escuela Mexicana), por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy 9 años, doy la vida. Vengan por ella, pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado… ¡Me encontrarán trabajando!”

