Los imperios empiezan verdaderamente a pudrirse cuando sus líderes dejan de provocar respeto y comienzan a generar vergüenza. Y quizá eso es exactamente lo que empieza lentamente a ocurrirle a Donald Trump . Porque el problema para el trumpismo ya no es solamente político. Ya no es únicamente electoral. Ya no se limita a encuestas, tribunales, congresistas incómodos o desgaste administrativo. El problema empieza a trasladarse hacia algo muchísimo más profundo, más oscuro y más peligroso: el terreno emocional, cultural, humano… y visceral.

Trump comienza lentamente a convertirse, para sectores cada vez más amplios, no solamente en un presidente controversial, sino en una figura socialmente vergonzosa. Y ahí las cosas cambian por completo. Porque una sociedad puede tolerar corrupción. Puede tolerar excesos. Puede tolerar arrogancia. Incluso puede convivir durante años con líderes agresivos, autoritarios o grotescos. Lo que rara vez soporta indefinidamente… es sentir asco por quien la gobierna.

Y el fantasma de Epstein está acelerando precisamente ese proceso.

Porque lo de Epstein ya dejó hace muchísimo tiempo de ser solamente un expediente judicial o una historia turbia del pasado. Se convirtió en símbolo contemporáneo de podredumbre moral de ciertas élites occidentales: poder, dinero, sexo, privilegios obscenos, redes opacas, protección institucional y la sensación creciente —para millones ya convertida prácticamente en certeza emocional— de que existieron personajes capaces de vivir durante décadas completamente blindados frente a las reglas normales que sí aplicaban para el resto de la sociedad.

Por eso el tema produce algo más peligroso que indignación política.

Produce repulsión humana.

Produce náusea moral.

Y las sociedades reaccionan distinto frente al asco que frente al desacuerdo ideológico. A un político corrupto todavía pueden defenderlo. A uno radical pueden admirarlo. A uno agresivo incluso pueden celebrarlo. Pero cuando una figura empieza a quedar asociada socialmente con perversión de élites, cinismo obsceno, degradación moral extrema y sensación de monstruosidad ética… entra en otra dimensión psicológica. Ahí ya no hablamos solamente de popularidad. Hablamos de contaminación simbólica. Y eso resulta muchísimo más difícil de contener.

Porque además el deterioro ya empieza a salirse completamente del terreno político tradicional. Cada vez más figuras culturales, músicos, actores, intelectuales, comunicadores y líderes socioculturales abandonan prudencia diplomática y empiezan a empujar algo mucho más duro que oposición ideológica: absoluto repudio moral.

Bruce Springsteen endurece críticas.

Programas incómodos son atacados o debilitados.

Trump sigue utilizando insultos públicos —como llamar “cerditas” a comunicadoras— mientras proyecta cada vez más la imagen de un liderazgo obsesionado con controlar relatos, castigar voces incómodas y sofocar cualquier cuestionamiento profundo. Y ahí aparece uno de los errores históricos más comunes de los sistemas nerviosos: creer que silenciar voces reduce descontento. Normalmente ocurre exactamente lo contrario.

Multiplican el eco.

El episodio de Late Show terminó siendo brutalmente simbólico. Un programa histórico e incómodo para el trumpismo termina prácticamente liquidado… y la respuesta social se convierte en solidaridad, indignación y audiencia masiva. La ironía fue demoledora: el intento de apagar reflectores terminó iluminando todavía más el problema.

Porque el deterioro ya no parece solamente político.

Empieza a sentirse cultural.

Humano.

Civilizatorio.

Y ahí el caso Epstein se vuelve devastador para Trump, porque destruye algo muchísimo más importante que narrativa electoral: empieza lentamente a destruir legitimidad moral. Ese es el verdadero peligro. No solamente perder votos. Sino empezar a provocar bochorno público.

Porque llega un momento particularmente devastador para cualquier figura de poder: cuando deja de provocar admiración y comienza a provocar vergüenza incluso entre quienes antes lo defendían. Ahí los aplausos empiezan a convertirse en silencios incómodos. Después en distancia. Luego en rechazo. Y finalmente en repudio abierto.

Ahí nace el principio del ostracismo.

La expulsión emocional del espacio público.

La necesidad de esconderse de las miradas.

Porque cuando un liderazgo empieza a ser visto no ya como polémico sino como obsceno, aberrante o moralmente degradante… el poder todavía puede conservar dinero, propiedades, guardaespaldas, propaganda y estructuras políticas. Pero pierde algo muchísimo más importante: el reconocimiento auténtico de liderazgo frente a su propia sociedad.

Y cuando eso ocurre, los pueblos empiezan lentamente a mirar a sus líderes como antiguamente se miraba a ciertos emperadores decadentes: con mezcla de morbo, vergüenza, cansancio, asco y desprecio.

Ahí el pseudo emperador empieza verdaderamente a quedarse solo.

Y ahí aparece algo todavía más peligroso: el momento en que la gente deja de temerle al poder… y empieza a despreciarlo.

Porque los liderazgos pueden sobrevivir odio político.

Lo que rara vez sobreviven intactos… es dejar de ser reconocidos moralmente como líderes legítimos.

Ahí los abucheos dejan de ser protesta.

Empiezan a convertirse en expulsión simbólica.

Y el rechazo deja de expresarse solamente en votos o consignas.

Empieza a expresarse en hostilidad abierta.

En desprecio colectivo.

En repulsión pública.

Porque cuando una sociedad empieza a sentir que quien la gobierna representa degradación moral, cinismo obsceno y podredumbre ética… el líder deja de ser percibido como figura de autoridad.

Empieza a ser percibido como algo tóxico.

Algo vergonzoso.

Algo que muchos ya no quieren ni siquiera cerca.

Y ahí el viejo fantasma del ostracismo deja de ser metáfora.

Empieza a convertirse en posibilidad histórica real.

Porque llega un punto donde el pseudo emperador todavía puede conservar palacios, aviones, escoltas y discursos grandilocuentes… pero comienza lentamente a perder algo muchísimo más devastador: la posibilidad de caminar entre su propia sociedad sin provocar rechazo visceral.

Y quizá ahí empieza a asomarse otro fantasma que hace apenas poco tiempo parecía imposible: el del impeachment. Porque la famosa “pared roja” ya no parece tan sólida dentro del legislativo estadounidense. Empiezan las grietas. Empiezan los cálculos de supervivencia. Empiezan las distancias discretas. Y aunque un eventual proceso de destitución quizá todavía no prosperara de inmediato, el desgaste político y moral empieza lentamente a proyectarse hacia noviembre. Y si el trumpismo pierde esa elección y emerge después un nuevo marco legislativo dominado por los demócratas, el escenario podría cambiar radicalmente.

Pero quizá lo más devastador para Trump sería otra cosa.

No caer solamente por razones políticas.

Sino terminar cayendo por repudio social.

Por vulgaridad.

Por agotamiento moral.

Por convertirse lentamente en símbolo viviente de degradación pública para sectores cada vez más amplios de la sociedad estadounidense y occidental.

Porque Nixon cayó por un escándalo político.

Trump podría terminar hundiéndose por algo muchísimo más peligroso: la pérdida absoluta de legitimidad humana frente a millones de personas.

Y cuando una sociedad deja de ver a su líder como autoridad y empieza a verlo como vergüenza nacional… el poder todavía puede conservar sus privilegios.

Pero ya perdió lo esencial:

El reconocimiento moral de liderazgo.

Porque los imperios no empiezan realmente a derrumbarse cuando pierden guerras.

Empiezan a morir cuando millones dejan de sentir orgullo por quienes los gobiernan… y comienzan a sentir vergüenza de ser representados por ellos.

Y el día en que una sociedad deja de mirar a su líder con respeto y empieza a mirarlo con repulsión… el poder todavía puede conservar propaganda, dinero y estructuras de control.

Pero ya perdió lo más importante:

La legitimidad moral frente a su propio pueblo.

Y cuando un líder pierde eso, ya no gobierna realmente.

Solamente administra el tiempo que falta para su caída.

Ahí es donde los viejos imperios empiezan verdaderamente a pudrirse por dentro.

Y muchas veces, cuando llegan a ese punto… ya no logran salvarse.