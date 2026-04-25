Ni hay acuerdo, ni hay orden, ni hay mando: hay ruido, simulación y un poder que se descompone mientras el mundo deja de esperar. Ya no es que nada cambie. Es peor: lo que existe se está pudriendo. Porque el problema dejó de ser la tensión. Ya ni siquiera es el conflicto. El problema ahora es más crudo: el tirano empoderado perdió el control, incluso de sí mismo. Y cuando eso ocurre, la estrategia desaparece. Lo que queda es inercia, capricho y deterioro.

Nada cambia. Y cada día que nada cambia, se agrava. Porque ya no se trata de una crisis, sino de su permanencia. Semanas de amenazas huecas, anuncios inflados, acuerdos que nunca se consolidan y rupturas que no rompen nada. Todo sigue en el mismo sitio, pero más frágil, más expuesto, más cerca del quiebre. En términos simples: todo sigue igual, pero más peligroso. Ormuz lo retrata sin maquillaje: no está cerrado, pero tampoco es libre; no hay bloqueo, pero sí control intermitente, presión constante, vigilancia tensa. Estados Unidos intercepta y marca músculo; Irán amenaza sin cruzar la línea; China pasa, comercia y desmiente en los hechos cualquier narrativa de dominio. Nadie manda, pero todos fingen que sí. Y esa simulación es más riesgosa que el conflicto abierto, porque engaña, adormece y distorsiona. Se juega a tensar sin romper, a provocar sin asumir, a aparentar sin sostener. No hay reglas, no hay árbitro, no hay orden, y ese vacío no se llena, se agranda.

El punto de quiebre ya ocurrió, aunque se quiera disfrazar. La interdicción del buque Touska no fue advertencia, fue acción. A partir de ahí, el conflicto dejó de ser retórico. Los drones, las versiones cruzadas, la opacidad, todo apunta a lo mismo: la confrontación ya está en marcha. No escala, pero tampoco se detiene, y eso la vuelve más volátil. Es la calma chicha del desastre, un juego infantil llevado al extremo: todos amagando, todos midiendo, todos esperando el error. Nadie quiere ser el primero, pero todos están listos para culpar al otro cuando ocurra. Porque si no pasa por accidente, alguien lo va a provocar.

La historia ya enseñó cómo termina esto. Sarajevo, 1914: un evento puntual activando un sistema saturado. No fue el disparo lo que provocó la guerra, fue el contexto que ya no soportaba más presión. Hoy el paralelismo incomoda porque encaja. Mientras tanto, el mundo se reacomoda sin pedir permiso. China avanza sin ruido, Rusia capitaliza sin exponerse, Europa intenta coordinar sin esperar instrucciones. Más de treinta líderes buscan estabilizar sin Estados Unidos. El dato es demoledor: el sistema ya aprendió a operar sin su supuesto centro, y eso pesa más que cualquier discurso.

En lo económico, las grietas ya son visibles: energía presionada, mercados sensibles, rutas tensas. Y frente a eso, respuestas improvisadas disfrazadas de control: compensaciones, cifras infladas, anuncios urgentes. No hay estrategia, hay reacción. No hay rumbo, hay contención. Y en medio de ese caos aparece la desconexión, ideas que rozan lo absurdo, intentos de mover piezas globales desde ocurrencias políticas incluso en terrenos que no corresponden. No importa si prosperan o no; el simple hecho de plantearlas evidencia algo más grave: la pérdida de referencia con la realidad.

A eso se suma el espectáculo: gestos de fe convertidos en utilería, símbolos usados como propaganda, religión como escenografía. Cuando la convicción se vuelve show, el mensaje se vacía, y cuando el poder necesita disfrazarse de moral es porque perdió sustancia. Peor aún, la apropiación de figuras históricas para legitimarse. Compararse con referentes como Martin Luther King Jr. no engrandece, exhibe. Es la confesión implícita de que el poder, por sí solo, ya no alcanza.

Ahí es donde Donald Trump deja de ser actor central para convertirse en amplificador del desorden. Amenaza, retrocede, anuncia, contradice. Genera impacto, pero no control. Mucho ruido, poca dirección. Un poder que gira sobre sí mismo tratando de sostener atención mientras pierde estructura. Y mientras tanto otros avanzan sin hacer ruido, sin discursos, sin exposición, ganando terreno.

El frente militar tampoco ofrece certezas. Movimientos en la cúpula, tensiones internas, versiones de escenarios extremos que incluso dentro del aparato generan resistencia. No importa si todo está confirmado; y el solo hecho pone en evidencia algo profundo: el riesgo ya no es solo externo, es interno. Y cuando empiezan a surgir voces críticas desde dentro, ex mandos, analistas, figuras del propio sistema, el mensaje es claro: hay fisuras. No es consenso, es advertencia.

En casa el panorama no mejora: polarización, desgaste institucional, presión social acumulada. Los problemas estructurales no se resuelven, crecen. Migración, fractura política, incertidumbre económica. La fuerza que se proyecta hacia afuera ya no alcanza para tapar lo que se descompone adentro. Incluso las voces morales regresan al centro del debate. El Papa León XIV insiste en frenar la guerra. No decide, pero incomoda, y en contextos así incomodar basta para exhibir el vacío.

Porque esto ya no es solo un conflicto, es un sistema sin control, sin reglas, sin árbitro, donde todos presionan, nadie cede y cualquiera puede equivocarse. Y ese es el verdadero riesgo: no la gran decisión, sino el error mínimo. Cuando lo anormal se vuelve rutina, cuando el riesgo deja de sorprender, cuando la tensión se vuelve paisaje, el estallido deja de ser posibilidad, se vuelve destino.

Porque en un tablero sin dirección, donde el poder se fragmenta y la razón se diluye entre propaganda e improvisación, donde el que grita más no controla más y el que actúa menos avanza más, la chispa no es una hipótesis, es una cuenta regresiva. Y cuando ocurra, no habrá discurso que alcance, no habrá narrativa que contenga, no habrá poder que administre. Porque ese momento no será político, será el colapso de todo lo que se dejó pudrir. Y entonces ya no importará entenderlo. Importará sobrevivirlo.