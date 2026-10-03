Un operativo de búsqueda fue desplegado por la Guardia Costera de Estados Unidos, luego de que se reportó la desaparición de un avión con seis pasajeros frente a Massachusetts.

Al respecto, las autoridades destacaron que se trata de un avión Gulfstream al que se le perdió la pista luego de que se le ubicara frente a las costas de Nantucket.

De momento ninguna autoridad ha ofrecido mayores detalles sobre los hechos, por lo que se desconoce la identidad de los seis pasajeros a bordo de la aeronave por la que hay acciones de búsqueda.

Buscan avión que desapareció frente a Massachusetts

La madrugada del sábado 3 de octubre, cerca de las 2 de la mañana, la Guardia Costera de Estados Unidos inició una intensa búsqueda marítima luego de que perdió contacto con un avión.

El rastreo se concentra en el océano Atlántico, frente a las costas de Massachusetts, donde las autoridades aéreas emitieron una alerta de emergencia por la desaparición de la aeronave con seis pasajeros.

Equipos de rescate emplean recursos aéreos y marítimos para localizar el avión, mientras los sistemas de radar intentan precisar el punto exacto donde desapareció la señal durante su trayecto.

La nave transportaba un total de seis pasajeros según los datos preliminares de las autoridades de aviación, quienes mantienen las labores de auxilio de manera ininterrumpida en la zona afectada.

Las fuerzas de salvamento continúan patrullando el área señalada con embarcaciones y aviones, a la espera de encontrar restos o indicios que permitan esclarecer la ubicación exacta del avión.

¿Qué se sabe del avión?

Al informar sobre el operativo de búsqueda que se despliega frente a Massachusetts, la Guardia Costera de Estados Unidos destacó que el avión desaparecido se trata de una ambulancia aérea Gulfstream G100.

De la misma forma, la autoridad resaltó que se ha identificado que la aeronave tiene la matrícula C-GJRP y perteneciente a la empresa canadiense especializada Latitude Air Ambulance.

Los datos refieren que despegó desde el Aeropuerto Internacional LF Wade en Bermudas y tenía trazada su ruta de aterrizaje hacia el Aeropuerto Internacional Logan de la ciudad de Boston.

En lo que respecta a los seis pasajeros a bordo de la aeronave desaparecida, las autoridades de aviación y la Guardia Costera no han publicado la lista oficial ni los roles de las personas.

Las autoridades aeroportuarias de Massport confirmaron que la unidad jamás arribó a las instalaciones previstas en Massachusetts, mientras la compañía canadiense mantiene reservas a la espera de confirmaciones.