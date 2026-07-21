La detención de Ernesto Ruffo A. por una presunta participación en una red de huachicol fiscal, posee todos los ingredientes necesarios para convertirse en el gran espectáculo judicial del momento: un antiguo gobernador, opositor, una figura histórica de la transición democrática, millones de litros de combustible, empresas privadas, ferrocarriles, aduanas, operaciones financieras y acusaciones de delincuencia organizada.

Es un caso suficientemente grande para dominar los titulares, pero acaso demasiado conveniente para explicar por sí solo la magnitud real del fenómeno.

Ruffo debe responder ante la justicia por los actos que puedan acreditarse. Su trayectoria política no le concede inmunidad, ni su pertenencia a la oposición debe convertirse en una absolución anticipada. La presunción de inocencia, sin embargo, tampoco puede ser reemplazada por la propaganda gubernamental.

La cuestión fundamental no es si Ruffo debe ser investigado. La cuestión es si se pretende presentar su captura como explicación suficiente de un sistema que, para operar durante años y mover cantidades industriales de combustible, necesariamente requirió algo más que accionistas privados.

Requirió aduanas, permisos, ferrocarriles, puertos, agentes aduanales, almacenes, transportistas, facturas, cuentas bancarias y autoridades capaces de mirar hacia otro lado. Requirió, sobre todo, protección institucional.

El huachicol que no puede esconderse, el huachicol fiscal, no consiste en perforar clandestinamente un ducto durante la noche. Es una operación logística, aduanal, tributaria y financiera de enormes dimensiones.

El combustible es adquirido en Estados Unidos, transportado hacia México, declarado bajo clasificaciones falsas o mediante volúmenes inferiores a los realmente importados, incorporado a redes de distribución y vendido posteriormente dentro de circuitos aparentemente legales. No se trata de unos cuantos bidones escondidos en una camioneta.

La Fiscalía General de la República ha sostenido que la estructura relacionada con Ruffo operaba en varios estados, declaraba apenas una fracción del combustible transportado y habría ocasionado un daño al erario de miles de millones de pesos. La acusación señala además transferencias económicas a una empresa de la que el exgobernador era accionista. Son afirmaciones graves que deberán probarse ante un tribunal, no en una conferencia de prensa.

La dimensión física de las operaciones obliga, sin embargo, a formular una pregunta elemental: ¿cómo pudieron ingresar cientos de carrotanques o barcos cargados con combustible sin que las autoridades aduanales, fiscales, portuarias, ferroviarias, militares y financieras detectaran la discrepancia?

Un empresario puede falsificar una factura. Puede intentar engañar a una autoridad. Puede participar en una red de contrabando. Lo que difícilmente puede hacer por sí solo es controlar durante años los puntos de entrada del Estado mexicano.

La captura de Ruffo ofrece al gobierno una oportunidad narrativa excepcional. Permite demostrar, al menos superficialmente, que el combate al huachicol fiscal no se limita a personajes vinculados con el oficialismo. Permite presentar a un antiguo gobernador panista como emblema de una corrupción que atraviesa partidos y décadas. Permite además modificar temporalmente una conversación pública dominada por cuestionamientos sobre la penetración criminal en instituciones y gobiernos asociados con Morena.

El problema no es la detención. El problema sería la selectividad. La estrategia del chivo expiatorio no consiste necesariamente en acusar a una persona inocente. Puede operar de una manera más sofisticada: seleccionar a un participante real o presunto de una estructura compleja, concentrar sobre él toda la responsabilidad política y utilizar su caída para evitar que la investigación alcance a quienes hicieron posible el sistema desde el poder. El chivo expiatorio puede ser culpable de algo y, al mismo tiempo, ser utilizado para ocultar mucho más.

Si Ruffo participó en actividades ilegales, deberá recibir la sanción correspondiente. Pero su responsabilidad eventual no puede servir para clausurar las preguntas sobre la actuación de las aduanas, de los funcionarios responsables del control fronterizo, de los mandos encargados de puertos y recintos fiscales, de las áreas de inteligencia financiera y de quienes autorizaron o toleraron el tránsito de los cargamentos.

Una red de esta magnitud no vive únicamente del contrabandista. Vive del funcionario que autoriza, del inspector que omite, del mando que protege y del sistema financiero que procesa.

El caso tampoco puede entenderse únicamente como un expediente de política interna. El 30 de junio de 2026, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos —FinCEN— emitió una alerta suplementaria dirigida a instituciones financieras para detectar y reportar operaciones vinculadas con el contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México y con los esquemas de evasión fiscal conocidos como huachicol fiscal.

La alerta identifica este fenómeno como una actividad asociada con cárteles y organizaciones criminales transnacionales mexicanas. También describe tipologías financieras, empresas intermediarias, transferencias, facturación irregular y señales de alerta que los bancos deberán incorporar a sus sistemas de vigilancia. Esto cambia completamente la naturaleza del problema. El huachicol fiscal deja de ser solamente una pérdida tributaria mexicana. Se convierte en un asunto de seguridad financiera estadounidense.

A partir de ese momento, los bancos, aseguradoras, corredores, empresas logísticas y compañías mexicanas vinculadas con operaciones de combustible quedan expuestos a un escrutinio mucho más amplio. Una transacción puede ser legalmente aceptada en México y, sin embargo, generar alertas dentro del sistema financiero estadounidense.

El Departamento del Tesoro ya no observa únicamente quién vende el combustible. Busca identificar cuentas, beneficiarios finales, prestanombres, empresas fachada, pagos transfronterizos y vínculos con organizaciones criminales. La verdadera investigación, por tanto, apenas comienza.

El huachicol fiscal aparece además en el momento más delicado posible: cuando México y Estados Unidos revisan el futuro del T-MEC.

Washington ha colocado la seguridad económica, la integridad de las cadenas de suministro, las reglas de origen y la reducción de dependencias externas en el centro de las negociaciones. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha señalado expresamente que la revisión debe fortalecer la seguridad de las cadenas productivas norteamericanas y garantizar que los beneficios del tratado permanezcan principalmente dentro de la región.

Una cadena energética penetrada por contrabandistas, cárteles y autoridades corruptas es incompatible con esa definición de seguridad económica.

El combustible ilegal afecta la competencia, desplaza a empresas formales, evade impuestos, financia organizaciones criminales y puede penetrar actividades industriales, logísticas y comerciales relacionadas con la exportación.

Una compañía que compra combustible de origen dudoso no enfrenta solamente un riesgo fiscal. Puede convertirse en un eslabón involuntario de una estructura de lavado de dinero o de financiamiento criminal.

Por ello, la revisión del T-MEC no puede separarse del huachicol fiscal. El comercio con Estados Unidos estará condicionado simultáneamente por el T-MEC, las reglas de origen, la seguridad, el cumplimiento financiero y la exposición a investigaciones extraterritoriales. Entre los sectores más vulnerables se encuentran la banca, la logística, el transporte y el comercio exterior.

Así pues, la narrativa oficial sostiene que la captura de Ruffo demuestra la profundidad de las investigaciones y la ausencia de consideraciones partidistas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la empresa importadora estaba vinculada directamente con el exgobernador y que corresponderá al sistema de justicia determinar su responsabilidad.

Esa posición parece razonable, pero es insuficiente. ¿Quién permitió que el combustible atravesara la frontera?, ¿Quién validó los documentos?, ¿Quién inspeccionó los carrotanques?, ¿Quién recibió alertas fiscales?, ¿Quién autorizó las operaciones portuarias?, ¿Quién vigilaba las aduanas?, ¿Quién conocía los movimientos financieros?, ¿Quién protegió políticamente la operación?

Si el proceso penal se limita al empresario visible y a algunos operadores privados, el Estado mexicano habrá encontrado culpables, pero no habrá desmantelado el sistema.

Una investigación auténtica debe avanzar en dos direcciones: hacia las empresas que se beneficiaron y hacia las instituciones que hicieron posible el negocio.

La segunda ruta es siempre la más difícil, porque conduce al poder. Durante los últimos años, el gobierno mexicano presentó la participación de las Fuerzas Armadas en aduanas y puertos como una solución frente a la corrupción civil.

La premisa era sencilla: sustituir funcionarios vulnerables por estructuras militares supuestamente más disciplinadas, confiables y resistentes a la penetración criminal.

El huachicol fiscal destruye esa comodidad argumentativa. Cuando millones de litros cruzan aduanas marítimas o terrestres mediante declaraciones falsas, ya no basta con acusar al importador. También debe examinarse el modelo institucional de vigilancia.

La militarización no elimina automáticamente la corrupción. Puede simplemente trasladarla hacia estructuras más opacas, con menores controles civiles y mayores dificultades para determinar responsabilidades.

Las investigaciones conocidas han señalado la posible participación de integrantes de la Marina y de operadores vinculados con el control aduanal. Tales señalamientos deben ser corroborados judicialmente, pero evidencian que el problema rebasa ampliamente a Ruffo y a su empresa.

La responsabilidad política no consiste únicamente en haber recibido dinero. También existe cuando una autoridad recibió facultades extraordinarias para controlar las aduanas y, bajo su vigilancia, prosperaron redes industriales de contrabando.

Denunciar el riesgo de un chivo expiatorio no significa defender anticipadamente a Ernesto Ruffo. Significa defender el principio de que la justicia no debe detenerse donde comienza la conveniencia política.

Ruffo no debe ser absuelto por haber sido opositor. Tampoco debe ser condenado mediáticamente para que el gobierno pueda declarar resuelto un problema nacional.

El debido proceso exige pruebas individualizadas. La responsabilidad penal debe acreditarse en tribunales. La Fiscalía tendrá que demostrar qué sabía Ruffo, qué decisiones adoptó, qué beneficios recibió y cuál fue su participación concreta.

Pero la sociedad debe exigir algo adicional: que la misma intensidad investigadora se aplique a funcionarios, mandos aduanales, autoridades fiscales, militares, operadores financieros y figuras políticas relacionadas con el funcionamiento de la red.

La justicia selectiva puede producir culpables y, aun así, conservar intacta la impunidad.

El mayor daño del huachicol fiscal no es únicamente el dinero que deja de recibir el erario.

El daño principal es la confirmación de que parte de la infraestructura económica del país puede ser utilizada por organizaciones criminales con apariencia de legalidad. Eso afecta la confianza de Estados Unidos en México como socio estratégico. Afecta al T-MEC, a la banca, al sistema energético, a las empresas exportadoras; afecta la percepción sobre nuestras aduanas y autoridades.

Cuando FinCEN emite una alerta específica, los bancos internacionales no esperan a que concluyan los procesos penales mexicanos. Reducen riesgos, incrementan controles y pueden terminar relaciones con empresas o sectores completos.

El costo de la desconfianza siempre lo pagan también los inocentes.

En conclusión, la detención de Ernesto Ruffo puede ser el inicio de una investigación histórica o el cierre artificial de una operación política. La diferencia dependerá de hasta dónde llegue la justicia.

Si el caso permite identificar empresarios, funcionarios, mandos, redes financieras y mecanismos aduanales, México habrá dado un paso real contra el huachicol fiscal.

Si, por el contrario, Ruffo es exhibido como el gran responsable mientras permanecen intactas las estructuras que permitieron mover millones de litros de combustible, estaremos ante una estrategia de chivo expiatorio.

No se trataría de demostrar que el gobierno combate la corrupción, sino de encontrar un culpable políticamente útil para proteger un sistema políticamente inconveniente.

El problema no es que caiga Ruffo. El problema sería que sólo cayera Ruffo.