Clase Azul México celebró la tarde de este viernes la apertura oficial de OYA, el restaurante insignia ubicado dentro de La Hacienda, su destino de 20 hectáreas en Los Altos de Jalisco. La velada se transformó en un encuentro que reunió a distinguidas personalidades de la cultura, el arte y el ámbito social para celebrar la gastronomía mexicana y el impacto del talento femenino en el país.

El evento sirvió como marco para la presentación formal de la Edición Limitada Clase Azul Tequila Pink, una entrega especial creada para visibilizar y apoyar activamente la lucha contra el cáncer de mama en México.

Los recursos recaudados a través de esta edición serán destinados a la Fundación Cruz Rosa, institución dedicada a brindar atención, acompañamiento y tratamiento integral a mujeres diagnosticadas con esta enfermedad.

Clase Azul presenta OYA y Edición Limitada Pink. (cortesía)

OYA abre sus puertas en La Hacienda de Clase Azul

La noche contó con la presencia de una destacada convocatoria de mujeres influyentes y creadoras, entre quienes figuraron Ely Guerra, Sagrario Miranda, Marisa Lazo, Vivir Quintana, Sara Maldonado y la señora Maye Lemus, quienes se dieron cita para recorrer los espacios de La Hacienda y ser testigos del debut culinario de OYA.

Clase Azul presenta OYA y Edición Limitada Pink. (cortesía)

El restaurante OYA ofrece una propuesta gastronómica inspirada en distintas épocas de la cocina mexicana, y con vistas panorámicas hacia los campos de agave volcánicos que caracterizan a la propiedad. La arquitectura del lugar sirvió como escenario para la presentación de la nueva licorera.

Clase Azul presenta OYA y Edición Limitada Pink. (cortesía)

Clase Azul presenta edición Pink contra el cáncer de mama

La Edición Limitada Pink concebida por la Maestra Destiladora Viridiana Tinoco, resguarda un ensamble de tequila joven que combina la vitalidad de un tequila sin añejar con la profundidad de tequilas añejos y extra añejos terminados en barricas de vino de Oporto Lágrima y jerez amontillado.

Su licorera de cerámica, inspirada en la flor de loto y decorada a mano por artesanos mexicanos en tonos degradados de rosa, simboliza el proceso de transformación, resiliencia y esperanza.

Clase Azul presenta OYA y Edición Limitada Pink. (cortesía)

Con la apertura de OYA y el lanzamiento de esta edición con causa, Clase Azul México consolida a La Hacienda como un referente global no solo en el ámbito del lujo y la artesanía, sino también como un espacio para el diálogo, la responsabilidad social y la celebración del patrimonio cultural mexicano.

Clase Azul presenta OYA y Edición Limitada Pink. (cortesía)

Clase Azul México fue fundada en 1997 por Arturo Lomelí en Guadalajara, Jalisco, y es reconocida por sus tequilas y mezcales presentados en licoreras de cerámica elaboradas y pintadas a mano por artesanos mexicanos. La marca tiene presencia en más de 100 países y promueve la riqueza cultural, la gastronomía y el diseño de México mediante experiencias inmersivas y acciones de compromiso social.