¿Rentar o comprar una casa ? ¿Qué es mejor para tus finanzas?

Desde la trinchera diaria en la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor, conocemos de primera mano el doloroso desenlace de una ilusión mal calculada.

Durante décadas, a las familias mexicanas se les ha inculcado una frase con tintes de dogma moral: «rentar es tirar el dinero a la basura». Esta premisa, alimentada con gran eficacia por la mercadotecnia del sector financiero e inmobiliario, sostiene que el éxito y la madurez radican en firmar un contrato hipotecario a veinte o treinta años para proclamar con orgullo que «ya se compró una casa».

Sin embargo, desde una perspectiva jurídica y económica, el panorama es mucho más complejo. La persona sí adquiere la propiedad del inmueble, pero simultáneamente asume una deuda de largo plazo y constituye una hipoteca sobre éste como garantía del crédito.

Mientras la deuda no sea liquidada y la hipoteca cancelada formalmente, el patrimonio permanece vinculado al cumplimiento de una obligación que puede extenderse durante décadas.

El costo de comprometer los mejores años de la vida

El impacto más severo de un crédito hipotecario a largo plazo no se mide únicamente en pesos y centavos, sino también en el sacrificio de tiempo, tranquilidad y capacidad de maniobra financiera.

En nuestra labor cotidiana de asesoría y defensa observamos con frecuencia un mismo patrón: personas que adquieren un compromiso financiero entre los 30 y los 35 años de edad, precisamente durante una de las etapas de mayor productividad laboral.

Al asumir un plazo de 25 o 30 años, ese compromiso puede extenderse hasta cerca de los 60 o 65 años. Esto significa destinar durante décadas una parte considerable del ingreso familiar a una obligación fija que reduce significativamente el margen para enfrentar otros proyectos o contingencias.

• Sacrificio del nivel de vida presente: cuando la mensualidad absorbe una proporción excesiva del ingreso, los hogares pueden terminar reduciendo gastos en salud preventiva, nutrición, formación profesional, esparcimiento o experiencias familiares.

• Pérdida de libertad laboral y profesional: una hipoteca elevada puede limitar la capacidad de emprender, cambiar de empleo o asumir temporalmente menores ingresos por temor a caer en mora.

• La vida en pausa: concentrar durante décadas una parte importante del ingreso en una vivienda puede provocar que otros objetivos financieros y personales sean postergados indefinidamente.

El riesgo de insolvencia y la pérdida patrimonial en el camino

Uno de los errores al evaluar una hipoteca consiste en asumir que la trayectoria económica de una persona permanecerá estable durante veinte o treinta años.

En ese periodo pueden ocurrir problemas de salud, desempleo prolongado, divorcios, reducción de ingresos, quiebras empresariales o crisis económicas completamente ajenas al control del acreditado.

Basta un revés financiero importante para alterar todo el proyecto.

Además, durante los primeros años de muchos créditos hipotecarios, una proporción importante de cada mensualidad se destina al pago de intereses, seguros y otros conceptos, mientras que la amortización a capital avanza con mayor lentitud.

La proporción exacta depende de la tasa, el plazo, el esquema de amortización y las condiciones específicas del crédito.

Si después de varios años de pagos sobreviene una situación de insolvencia y el asunto deriva finalmente en la ejecución de la garantía hipotecaria, la familia puede enfrentar una pérdida patrimonial considerable.

No sólo está en riesgo la vivienda. También pueden perderse buena parte del enganche, gastos notariales, impuestos, mantenimiento y el esfuerzo financiero acumulado durante años.

Por eso, haber pagado una hipoteca durante mucho tiempo no significa necesariamente haber construido un patrimonio proporcional al dinero desembolsado.

El espejismo de la periferia: el costo oculto de «comprar para lo que alcanza»

Frente a los elevados precios de las zonas céntricas y consolidadas, millones de trabajadores recurren a una alternativa aparentemente accesible: adquirir «lo que alcanza con el crédito», generalmente en desarrollos ubicados en las periferias de las zonas metropolitanas.

En la Defensa Del Deudor hemos observado cómo una decisión basada únicamente en el precio de la vivienda puede convertirse en una pesada carga económica.

• El costo del traslado y el tiempo: vivir muy lejos de las fuentes de empleo puede significar varias horas diarias de transporte, además de gastos importantes en gasolina, transporte público, mantenimiento vehicular y estacionamientos.

• Déficit de infraestructura básica: algunos desarrollos alejados enfrentan carencias de escuelas, hospitales, comercios, transporte eficiente o servicios públicos suficientes.

• Inseguridad y abandono de vivienda: cuando una zona pierde población, servicios o actividad económica, puede deteriorarse su atractivo habitacional y dificultarse la venta posterior del inmueble.

Una casa barata puede dejar de serlo cuando se suman todos los costos necesarios para vivir en ella.

Desmitificar el ladrillo con rigor económico

Los estudios históricos del economista y Premio Nobel Robert Shiller han cuestionado la idea de que el precio de la vivienda necesariamente genera rendimientos extraordinarios durante periodos prolongados.

El problema de afirmar simplemente que «los bienes raíces siempre suben» es que esa frase ignora numerosos costos: inflación, mantenimiento, reparaciones mayores, impuestos, seguros, gastos notariales, costos de compraventa y, cuando existe financiamiento, los intereses pagados al banco.

Una vivienda puede ser una excelente decisión patrimonial, pero no automáticamente.

Dependerá del precio de compra, la tasa hipotecaria, el enganche disponible, la estabilidad de los ingresos, el tiempo que se pretende habitar el inmueble y, especialmente, de cuánto representa la mensualidad respecto del ingreso familiar.

Comprar un inmueble mediante una deuda a 20 o 30 años no es la única vía para construir un futuro financiero sólido ni debería considerarse un mandato incuestionable.

En la siguiente entrega analizaremos la matemática fría de rentar frente a comprar: el costo de oportunidad del enganche, cuánto cuesta realmente una hipoteca, cuándo resulta financieramente conveniente ser inquilino y en qué circunstancias comprar una vivienda sí puede ser la mejor decisión patrimonial.

En la segunda parte de esta columna abordaremos un punto decisivo: la matemática fría del alquiler frente a la compra.

Analizaremos cuánto cuesta realmente comprar una vivienda cuando se suman intereses, enganche, mantenimiento, impuestos y otros gastos; cuánto puede costar rentar durante el mismo periodo; qué ocurre con el dinero que no se destina a una hipoteca si se invierte correctamente, y en qué escenarios comprar termina siendo financieramente superior a alquilar.

Porque la decisión entre rentar o comprar no debería basarse en frases heredadas, presión social o emociones, sino en números.

Próxima entrega: La matemática fría del alquiler frente a la compra