Mario Delgado presumió un “buen cierre de ciclo escolar” gracias a la consolidación de programas clave como la Nueva Escuela Mexicana, becas, infraestructura y atención al magisterio.

“Entonces es un buen cierre de ciclo” Mario Delgado, secretario de Educación Pública

Durante la mañanera del 13 de julio de 2026, el secretario de Educación Pública destacó avances en salud estudiantil con expedientes digitales para 10.8 millones de alumnos, eliminación de comida chatarra y entrega de lentes gratuitos.

Además, Mario Delgado resaltó el incremento salarial del 9% para docentes y la inversión de más de 22 mil millones de pesos en planteles escolares.

Mario Delgado presume “buen cierre del ciclo escolar” tras la consolidación de programas

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, calificó el término del periodo lectivo 2025-2026 como “un buen cierre de ciclo” debido al éxito de diversos programas en el sistema educativo mexicano.

“Cerramos el ciclo escolar este miércoles. Felicitar a todos los niños, las niñas, jóvenes, adolescentes, que ya pasaron al siguiente año, motivarlos a que sigan estudiando, todas y todos tienen una beca ya primaria, secundaria, preparatoria y la Gertrudis Bocanegra cada vez llega a más estudiantes” Mario Delgado, secretario de Educación Pública

Entre ellos la consolidación de la Nueva Escuela Mexicana y a los avances significativos en áreas clave como salud escolar, infraestructura, becas y atención al magisterio.

“Sigue avanzando la Nueva Escuela Mexicana y se sigue haciendo realidad el derecho a la educación que promueve la presidenta” Mario Delgado, secretario de Educación Pública

Durante su balance del ciclo escolar, Mario Delgado presumió resultados positivos en las siguientes áreas:

Salud y bienestar estudiantil: A través del programa “Vive Saludable, Vive Feliz”, se logró censar a 10.8 millones de estudiantes, quienes ya cuentan con un expediente digital de salud escolar.

Además, destacó la eliminación de la venta de comida chatarra en los planteles, la entrega de lentes gratuitos y la atención médica especializada en nutrición y odontología para los alumnos. También resaltó la participación de 1.2 millones de niños en el “Mundialito Escolar”.

Apoyo económico y becas: Delgado informó que el ciclo cierra con 22 millones de estudiantes beneficiarios de becas en todo el país, cubriendo niveles desde primaria hasta preparatoria.

Específicamente, mencionó la consolidación de la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de educación superior, que apoya con gastos de transporte en estados como Michoacán, Chiapas y, recientemente, Zacatecas.

Fortalecimiento del magisterio: Mario Delgado señaló que fue un año favorable para los docentes, quienes recibieron un incremento salarial del 9%, cifra que se encuentra por encima de la inflación.

Asimismo, destacó que se alcanzaron 200 mil basificaciones, se frenó el aumento en la edad mínima para el retiro y se implementó el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Infraestructura educativa: El programa “ La Escuela es Nuestra ” benefició a casi 73 mil planteles durante este ciclo, con una inversión social que supera los 22 mil millones de pesos.

” benefició a casi 73 mil planteles durante este ciclo, con una inversión social que supera los 22 mil millones de pesos. Atención a rezagos y conflictos: En las entidades donde hubo afectaciones al calendario por movilizaciones de la CNTE, Delgado aseguró que se implementaron programas emergentes para reforzar los aprendizajes, utilizando hasta el último día del ciclo para evitar rezagos en los estudiantes.

Mario Delgado espera importantes avances para fortalecer el modelo educativo para el siguiente ciclo escolar

Para el ciclo escolar 2026-2027, Mario Delgado adelantó que se esperan importantes inversiones en infraestructura, ajustes en el calendario administrativo y la continuación de consultas para fortalecer el modelo educativo.

El regreso oficial a las aulas para los alumnos de educación básica será el 31 de agosto.

Mientras que el personal docente regresará una semana antes, el 24 de agosto, para iniciar los trabajos de una consulta escuela por escuela destinada a fortalecer la implementación de la Nueva Escuela Mexicana.

“Nos vemos el 31 de agosto para los niños, a las niñas regresar a clases, los maestros una semana antes, el 24, porque vamos a iniciar los trabajos de la consulta, escuela por escuela” Mario Delgado, secretario de Educación Pública

El gobierno federal proyecta una inversión masiva de 58 mil 415 millones de pesos para el programa “La Escuela es Nuestra” durante 2026. Este presupuesto se distribuirá de la siguiente manera:

Educación Básica: 37 mil 715 millones de pesos.

Educación Media Superior: 10 mil 916 millones de pesos.

Educación Superior: 9 mil 783 millones de pesos. En este nivel, se destinarán fondos específicos para proyectos estratégicos como el Plan Michoacán, nuevas escuelas públicas y la expansión de la matrícula en el Tecnológico Nacional, Normales Públicas y un nuevo plantel del IPN en Tlaxcala

Se adelantará la entrega de boletas de calificaciones aproximadamente una semana (alrededor del 9 de julio), con el fin de organizar mejor el cierre del calendario escolar.

La SEP ha abierto el registro para el ciclo 2026-2027 para cursar 20 licenciaturas en línea, buscando ampliar las opciones de formación profesional.

Existe una propuesta dentro de la SEP para eliminar los Talleres Intensivos para maestros durante el ciclo 2026-2027, aunque esto aún forma parte de los planteamientos de organización interna.