En colaboraciones anteriores hemos reflexionado sobre la salud mental como uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. La creciente presencia de ansiedad, depresión, violencia, aislamiento social y desesperanza no puede entenderse únicamente como un problema clínico. Detrás de estos fenómenos parece existir una transformación más profunda que está afectando la manera en que las personas construyen su identidad, sus valores y el sentido de su vida.

Vivimos una época paradójica. Nunca antes habíamos tenido tanto acceso a la información y a la comunicación, pero tampoco habíamos observado niveles tan altos de incertidumbre emocional, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

Las redes sociales, los dispositivos móviles y la inteligencia artificial han transformado radicalmente nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Sin embargo, junto con sus enormes beneficios, también han contribuido a la expansión de una cultura marcada por la inmediatez, la superficialidad y la constante búsqueda de aprobación externa.

Muchos jóvenes están creciendo bajo la influencia de estereotipos comercializados por internet, donde la apariencia suele valer más que el carácter, la popularidad más que la integridad y la visibilidad más que el conocimiento. En consecuencia, observamos una creciente fragilidad en la construcción de la autoestima y de la identidad personal.

Cuando una persona pierde claridad sobre quién es, cuáles son sus principios y qué propósito orienta su existencia, queda más expuesta a la ansiedad, la frustración y el vacío existencial.

Por ello, la crisis de salud mental que hoy observamos podría ser también la manifestación de una crisis antropológica; una crisis relacionada con nuestra comprensión de lo que significa ser humano.

Durante generaciones, la familia, la escuela, la comunidad y las tradiciones culturales y espirituales ofrecieron referentes que ayudaban a construir sentido de pertenencia y proyectos de vida. Hoy muchos de esos espacios se encuentran debilitados, mientras que los entornos digitales ocupan cada vez más tiempo en la formación de las nuevas generaciones.

No se trata de rechazar la tecnología, sino de reconocer que ninguna herramienta puede sustituir aquello que constituye la esencia de nuestra humanidad: el diálogo, la convivencia, la empatía, el servicio, la reflexión y la formación en valores.

La pregunta entonces es inevitable: ¿qué debemos hacer?

Como padres, recuperar el tiempo de calidad con nuestros hijos y acompañarlos en la construcción de su identidad.

Como maestros, formar no solamente estudiantes competentes, sino personas capaces de pensar críticamente, convivir y encontrar sentido a su proyecto de vida.

Como ciudadanos, fortalecer los vínculos comunitarios, la solidaridad y la cultura de paz.

Como autoridades educativas, impulsar estrategias que fortalezcan la educación socioemocional, la prevención de riesgos digitales y la formación integral de las personas.

La salud mental no se resolverá únicamente con más tecnología o más información. Necesitamos reconstruir los fundamentos humanos que dan estabilidad a la vida: la familia, la comunidad, los valores, la responsabilidad y el sentido de trascendencia.

Porque detrás de cada estadística sobre ansiedad o depresión existe una persona buscando identidad, pertenencia y esperanza.

Esta reflexión forma parte de una conversación más amplia que hemos venido desarrollando en Frecuencia Alfa: La Frecuencia Educativa, programa que se transmite a través del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, así como en sus plataformas digitales y redes sociales, donde continuamos analizando los desafíos educativos, culturales y humanos de nuestro tiempo.

La salud mental no se reconstruirá únicamente con más información, sino con más humanidad; no solamente con tecnología, sino con sentido; no únicamente con respuestas individuales, sino con una sociedad capaz de reencontrarse con sus valores fundamentales.