Tras el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, la senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera consideró que los resultados presentados reflejan la continuidad de un proyecto de transformación que ha colocado el bienestar de la población y la recuperación de la soberanía nacional como ejes de la acción gubernamental.

Rivera Rivera destacó particularmente la política social, al señalar que los programas del Bienestar mantienen una cobertura creciente y que para el cierre de 2026 se prevé que más de 42.8 millones de personas sean derechohabientes. A su juicio, más allá de las cifras, el reto consiste en garantizar que estos apoyos lleguen de manera directa a quienes más los necesitan y contribuyan a reducir las desigualdades.

La legisladora también valoró los anuncios en materia de vivienda y educación, entre ellos la meta de beneficiar a 12 millones de familias mediante construcción, créditos, mejoramiento y regularización de hogares, así como la ampliación de la Universidad Rosario Castellanos, que contempla nuevas instalaciones para ampliar el acceso de los jóvenes a la educación superior.

En materia económica, consideró relevante que México mantenga estabilidad frente a un escenario internacional complejo, marcado por las políticas arancelarias de Estados Unidos y los conflictos que han impactado los precios internacionales de los energéticos. En ese contexto, señaló que indicadores como la inversión extranjera, el empleo y la inflación deben analizarse no solo como cifras macroeconómicas, sino por su efecto concreto en la vida cotidiana de las familias.

Rivera Rivera sostuvo que el informe también representa una oportunidad para reconocer avances y, al mismo tiempo, mantener una evaluación responsable sobre los pendientes del país. Señaló que una transformación de largo alcance requiere resultados permanentes en seguridad, salud, educación, empleo y bienestar, así como instituciones capaces de responder a las nuevas necesidades sociales.

La senadora con licencia reconoció el ejercicio de rendición de cuentas encabezado por Sheinbaum y consideró que la gira que realizará por las 32 entidades permitirá acercar los resultados del gobierno federal a la ciudadanía y escuchar de manera directa las necesidades de cada región. “Gobernar también significa escuchar, corregir cuando sea necesario y mantener el compromiso de que los avances se traduzcan en una mejor calidad de vida para las familias mexicanas”, afirmó.

Ana Lilia Rivera observó en la presidenta Claudia Sheinbaum una mujer preparada, cercana al pueblo y comprometida con México, “que demuestra con hechos que las mujeres no solamente podemos llegar a los espacios donde se toman las grandes decisiones: podemos gobernar, transformar y dar resultados”.