De cara a las encuestas para elegir al candidato presidencial de Morena en las elecciones 2024, Gerado Fernández Noroña advirtió el rompimiento de Marcelo Ebrard con la 4T y el partido Morena.

Asimismo, el diputado con licencia del Partido del Trabajo (PT), considerado una de las corcholatas de Morena, aseguró que Marcelo Ebrard “se irá” con Movimiento Ciudadano.

Su mención se da a un día del mensaje del excanciller mexicano en donde aseguró que existe cargada en favor a Claudia Sheinbaum, pues hay acarreo masivo, encuestas pagadas y campaña negra en su contra.

Los comentarios de Gerardo Fernández Noroña y Marcelo Ebrard ocurren en el marco de las campañas por el país para posicionarse como quien encabece la Coordinación Nacional de Defensa de la 4T.

Esto a dos semanas de que se elija al candidato presidencial de Morena, según el método de elección fijado por las y los morenistas, en donde se recurrirá a encuestas de apoyo de las y los mexicanos.

Cabe destacar que este método también fue avalado por el Instituto Nacional Electoral (INE), quien, de igual forma, expuso los lineamientos a acatar por las y los aspirantes morenistas.

En conferencia de prensa, Gerardo Fernández Noroña afirmó que tras el favoritismo hacia Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard romperá con Morena y se irá a Movimiento Ciudadano.

El aspirante a la candidatura presidencial dijo que ese es el próximo movimiento del excanciller, quien sería candidato de “Movimiento Desahuciado”, pues la derecha ya tiene como candidata a Xóchitl Gálvez.

Aunque, en caso de errar con su augurio y que Marcelo Ebrard únicamente rompa con Morena y se repliegue, el excanciller daría un mensaje “de altura y buena fe”, pues así demostraría que s us menciones no son por ambición, sino porque se está actuando de forma incorrecta.

“Si él solo rompiera y se replegara, sería un mensaje de una altura, de una dignidad de una fuerza que acreditaría que él esta actuando de buena fe y no por ambición, si él hace eso diciendo yo doy un paso a lado porque lo que están haciendo no es correcto yo no convalido, no voy a romper, el movimiento es lo más importante, hay cabrón, uy mis respetos.”

Gerardo Fernández Noroña