En Chiapas comienza a cobrar sentido un nuevo lenguaje político. No se trata solo de un cambio discursivo, sino de una narrativa que intenta reubicar el sentido del poder público en dimensiones éticas y comunitarias.

Bajo la noción de Humanismo que Transforma, se perfila un paradigma en el quehacer público que se articula en cuatro ejes reconocibles: la inspiración filosófica de Enrique Dussel, la raíz comunitaria del Lekil Kuxlejal, una lectura contemporánea del estoicismo político y la idea de prosperidad compartida como horizonte social.

El planteamiento de esta filosofía política supone desplazar el centro de gravedad de la política tradicional —anclada en la administración y la gestión neoliberal— hacia una ética pública explícita. Gobernar, desde esta perspectiva, no es solo distribuir recursos o ejecutar programas, sino producir sentido colectivo, fortalecer comunidad y reconstruir la confianza entre ciudadanía y sus instituciones.

El llamado humanismo chiapaneco no aparece aquí como una consigna aislada, sino como una identidad estratégica que pretende integrar justicia social, inclusión, diálogo intercultural y desarrollo con dignidad. La apuesta es clara: colocar a la persona y a la comunidad en el centro de las decisiones públicas.

Esta narrativa dialoga con una tradición latinoamericana que ha insistido en que la política no puede desligarse de la ética. En ese terreno resulta pertinente el pensamiento del maestro Dussel, quien sostuvo que el poder auténtico no es dominación, sino potencia: una fuerza que emana de la comunidad para sostener la vida. Desde esa óptica, la legitimidad política nace del reconocimiento de los excluidos, de los invisibilizados y de la responsabilidad que tenemos todos y todas frente a la vida concreta de las personas.

Si el humanismo pretende trascender el eslogan, debe convertirse en criterio operativo: orientar presupuestos, definir prioridades y establecer una pedagogía cívica que recupere la dimensión moral del servicio público.

Uno de los elementos más significativos de este giro discursivo es la recuperación del concepto Lekil Kuxlejal, proveniente de las cosmovisiones mayas de Chiapas y traducido comúnmente como “buen vivir” o “vida en armonía”.

El término no alude únicamente al bienestar material. Implica equilibrio entre persona, comunidad y naturaleza. Su incorporación al lenguaje político tiene una carga simbólica profunda: reconoce que la modernidad institucional puede dialogar con la sabiduría ancestral.

En un estado pluricultural como Chiapas, esta integración no es solo culturalmente pertinente; también puede resultar políticamente estratégica, en la medida en que legitima la acción pública desde la memoria y la identidad colectiva. El Lekil Kuxlejal deja de ser ornamento lingüístico cuando se convierte en fundamento ético de las decisiones públicas.

La idea de prosperidad compartida complementa este enfoque. No basta crecer; el desafío consiste en hacerlo distribuyendo equitativamente oportunidades y fortaleciendo el tejido comunitario. El discurso ético adquiere sentido cuando se traduce en resultados verificables: reducción de desigualdades, acceso equitativo a servicios y ampliación de capacidades para la población.

Chiapas enfrenta y propone una oportunidad singular para el resto de los pueblos: consolidar una cultura política donde la ética no sea accesorio retórico, sino fundamento del ejercicio del poder. La convergencia entre humanismo, comunidad y prosperidad compartida proyecta una visión en la que gobernar significa servir, pero también asumir responsabilidad histórica.

El desafío, sin embargo, es mayor que el discurso. Toda narrativa política debe probarse en la práctica. Solo cuando las palabras se traduzcan en una infraestructura ética real, entendida a través de políticas coherentes y resultados medibles, podrá afirmarse que este nuevo lenguaje del poder ha trascendido la retórica y se ha convertido en transformación efectiva.

En ese punto se juega la credibilidad. Y en esa credibilidad, el futuro inmediato de Chiapas.