En conferencia en Querétaro, el diputado federal por el PT y parte de las corcholatas, Gerardo Fernández Noroña dijo que si Marcelo Ebrard no resulta ganador de la consulta que hará la 4T para saber quién será el presidente, muy probablemente se iría a contender por el puesto en Movimiento Ciudadano, al que Noroña le llamó “Movimiento Desahuciado”.

Un grupo de 80 diputados de Morena empiezan a provocar una división en Morena pues están manifestando apoyo a Marcelo Ebrard y supuestamente denunciarían apoyos ilegales a Claudia Sheinbaum. Ya hay al menos 7 diputados que manifestaron respaldo a Marcelo Ebrard y que denunciaran acarreo y uso de recursos públicos para ventaja de Sheinbaum.

¿Será que las encuestas que se publican en diferentes medios empiezan a mermar la confianza de los del equipo de Ebrard? ¿Por qué empezar con prácticas en contra de los del mismo equipo?

Este tipo de prácticas me recordó algo que me pasó hace muchos años cuando jugaba fútbol en el llano (si, cuando en el Río Santa Catarina había canchas de fútbol). Un amigo mío le reclamó de más a otro sobre la cobertura que no le había hecho al delantero del equipo contrario que nos traía locos. Después se enojó cuando le pedía el balón y no se lo pasó, pues se lo pasó a otro que la tenía más clara para meter gol. Los reclamos fueron cada vez más grandes, tanto que casi llegan a los golpes y fue ahí donde el árbitro lo expulsó. Mi amigo dijo que no le había dicho nada a los del otro equipo, el árbitro dijo que debería de respetar a todos incluyendo a los de su equipo. No entiendo porque los equipos de campaña de las corcholatas se atacan entre sí. ¿Será más el ego que las ganas de representar al movimiento al que pertenecen?

Me sorprenden las declaraciones de Pío López Obrador en contra de Sheinbaum y el ataque de los que apoyan a Ebrard a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México.

No se a cuanta gente puedan mover los diputados de Morena cuando la balanza tiene todo el año dándole la victoria a Claudia. Esas peleas internas son un balazo en el pie a los integrantes del partido que quiere tener un segundo término en el poder y le dan ventaja a los de la oposición.

Revisando el tracking diario elaborado por MetricsMX y que publica SDPNoticias podemos ver que la tendencia desde el comienzo de la toma de datos favorece a Sheinbaum y que esto se ha mantenido durante el tiempo con todo lo que ha pasado en este mas de un año que tiene la medición. Si ve las encuestas que presentan otros medios, también tienen a Claudia como líder. ¿Por qué no buscar formas más creativas de competir en lugar de la denuncia y la denostación?

No se que piense el presidente del partido y el mismo López Obrador sobre esta pelea entre las “corcholatas”. Esas batallas las deberían de guardar cuando la competencia sea contra la oposición y no por obtener un lugar para poder competir.

Me parece que los que forman parte del equipo de Ebrard son como aquel niño que puso el balón para jugar una cascarita y como su equipo va perdiendo se lleva el balón.

¿Será que Ebrard pierda y se va a Movimiento Ciudadano? Ese movimiento perjudicaría más a la oposición que a Morena pues al final parece que los de la 4T tienen la ventaja en las próximas elecciones.

Vienen cosas interesantes en la elección de precandidatos. Observemos…