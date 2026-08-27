Desde la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor llevamos años observando el mismo patrón: personas que comenzaron utilizando el crédito de forma aparentemente normal y terminaron atrapadas entre pagos mínimos, refinanciamientos, préstamos personales, disposiciones de efectivo y nuevas deudas utilizadas para pagar las anteriores.

Por eso, cuando se habla de sobreendeudamiento, resulta demasiado fácil responsabilizar únicamente al consumidor.

Sí, cada persona debe hacerse responsable de las obligaciones que contrata. Pero también es necesario señalar la otra parte del problema: bancos, financieras y comercios llevan años perfeccionando estrategias para que endeudarse sea cada vez más fácil, rápido y emocionalmente atractivo.

El crédito casi nunca se vende como deuda.

Se vende como oportunidad, comodidad, premio, libertad o acceso inmediato a algo que “merecemos”.

Y ahí comienza buena parte del problema.

¿Qué es realmente una deuda?

Una deuda es una obligación financiera que adquirimos cuando utilizamos dinero que no es nuestro y nos comprometemos a devolverlo posteriormente, normalmente pagando intereses, comisiones u otros costos.

Cada vez que usamos una tarjeta de crédito, contratamos un préstamo, financiamos un automóvil o compramos a meses, estamos comprometiendo ingresos futuros.

Dicho de otra forma: endeudarse significa gastar hoy una parte del dinero que todavía no hemos ganado.

Esa debería ser la primera idea que apareciera antes de contratar cualquier crédito.

Pero rara vez aparece en la publicidad.

La publicidad habla de mensualidades cómodas, promociones, bonificaciones, “pagos chiquitos”, créditos preaprobados y meses sin intereses.

Casi nunca nos invita a pensar cuánto de nuestro salario futuro ya estamos comprometiendo.

¿Todas las deudas son malas?

No. No lo son.

El crédito es una herramienta financiera y puede ser muy útil cuando se utiliza correctamente.

Una hipoteca puede permitir adquirir una vivienda. Un préstamo empresarial puede financiar maquinaria. Un crédito educativo puede mejorar las posibilidades de obtener mayores ingresos. Un financiamiento puede servir para adquirir herramientas necesarias para trabajar.

El problema aparece cuando el crédito deja de utilizarse para mejorar nuestra situación económica y comienza a utilizarse para sostener un nivel de consumo superior a nuestros ingresos.

Y precisamente ese tipo de crédito es uno de los más promocionados.

¿Existen las “deudas buenas”?

Sí, aunque el concepto debe utilizarse con cautela.

Una deuda puede considerarse razonablemente buena cuando contribuye a crear patrimonio, aumentar ingresos, mejorar productividad o financiar un activo útil durante un periodo prolongado.

Una hipoteca acorde con nuestra capacidad de pago puede ser una buena deuda. También un crédito para ampliar un negocio viable, adquirir equipo de trabajo o financiar estudios que razonablemente mejoren nuestros ingresos futuros.

Pero ninguna deuda se vuelve buena automáticamente por su destino.

Una hipoteca puede convertirse en una pesadilla si absorbe una parte excesiva del ingreso familiar. Un préstamo para emprender puede terminar en pérdidas si el proyecto fue mal planeado.

Por eso, desde nuestra perspectiva, una deuda saludable debe cumplir tres condiciones: debe ser útil, sostenible y razonablemente barata.

¿Cuáles son las deudas malas?

Generalmente son aquellas que financian consumo inmediato sin producir un beneficio duradero, especialmente cuando tienen costos financieros elevados.

Vacaciones, ropa, teléfonos celulares, restaurantes, fiestas, electrónicos o compras impulsivas pueden transformarse en obligaciones que duran meses o años.

El producto se consume.

La deuda permanece.

Pero también debemos hablar del papel que desempeña quien vende ese crédito.

Durante años, buena parte del sistema financiero y comercial ha perfeccionado una estrategia extremadamente efectiva: hacer que el consumidor deje de pensar en el precio total y se concentre únicamente en la mensualidad.

Ya no preguntamos:

“¿Cuánto cuesta?”

Preguntamos:

“¿Cuánto queda al mes?”

Y esa diferencia psicológica importa mucho.

La fuerza del “pago chiquito”

“Solo 399 pesos al mes”.

“Desde 250 pesos semanales”.

“Llévatelo hoy y empieza a pagar después”.

Presentar una deuda como una pequeña cuota reduce la percepción del costo real.

El consumidor deja de pensar en una compra de 20 mil pesos y empieza a pensar en 500 pesos mensuales.

El problema aparece cuando se acumulan muchas mensualidades pequeñas.

Un teléfono a 18 meses. Una televisión a 12. Muebles a 24. Un viaje a 9. Ropa a 6.

Cada compra parece manejable por separado.

Juntas pueden comprometer una parte importante del salario durante meses o incluso años.

Una deuda grande asusta.

Diez deudas pequeñas pueden pasar inadvertidas.

Hasta que llega la fecha de pago.

Los meses sin intereses no eliminan el riesgo

Los meses sin intereses pueden ser una excelente herramienta si se utilizan correctamente.

El problema es que también son uno de los mecanismos más poderosos para impulsar el consumo.

Que una compra no genere intereses no significa que no exista deuda.

Si alguien acumula cinco o seis compras a meses sin intereses, puede terminar destinando miles de pesos cada mes a consumos realizados mucho tiempo atrás.

Ese es uno de los grandes errores financieros actuales: confundir ausencia de intereses con ausencia de riesgo.

La tarjeta de crédito tampoco es ingreso adicional

Si alguien gana 20 mil pesos mensuales y tiene una tarjeta con una línea de crédito de 100 mil pesos, no dispone de 120 mil pesos.

Sigue ganando 20 mil.

Los otros 100 mil son dinero del banco.

Parece obvio, pero en la práctica muchas personas terminan incorporando la línea disponible a su percepción de capacidad económica.

Y los bancos tienen incentivos para incrementar esas líneas.

Más crédito disponible puede significar más consumo y, eventualmente, más intereses y comisiones.

Lo que para el banco representa colocación de crédito, para una familia puede convertirse en sobreendeudamiento.

¿Por qué te ofrecen más crédito cuando ya tienes crédito?

Porque el crédito es un producto.

Una persona que utiliza constantemente su tarjeta puede comenzar a recibir aumentos de línea, préstamos preaprobados, disposiciones de efectivo y ofertas de financiamiento.

El mensaje comercial parece decir:

“Eres un excelente cliente. Te premiamos.”

Pero financieramente conviene traducirlo así: el banco considera que eres un buen candidato para endeudarte más.

Que una institución esté dispuesta a prestarte 200 mil pesos no significa que tus finanzas personales puedan soportar una deuda de 200 mil.

Son dos cosas completamente distintas.

El crédito preaprobado tampoco es un regalo

Hoy es posible contratar préstamos con unos cuantos clics.

“Ya tienes 50 mil pesos disponibles”.

“Dinero inmediato”.

“Sin trámites”.

Desde el punto de vista tecnológico, es extraordinariamente conveniente.

Desde el punto de vista financiero, esa facilidad también elimina una barrera que antes obligaba al consumidor a detenerse y pensar.

Mientras más sencillo sea endeudarse, mayor disciplina necesita quien recibe la oferta.

¿Quién es responsable del sobreendeudamiento?

La respuesta no puede reducirse a “el deudor gastó de más”.

Las personas son responsables de sus decisiones, pero sería ingenuo ignorar que la industria financiera utiliza mercadotecnia, análisis de datos y conocimiento del comportamiento del consumidor para incrementar la colocación de crédito.

Meses sin intereses.

Cashback.

Bonificaciones.

Pagos diferidos.

Aumentos de línea.

Préstamos instantáneos.

Pagos mínimos.

Todas estas herramientas pueden ser útiles.

Pero también pueden crear la sensación de que existe dinero disponible cuando en realidad lo que existe es capacidad de endeudamiento.

Y no son lo mismo.

El pago mínimo merece una advertencia especial

El pago mínimo de una tarjeta puede generar una peligrosa sensación de tranquilidad.

“Ya pagué mi tarjeta”.

Sí, pero una parte importante de la deuda puede continuar generando intereses.

Si ese comportamiento se repite durante meses, una compra aparentemente manejable puede terminar costando mucho más de lo esperado.

El pago mínimo puede evitar un incumplimiento inmediato.

Pero no necesariamente resuelve la deuda.

En muchos casos solamente la prolonga.

¿Cuándo es bueno endeudarse?

Antes de aceptar cualquier crédito conviene hacerse cuatro preguntas:

¿Para qué necesito el dinero?

Si financiará algo productivo, patrimonial o realmente necesario, puede tener sentido.

¿Cuánto terminaré pagando en total?

No basta observar la mensualidad. Hay que revisar intereses, plazo, comisiones y demás costos.

¿Puedo pagarlo sin comprometer mis necesidades básicas?

Una deuda saludable debe convivir con alimentación, vivienda, transporte, educación, ahorro y emergencias.

¿Podría continuar pagando si mis ingresos disminuyeran durante algunos meses?

Una deuda que solamente funciona mientras todo salga perfectamente bien es financieramente frágil.

¿Cómo saber si ya existe sobreendeudamiento?

Hay señales muy claras.

Usar una tarjeta para pagar otra.

Solicitar un préstamo para cubrir una mensualidad.

Depender constantemente de adelantos de nómina.

Pagar únicamente mínimos.

Utilizar aplicaciones de crédito para llegar a la siguiente quincena.

Comenzar a retrasar servicios, renta o alimentación para pagar deudas.

Cuando el crédito comienza a utilizarse para pagar crédito, ya no está resolviendo un problema.

Está posponiéndolo.

La responsabilidad también debe estar del lado de quien presta

Desde la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor consideramos importante cambiar la conversación.

No se trata de satanizar a los bancos ni de justificar cualquier nivel de endeudamiento.

Se trata de reconocer que existe una relación desigual.

De un lado existen instituciones financieras con enormes capacidades de análisis de datos, modelos de riesgo, publicidad y conocimiento del comportamiento humano.

Del otro hay consumidores tomando decisiones mientras trabajan, mantienen una familia, enfrentan imprevistos y reciben continuamente mensajes invitándolos a consumir.

La educación financiera es indispensable.

Pero también debería existir una reflexión sobre la responsabilidad en la colocación de crédito.

Prestar más dinero a una persona que ya tiene gran parte de sus ingresos comprometidos puede representar un buen negocio.

No necesariamente una buena decisión financiera para ese cliente.

Antes de aceptar el siguiente crédito

La próxima vez que recibas un aumento de línea, un préstamo preaprobado o una promoción bancaria, conviene hacerte una pregunta muy sencilla:

¿Realmente necesito este crédito o simplemente me están convenciendo de utilizarlo?

Porque el banco sabe cuánto está dispuesto a prestarte.

Pero solamente tú puedes determinar cuánto puedes pagar sin comprometer tu economía familiar.

Sí existen deudas buenas y deudas malas.

Pero también existe crédito bien utilizado y crédito agresivamente comercializado.

Que una institución esté dispuesta a prestarnos dinero no significa que sea conveniente aceptarlo.

Que una mensualidad parezca pequeña no significa que la deuda sea barata.

Que una compra esté a meses sin intereses no significa que podamos pagarla.

Y que un banco nos considere un buen cliente para recibir más crédito tampoco significa que necesitemos más deuda.

Al final, la regla sigue siendo sencilla: una deuda saludable trabaja para nosotros. Una deuda peligrosa hace que terminemos trabajando únicamente para ella.

Y quizá eso sea precisamente lo que menos aparece en la publicidad del crédito.

Desde la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor, te pedimos que pienses muy bien antes de usar un crédito. Tus finanzas personales están en juego.