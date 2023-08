¿Hace cuanto tiempo no voltea a ver la TV en vivo? Con todo lo que se puede ver en la televisión por medio de las aplicaciones de streaming , es complicado pensar en ver la televisión en vivo cuando cada quien puede elegir que ver, cuando y como verlo.

Creo que el fenómeno televisivo de La Casa de los Famosos es una clara lección de que existen modelos televisivos del siglo pasado que, con ciertas modificaciones, sirven para que los que han abandonado la tele en vivo vuelvan.

En lugar de ser un sistema de paga cerrado como fueron los primeros modelos de los realities como La Casa de los Famosos ahora fue en un sistema de paga, pero vía internet. Con esto el programa podía estar en todos lados todo el tiempo. Mucha gente lo veía en su trabajo, en el camino a la oficina, en el baño, de día, de noche, en todos lados. Le podría decir que había personas que no dormían y sabían vida y obra de lo que pasaba en este programa.

No le voy a decir mentiras, si vi el programa y si me entretenía. También le comento que, no veo TV en vivo, solamente el fútbol, tengo educación universitaria y puedo hablar en otros idiomas que no sean español. También leo varios libros al año de diversos temas y generalmente consumo noticias en la radio o por las redes sociales de diversos portales. Con esto le quiero decir que no creo ser ignorante, sin educación y controlado por los medios. Dijo uno de los participantes del show, Alfonso De Nigris, “no estamos para educar, sino para entretener” y así fue, el programa me entretuvo, pero sobre todo me sorprendió que esa fórmula funcionará de nuevo y sirviera para revivir a la TV en vivo.

La ganadora del fenómeno no fue lo que mucha gente, sobre todo del ala conservadora, esperaba. Ganó una chica trans, de tez morena, de origen humilde y con una educación inconclusa. La verdad, desconozco si los demás participantes tenían orígenes similares pero esta chica logró cautivar a los televidentes y sobre todo a las personas que votaban.

Habló de un modelo Wendy para la oposición pues supo aprovechar todo lo que es ella para ganar la simpatía de la gente y sobre todo, cerca de la mitad de los votos que se contabilizaron para poder ganar el gran premio. Wendy habló sobre ella y lo que ha sufrido pero no recuerdo que se haya victimizado o que haya hablado sobre los homofóbicos, los misóginos o machistas. Claro, debe de ser el pan de cada día, pero no se hizo una víctima ante esos tratos.

Esta chica, aprovechaba el día y con la simpatía que tenía de haber superado tantas cosas creo que se ganó a muchas personas. La personalidad es algo importante en un candidato, lo del género y la sexualidad es otro tema, creo que la sociedad mexicana y muchas en todo el mundo, no están preparada para tener un presidente trans.

¿Qué candidato o candidata tienen los de la oposición que tenga características similares a la personalidad de Wendy?

Complicado, ¿verdad?

Venimos de modelos presidenciales que tienen una carrera de economía, con maestrías en Harvard o alguna universidad de las Ivy League. Estos presidentes nos tienen donde estamos, racismo, clasismo y una clase empresarial que basa sus ganancias en sueldos bajos en lugar de productividades altas. El presidente más diferente que ha tenido México en los últimos años es López Obrador y aun así quedará debiendo algunas de sus promesas de campaña (sigo esperando pagar menos por la gasolina).

¿Tendría México que cambiar a tener un presidente con más simpatía? ¿Podría la oposición tener un candidato que realmente pueda vencer al fenómeno de Morena? ¿Habrá un candidato o candidata que pueda ganarse a la gente sin victimizarse como lo hizo Wendy Guevara?

De la oposición hay una persona que pudiera tener algo similar a lo que tiene Wendy, el problema es que muchos no la quieren tanto pues no representa al modelo que muchos de los dirigentes tienen en mente. La oposición va tarde y cada día que pasa es más complicado revertir su situación. Serían unas votaciones más interesantes si el candidato de la oposición le diera una sacudida a las encuestas , pero parece que no será así. Al menos no con la colección de posibles candidatos que han levantado la mano hasta ahora.

Ojalá esto se ponga interesante…