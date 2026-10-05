Karime Pindter revela que fue víctima de un robo en el aeropuerto y sustrajeron artículos de lujo de su maleta: “Voy a hacerla de jamón”.

La influencer narra que le robaron zapatos Yves Saint Laurent, Hermès y Chanel, así como una bolsa Loewe.

Karime Pindter denuncia el robo de artículos de lujo de su malera en el aeropuerto

La creadora de contenido Karime Pindter denunció en redes sociales que le robaron artículos de lujo de su maleta en el aeropuerto.

“Esto nunca me había pasado (...) resulta que todos mis zapatos YSL, todas mis chanclitas Hermès, mis chanclitas Chanel, mi bolsa Loewe estaban en mi maleta, mi maleta estaba cerrada, no hay nada” Karime Pindter

Karime Pindter mencionó que denunciaría lo ocurrido y reclamaría el robo de sus zapatos y bolsa: “Voy a agotar mis recursos, mis contactos, mi todo para ver si me lo pueden pagar”.

Karime Pindter (Karime Pindter Instagram @karimepindter )

Karime Pindter buscará una solución pacífica por el robo en el aeropuerto

En entrevista con Radio Fórmula, Karime Pindter contó que se dirigía a Premios Juventud cuando le robaron sus artículos de lujo en el aeropuerto.

“Estoy tratando de solucionar de manera amigable o a ver si me rembolsan algo”, expresó Karime Pindter sobre el robo de su maleta.

Karime Pindter se une a la lista de famosos que han denunciado el robo de objetos de valor de sus maletas en el aeropuerto, como fue el caso del actor Alejandro Speitzer.

El actor narra que sus maletas fueron saqueadas a pesar de que tenían candados y aseguró que iniciaría una denuncia formal por lo ocurrido.