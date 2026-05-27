Los imperios no suelen derrumbarse de golpe. Primero se desgastan. Después se irritan. Luego se vuelven erráticos. Y finalmente empiezan a despedazarse frente al mundo mientras todavía intentan fingir grandeza. Quizá eso es exactamente lo que empieza hoy a ocurrirle a Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump. Porque lo que Washington proyecta ya no es serenidad estratégica. Ya no es liderazgo sólido. Ya no es autoridad moral. Empieza a proyectar agotamiento imperial, ansiedad estructural y un nerviosismo cada vez más visible.

Porque cuando un poder verdaderamente domina, no necesita pelear simultáneamente contra periodistas, artistas, universidades, jueces, organismos internacionales, opositores internos, migrantes, aliados históricos y medio planeta al mismo tiempo. Mucho menos necesita vivir obsesionado con controlar relatos, castigar voces incómodas o transformar la política en una descarga permanente de furia emocional. Eso no transmite fortaleza. Transmite desgaste. Transmite miedo. Transmite un sistema que empieza lentamente a perder control de sí mismo. Y los imperios nerviosos suelen convertirse en los más peligrosos, porque los imperios seguros administran poder; los imperios agotados administran ansiedad.

Ahí empieza precisamente el verdadero problema de Estados Unidos. Porque el trumpismo ya no transmite imagen de liderazgo confiado. Empieza lentamente a transmitir sensación de fatiga psicológica colectiva. El síntoma aparece por todos lados: en la agresividad discursiva, en la obsesión mediática, en la necesidad permanente de fabricar enemigos, en los ataques a comunicadores, en las amenazas comerciales, en las tensiones con aliados, en el choque con universidades, en la persecución de voces incómodas, en la radicalización narrativa y también en algo muchísimo más delicado: la creciente incapacidad de proyectar legitimidad moral frente al mundo.

Porque mientras Washington luce cada vez más reactivo, China aparece paciente. Mientras Trump amenaza, Xi Jinping calcula. Mientras el trumpismo insulta, Pekín espera. Mientras Estados Unidos se consume internamente en polarización, escándalos y ansiedad política, los BRICS siguen creciendo silenciosamente construyendo rutas financieras, energéticas y geopolíticas alternativas. Y ahí empieza a percibirse algo devastador: la sensación de que el poder estadounidense ya no opera desde la tranquilidad de la hegemonía… sino desde el miedo a perderla.

Por eso el imperio empieza a endurecerse. Porque los poderes inseguros suelen volverse más agresivos. La historia está llena de ejemplos. Cuando los imperios sienten deteriorarse su autoridad: presionan más, amenazan más, castigan más, vigilan más y sobrerreaccionan más. No porque sean invencibles. Sino precisamente porque empiezan a descubrir que ya no lo son.

Y ahí aparece Trump como síntoma perfecto de esta etapa histórica: un liderazgo obsesionado con demostrar fuerza… pero que cada vez transmite más irritación, más impulsividad, más desgaste emocional y más fragilidad psicológica. Porque una cosa es ser temido. Y otra muy distinta ser respetado. Estados Unidos durante décadas logró ambas cosas simultáneamente. Hoy empieza lentamente a perder la segunda. Y cuando un imperio conserva poder militar pero comienza a perder reconocimiento moral… el deterioro suele acelerarse mucho más rápido de lo que sus propias élites alcanzan a comprender.

Ahí encaja perfectamente el deterioro cultural interno. Bruce Springsteen confronta. Actores atacan públicamente al trumpismo. Comunicadores son señalados. Programas incómodos son golpeados. Universidades son presionadas. Periodistas son insultados. Y Trump continúa reaccionando como un líder cada vez más irritado frente a cualquier cuestionamiento profundo. Eso no transmite control. Transmite fragilidad emocional del poder. Porque los liderazgos verdaderamente sólidos rara vez necesitan pelear simultáneamente contra todo el ecosistema cultural de su propio país. Solamente los regímenes nerviosos hacen eso.

Y ahí es donde el caso Epstein se vuelve todavía más devastador. Porque ya no funciona solamente como escándalo político. Empieza a funcionar como símbolo psicológico de podredumbre estructural de ciertas élites occidentales: poder, dinero, sexo, protección, privilegios obscenos, redes opacas y la sensación creciente de que existen personajes demasiado ricos, demasiado útiles y demasiado conectados… como para permitir que toda la verdad salga realmente a la superficie.

Eso destruye algo mucho más importante que narrativa electoral.

Destruye legitimidad moral.

Y un imperio puede sobrevivir derrotas militares. Puede sobrevivir crisis económicas. Puede sobrevivir presidentes mediocres. Lo que rara vez sobrevive intacto… es la sensación colectiva de degradación ética de quienes concentran el poder. Porque ahí el problema deja de ser político. Empieza a ser civilizatorio. Y cuando las sociedades empiezan a sentir asco por sus propias élites dirigentes… la relación emocional con el poder comienza lentamente a romperse.

Ahí aparece otro fenómeno peligrosísimo: el paso del miedo al desprecio, una sociedad que deja de temerle completamente al poder y empieza a mirarlo con cansancio, burla, vergüenza o repulsión… el deterioro entra en otra etapa. Ahí nacen los silencios incómodos. Las fracturas internas. Las defecciones. Los cálculos de supervivencia. Las distancias discretas. Y eventualmente el ostracismo.

Porque llega un momento en que ciertos líderes todavía pueden conservar escoltas, aviones, propaganda, dinero y palacios… pero ya no logran caminar entre su propia sociedad sin provocar rechazo visceral. Y ese quizá sea el escenario que empieza lentamente a asomarse para Trump. No solamente el desgaste político. Sino algo muchísimo más devastador: la erosión progresiva del reconocimiento humano de liderazgo. Porque el verdadero poder no consiste solamente en mandar. Consiste en ser reconocido moralmente como autoridad legítima. Y cuando eso se pierde… el imperio todavía puede seguir funcionando administrativamente durante un tiempo. Pero empieza lentamente a despedazarse por dentro.

Y quizá ahí reside la pregunta que ya empieza a flotar silenciosamente incluso dentro de sectores del propio establishment estadounidense: ¿qué tan cerca está realmente el principio del final? Porque el deterioro empieza a acelerarse. La famosa “pared roja” muestra grietas. El aislamiento internacional aumenta. La fractura cultural se profundiza. La ansiedad política se multiplica. Y el trumpismo empieza lentamente a parecer menos un movimiento triunfante… y más un sistema atrapado en desesperación defensiva.

En el box existe una expresión demoledora para describir ciertos combates: “ya está pidiendo esquina para no tirar la toalla”. Y quizá eso es exactamente lo que empieza a proyectar hoy el trumpismo. Un poder exhausto. Irritado. Nervioso. Agobiado. Aferrado todavía al espectáculo de fuerza… mientras intenta desesperadamente evitar que el mundo descubra que debajo de los gritos empieza lentamente a instalarse el miedo a la derrota.

Ahí el impeachment deja de parecer imposible. La derrota electoral deja de parecer improbable. Y el final deja lentamente de percibirse como fantasía opositora. Empieza a sentirse como escenario históricamente plausible.

Porque Nixon cayó por un escándalo político. Pero Trump podría terminar hundiéndose por algo muchísimo más devastador: el agotamiento moral, psicológico y emocional de una sociedad que empieza lentamente a sentir vergüenza de quien la representa ante el mundo.

Y cuando un líder deja de inspirar respeto y empieza a provocar asco… el poder todavía puede conservar palacios, dinero, propaganda y estructuras de control.

Pero ya perdió lo esencial:

La legitimidad moral frente a su propio pueblo.

Ahí los imperios empiezan verdaderamente a morir.

Y muchas veces, cuando llegan a ese punto, ya no logran detener la caída.

Solamente administran —cada vez con más nerviosismo, más furia y más desesperación— el tiempo que falta para el derrumbe.

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