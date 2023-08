Eliminaron al último equipo de la LigaMX que podría haber jugado con el Inter de Miami disputando la final del torneo más extraño que he visto, la Leagues Cup.

El torneo no tenía sedes, siempre se jugó en el estadio de cualquier equipo de la MLS. Si en la llave te tocaba con Seattle había que viajar hasta Seattle, si después te tocaba con Nashville había que viajar hasta Nashville. Equipos mexicanos que viajaron más de 15,000 kilómetros en menos de 15 días con juegos sin descanso y con una mala alimentación proporcionada por los anfitriones locales.

En este torneo tampoco hubo elección de las mejores canchas, se jugó en campos artificiales que no eran de última generación donde la ventaja siempre fue para los de la MLS pues conocen que su cancha es un mugrero y saben como jugar en ella. Arbitrajes con tendencias, muy malos y con una tecnología del VAR que no hubiera esperado en un país de primer mundo. Hay mejor VAR en el estadio del Tampico Madero que lo que tenían en muchos de los estadios de los Estados Unidos.

Para los equipos de la LigaMX todo esto afectó. Al menos en los que llegaron a instancias de eliminación directa, los que no sobrevivieron a la etapa de grupos, esos equipos si son malitos.

Se tuvo que humillar y denostar a la liga profesional de un país donde sí importa el deporte para exaltar al jugador que muchos califican como el mejor del mundo, Lionel Messi .

¿Cómo cayó Mikel Arriola en la trampa de ser los que iban a participar en la Copa Messi? Oigo a comentaristas deportivos con muchas razones para descalificar lo hecho por los equipos mexicanos en esta copita de niños bien contra niños de barrio. Claro que los viajes, las condiciones de las canchas y la alimentación pegan. Si esto hubiera sido mas organizado y los partidos se hubieran llevado a cabo en las ciudades que tienen estadios mundialistas, seguramente los resultados hubieran sido otros o al menos un poco mas favorecedores para los mexicanos.

El último guerrero cayó en un partido en Nashville donde se veía que los jugadores estaban físicamente agotados. Nashville se desayuno a los Rayados de Monterrey porque los jugadores ya no tenían piernas, hubo muchos lesionados y del otro lado hubo más tino y más descanso, y dos penales que no le marcaron a los del Cerro de la Silla.

Si usted vio la película de Gladiador, el torneo era más o menos lo mismo. Dicen las leyendas que el emperador Cómodo nunca perdió un enfrentamiento en peleas contra gladiadores, pero también se dice que los gladiadores que enfrentaba por lo general estaban físicamente disminuidos, ya sea por alimentación, cansancio o envenenamiento. En la película Máximo, disminuido por una herida mortal que le aplicó Cómodo, luchó contra él y al final le ganó muriendo desangrado después de terminar la pelea.

Al parecer le pusieron el torneo “Cómodo” a Messi para que coleccionará un trofeo que no era seguro que lo obtuviera si se jugaban con condiciones justas. Esperemos que Nashville juegue como jugo contra Rayados y contra el América porque si no es así será obvio que la copa estaba diseñada para Messi.

Sumándole a este negocio de Messi, ahora quieren revivir la Copa Interamericana donde jugaría el campeón de Concacaf contra el campeón de la Conmebol . Reinventaron un torneo donde jugarían los campeones de la Concachampions, la Libertadores, La Sudamericana y de la Leagues Cup. ¿Incluir a la Leagues Cup? Claro, es un torneo que estuvo diseñado para que Messi se luciera y pudiera jugar por primera vez en suelo sudamericano en un equipo que no fuera la selección.

¿Quiere apostar a ganar? Apuéstele al equipo de Messi en la final de esta copa que , sospechosamente, ya la tiene ganada.