En las salas del Senado se le vio al ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, junto con su compañera ministra Yasmín Esquivel, dialogando para encontrar una solución salomómica a la antinomia que castiga al Poder Judicial.

Derivado de la reforma judicial, se mantuvo vigente un artículo previo en el que se reconoce la autonomía de aquel poder y se le permite elegir al titular de su presidencia de manera interna, por mayoría de votos. La nueva disposición dice que la presidencia deberá ocuparse por la persona más votada y que el número de votos que marcan su popularidad será lo que determine al sucesor o sucesora.

El diálogo destacó por la participación del senador Javier Corral, quien recordó que el diálogo sobre una iniciativa no comenzará en tanto que la presidenta Claudia Sheinbaum no presente formalmente la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Dice que es probable, y no nada seguro, que sea el Senado la Cámara de Origen de aquella reforma. Lo que el senador parece olvidar es que justamente, cualquier persona que ostente el cargo de senador de la República tiene facultades para presentar una reforma o iniciativa de ley. Por algo son integrantes del Poder Legislativo.

Al mismo tiempo, Corral propuso que sin importar cuál sea la cámara de origen, se debe realizar un ejercicio de parlamento abierto que incluya a los órganos de dirección del Poder Judicial y a los distintos actores involucrados en la administración de justicia.

La legislación deberá estar lista antes del inicio formal del proceso electoral de 2028.

Entre líneas, parece que la salida salomómica será justamente esa. Que sea el ministro Aguilar el que permanezca en el cargo hasta 2028, dado que la elección judicial ha sido recorrida hasta ese año y en vez de realizar una renovación express en los términos de la reforma judicial que permitiría el ascenso de la ministra Lenia Batres a la presidencia, en el próximo periodo legislativo se pudiera plantear que se devuelva la autonomía a la Corte y que sean las y los ministros quienes voten por su próxima presidencia.

Ciertamente, la reforma judicial incluyó en sus artículos transitorios que cualquier disposición en contra sería derogada automáticamente, con la vigencia de la reforma. Pero en derecho constitucional, hay excepciones que exigen el cumplimiento del proceso legislativo, que justamente protegen el núcleo básico y fundacional del Estado, garantías y funcionamiento de los poderes. El gran problema es que se juega mucho más que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —que ya es bastante—.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta un problema de gobernabilidad y funcionamiento interno. Ojo, pues no son las luchas de empresarios que mueven sus influencias para llegar a la presidenta ni de la crítica en medios que es encarnizada y se ha cargado de clasismo en contra de la ministra Batres.

Se trata de que la hostilidad de la segunda ministra más votada le cobra factura a los justiciables. A menudo, la ministra mezcla los debates sobre asuntos con la sucesión de la presidencia, interrumpe al ministro Aguilar, hace desplantes cuando otros ministros presentan sus observaciones, acusa ataques personales del derecho de sus pares para inconformarse con criterios y ha convertido el desempeño de su cargo en un riesgo para los asuntos que llegan a ese nivel de litigio constitucional y caen en su ponencia.

En una ocasión, tuvimos la oportunidad de reunirnos con ella y su equipo como parte de grupos de mujeres que construimos desde la Coordinadora de Alianzas COALA y la Defensoría Popular Feminista que en aquellos tiempos, estaba muy activa. Lejos de enfocar sus prioridades en revisar asuntos que rompen con la lógica de la justicia, advirtió que la Corte no debía recibir tantos asuntos y que temas como eso deberían resolverse por los tribunales y juzgadores menores. O sea, que la Corte debía rechazar asuntos aunque su tema tratara sobre constitucionalidad de disposiciones y respeto a derechos humanos.

Posteriormente, durante sesiones emitió votos en favor de grupos vulnerables. Su actuar inconsistente alcanza entonces, a las personas que buscan justicia. La falta de habilidades blandas y escucha activa alcanza a permear en que la Corte semana con semana sea noticia por confrontaciones intestinas y no por debates de juristas ni por posturas sustantivas o programáticas sobre derechos.

En síntesis: En la Corte, las y los ministros no quieren que la próxima presidenta sea Batres. Prefieren a Yasmín Esquivel. La salida armónica, antes de rechazarla frontalmente con una negociación interna como sugería Ricardo Monreal, se encuentra en que desde el legislativo se corrija la antinomia, dando a la Corte plena autonomía para elegir su presidencia, como era originalmente. Así, el ministro presidente, acompañado de la ministra que podría presidir por común acuerdo, acudieron al Poder Legislativo con una petición poco frecuente. El presidente pidió que resuelva una contradicción que la propia Constitución lleva dentro y que hoy impide saber con certeza quién presidirá la Suprema Corte a partir de septiembre de 2027, su compañera ministra explicó las condiciones que enfrentan, mismas que han sido públicas. Ella también planteó que la autonomía de los poderes, en el caso del judicial, es la única que parece romper con la gobernabilidad justamente por los pleitos constantes y distracciones que impiden el desempeño óptimo de aquel poder.

El artículo 94, reformado en 2024, ordena que la presidencia se renueve cada dos años y que rote según el orden de votos de la elección judicial popular. Hugo Aguilar Ortiz, el más votado, preside en este momento. Con esa regla, el periodo 2027 a 2029 correspondería a Lenia Batres, segunda en la votación.

El artículo 97 quedó intacto. Ese texto sigue disponiendo que cada cuatro años el Pleno elige a su presidente por mayoría de votos.

Dos normas de idéntica jerarquía regulan el mismo cargo. Fijan plazos distintos y establecen mecanismos de designación distintos. Ninguna deroga a la otra y ambas están vigentes. Tal como sucedió en la Ciudad de México, una reforma posterior como la que desplaza las elecciones a 2028 podría romper con las diposiciones anteriores, desplazando así también la elección de la presidencia de la Corte hasta ese año con tal de que el Ministro cumpla con organizar la próxima elección judicial, que renovaría el 50% restante de los juzgadores. Con ello, todos ganan: Hay estabilidad para la Corte con el ministro Aguilar, por encima de la confrontación que implica la figura de la ministra Batres, se brinda tiempo al legislativo y al ejcutivo para que puedan corregir esta disposición y en su caso, ofrecer tal vez, una embajada a la ministra Batres y en todo caso, también se le brinda más tiempo a la ministra para que pueda adaptarse al ritmo de la Corte con la promesa de presidir el Poder Judicial si es que logra conquistar una disposición de autonomía judicial, o sea, que sus pares la voten.

La Corte pide al Congreso que armonice el texto y cierre la incertidumbre antes de que el Pleno deba decidir cuál de las dos reglas aplicar. Si el Pleno decidiera por su cuenta, el tribunal que interpreta la Constitución resolvería además una duda sobre su propia presidencia. Los senadores ya respondieron. Lo revisarán en el próximo periodo. Septiembre de 2027 tiene fecha y la reforma no tiene calendario. Cuando la norma que debía ordenar la sucesión no dice quién sucede, ¿a quién corresponde decidir?

Hugo Aguilar, Yasmín Esquivel, de la SCJN, en el Senado

Frida Gómez es abogada, investigadora y columnista.