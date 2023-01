Irreverente

Puno, frontera de Perú con Bolivia.-

Les platico primero esto:

Hace dos días anticipé en este espacio que el gobierno peruano le advirtió al ex presidente boliviano Evo Morales que sacara sus manos de los disturbios que aquejan a este país.

Bueno, pues ayer se le prohibió la entrada a Evo y a 8 bolivianos más debido a que su presencia “afecta la seguridad interna del Perú”.

El Ministerio del Interior publicó este comunicado:

“El Perú es un país soberano y democrático, cuyo ordenamiento migratorio establece que todo ciudadano extranjero en el territorio nacional tiene el deber de conducirse cumpliendo el ordenamiento jurídico, en especial en lo referido a la seguridad nacional y al orden interno de Perú”. Ministerio del Interior

Los “Cobrizos ”

Así se llaman a sí mismos.

La expresión fue acuñada por Antauro, hermano del ex presidente Ollanta Humala, para distinguirse de quienes él también llama “blanquitos”.

Antauro estuvo preso acusado de terrorismo y como lo escribí hace dos días , es considerado una amenaza nacional.

Se dice de él que es más sanguinario que el mismo Abimael Guzmán, líder del temido grupo terrorista “Sendero Luminoso”, causante de más de 30,000 muertes en el Perú entre los años 1980 y 2000.

Evo Morales intentaba reelegirse por 4a vez cuando hace 4 años fue obligado a dejar la presidencia por más de tres millones de bolivianos que se manifestaron en las calles de su país por tres días consecutivos.

Evo y Antauro, compañeros de lucha

Compinche de estos dos lo es también Pedro Castillo, el ex presidente preso por intentar un golpe de Estado en el Perú.

No me canso de decirlo: López Obrador sigue reconociendo a Castillo como presidente del Perú a pesar de que por su injerencia en asuntos que solo le competen a la nación Inca, el ex embajador Pablo Monroy fue expulsado de este país junto a su novia limeña, el único “mérito” en su CV para haber sido designado en dicho cargo.

Al mismo tiempo, AMLO se niega a reconocer a Dina Boluarte como presidenta del Perú.

Aquí en Puno me he reunido con empresarios de la región que mostraron evidencias de las acciones que Evo y sus colaboradores realizan para incendiar aún más las protestas contra el gobierno legítimo de Dina.

Runasur

Tras ser obligado a dejar el poder por intentar reelegirse de manera ilegal como presidente en Bolivia, aprovechó el asilo que le dio el gobierno de AMLO para tratar de expandir en América Latina su proyecto geopolítico llamado Runasur.

Se convirtió en visitante frecuente durante el mandato de su aliado Pedro Castillo.

Sin ser presidente, fue uno de los invitados privilegiados de Castillo a su asunción de mando presidencial el 28 de julio del 2021.

En agosto del mismo año volvió a Lima para explicar en qué consistía su propuesta del Runasur en reuniones con sindicatos.

Evo promueve el cultivo de coca en Perú

Evo respaldó algunas iniciativas de la izquierda peruana, como la conformación de una asamblea constituyente, la nacionalización de los recursos naturales, dejar sin efecto la implementación de políticas que llamó ‘antiimperialistas’ y la promoción de los cultivos de coca.

Esta injerencia suya provocó que el 23 de noviembre de 2021, el Congreso Inca lo declarara ‘persona no grata’ y se prohibiera su ingreso al país.

Sin embargo, Evo evadió este pronunciamiento y siguió con sus actividades, pero en el sur, concretamente en Cusco y Puno, donde me encuentro.

Ruta peruana de la coca

Enrique Castro, dueño de una cadena de farmacias en Puno y Cusco, me dijo que Evo busca desestabilizar al gobierno peruano para obligarlo a que convoque a elecciones y a la integración de una asamblea legislativa constituyente.

“Le está haciendo el caldo gordo a Antauro Humala, porque si éste sanguinario llega al poder, lo primero que hará será liberar a Castillo y a los más de cien presos en el Callao, que purgan penas de hasta 40 años por sus crímenes al formar parte del ‘Sendero Luminoso”, me dijo.

Y agregó que Evo y Antauro consideran ya perdido a Castillo en su carrera política, pero lo quieren ayudar a evadir la pena de más de 30 años que le espera, si la justicia peruana ratifica su culpabilidad en los delitos que cometió el 7 de diciembre pasado.

“Los terros (terroristas) peruanos son solidarios entre sí, por eso quieren libre a Castillo, pero también les interesa pagarle a Evo los favores que le deben desde que este era presidente de Bolivia”, añadió mi fuente.

Petro, el de Colombia

“A Evo le interesa recuperar la ruta peruana de la coca boliviana, en su camino a Colombia y de ahí al mercado de Estados Unidos”, puntualizó Castro.

Sembrar coca en el Perú es un proyecto de Evo a largo plazo, por lo pronto, quiere tumbar a Dina Boluarte y obligar al Congreso a que convoque a elecciones.

En medio de todo esto impulsaría la candidatura de Antauro, quien estando preso anunció su intención de buscar la presidencia del Perú.

Mi fuente en Puno hizo un delicado señalamiento contra el gobierno de Petro en Colombia:

“Recordemos que Petro fue terrorista; uno de los líderes políticos de las FARC. Es un populista consumado como lo son Castillo, Antauro y Evo. Son de la misma especie.

No en balde, al igual que López Obrador, Petro sigue reconociendo a Castillo como presidente del Perú”, me dijo.

México

Y al referirse a nuestro país puntualizó:

“Evo fue rescatado de la cárcel boliviana por un avión que le envió el gobierno mexicano, y luego lo recibieron como héroe.

Dime: ¿por qué los carteles de la droga operan impunemente en tu país?

“La detención del hijo del Chapo Guzmán en la víspera de la llegada de Biden, es un intento de López Obrador por sacudirse el estigma de que lo relacionen con el crimen organizado, pero muchos gobernadores y alcaldes de su partido financiaron sus campañas con dinero de los capos de la droga”, expresó mi fuente en Puno, haciendo gala de lo bien informado que está sobre lo que ocurre en México.

CAJÓN DEL SASTRE DE PANAMÁ

“En la madre!”, exclama la irreverente de mi Gaby, que hoy cumpleaños. Por eso y más, le dedico esta columna.

Mañana, más detalles de estas revelaciones, desconocidas hasta ahora en México.

Manifestaciones en Perú (Plácido Garza / Plácido Garza)