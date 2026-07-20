Vivimos en una época en la que nunca antes la humanidad había producido tanta información como ahora. Cada día se generan millones de datos sobre el comportamiento de las personas, las instituciones y los sistemas. La educación no es la excepción. Matrícula, asistencia, permanencia escolar, resultados de aprendizaje, infraestructura, formación docente, conectividad y financiamiento son apenas algunos de los indicadores que describen la complejidad de un sistema educativo .

Sin embargo, disponer de datos no significa, por sí mismo, contar con conocimiento. La verdadera transformación ocurre cuando esos datos se convierten en información útil, la información en conocimiento y el conocimiento en decisiones que mejoran la vida de las personas.

La estadística educativa constituye uno de los pilares de la planeación y la evaluación. Es el instrumento que permite conocer objetivamente la realidad, identificar fortalezas y rezagos, medir el impacto de las políticas públicas y orientar los recursos hacia donde generan mayor beneficio social. En otras palabras, una buena política educativa comienza con un buen diagnóstico.

La educación del siglo XXI exige precisamente esa capacidad: transformar datos en decisiones inteligentes.

Hoy contamos con herramientas tecnológicas capaces de almacenar y procesar enormes volúmenes de información. Sin embargo, el verdadero desafío ya no consiste en producir más datos, sino en desarrollar las capacidades institucionales para analizarlos, interpretarlos y convertirlos en evidencia para la acción pública. La inteligencia educativa no surge de las bases de datos; surge de las personas que saben utilizarlas para comprender mejor la realidad y actuar sobre ella.

Por ello, uno de los grandes retos de nuestro tiempo consiste en construir una auténtica cultura estadística. No basta con que existan áreas especializadas en generación de información. Es necesario promover una conciencia estadística en todos los niveles del sistema educativo: directivos, supervisores, docentes, investigadores, tomadores de decisiones e incluso la sociedad en su conjunto.

Una población con cultura estadística está mejor preparada para interpretar indicadores, comprender diagnósticos, distinguir entre percepciones y evidencias, evaluar resultados y participar de manera informada en la construcción de las políticas públicas. Del mismo modo, instituciones con mayores capacidades estadísticas son instituciones que planean mejor, evalúan mejor y responden con mayor eficacia a los desafíos que enfrentan.

En Chiapas este desafío adquiere una dimensión aún mayor. La riqueza lingüística, cultural, geográfica y social de nuestro estado exige modelos de planeación sensibles a los contextos y sustentados en evidencia. No es posible diseñar políticas homogéneas para realidades profundamente diversas. La información estadística permite precisamente reconocer esas diferencias y atenderlas con mayor pertinencia y justicia.

En Chiapas las autoridades educativas hemos asumido este compromiso como una prioridad estratégica. La colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) detonó en la realización del Primer Foro Estatal de Estadística Educativa, celebrados hace unas semanas con grandes resultados y reflexiones, y de ello derivó el próximo programa de formación para fortalecer las capacidades técnicas del funcionariado educativo, lo que representa los primeros pasos hacia la consolidación de un ecosistema de inteligencia educativa para Chiapas.

Nuestro propósito no es únicamente generar más información, sino fortalecer la interoperabilidad de los sistemas, mejorar la calidad de los datos, consolidar procesos de evaluación y construir una infraestructura institucional que permita tomar decisiones oportunas, transparentes y sustentadas en evidencia.

Los retos actuales nos plantean un desafío trascendental: combinar el humanismo con el conocimiento científico. Gobernar con sensibilidad social también implica gobernar con evidencia. La estadística no sustituye la visión educativa ni los valores que orientan la política pública; los fortalece. Permite que las decisiones respondan menos a la improvisación y más al conocimiento profundo de la realidad.

En el futuro, los sistemas educativos más exitosos no serán necesariamente aquellos que acumulen más información, sino aquellos capaces de convertirla en inteligencia colectiva para resolver problemas, anticipar escenarios y construir mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

Porque, al final, la estadística no trata únicamente de números. Trata de personas. De niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuyas trayectorias educativas pueden cambiar cuando las decisiones públicas se toman con responsabilidad, rigor y visión de futuro.

Si desean profundizar en este tema les invito a consultar el programa Estadística educativa, una herramienta para transformar la educación en la siguiente liga: https://www.facebook.com/share/v/1DRdEexH7R/?mibextid=wwXIfr