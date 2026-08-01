Hay eventos diplomáticos que marcan época, y la celebración por el 250.º Aniversario de la Independencia de los Estados Unidos en la Ciudad de México fue, sin duda, uno de ellos. La cita dio inicio a las 13:00 horas en la impresionante nueva sede de la Embajada estadounidense: un colosal edificio, considerado la sede diplomática más grande del mundo fuera de territorio norteamericano. Un complejo imponente que, desde sus cimientos, atestigua la dimensión, el peso estratégico y la incuestionable prioridad que tiene México para la agenda de la Unión Americana .

Fueron miles los invitados VIP que nos dimos cita en este encuentro histórico, donde la organización rozó la perfección. La hospitalidad se hizo sentir desde el primer instante: una recepción cálida y espléndida donde fuimos bienvenidos con refrescantes margaritas, una bien fría Cerveza Modelo, agua mineral y Coca-Cola para mitigar la tarde. Un detalle festivo y cercano que confirmó que la legación estadounidense, verdaderamente, echó la casa por la ventana para festejar este hito inolvidable.

El recinto albergó un ambiente de elegancia, camaradería y un verdadero who’s who de la vida nacional: gobernadores, senadores, diputados federales, los capitanes de empresa más destacados y analistas de la talla de Roy Campos y Xavier San Martín.

El espíritu de solemnidad y hermandad se encendió cuando la privilegiada voz de Lila Downs entonó las estrofas del Himno Nacional Mexicano, con ese matiz profundo y raíz que nos eriza la piel, seguido por la emotiva e impecable interpretación de The Star-Spangled Banner (el Himno de EE. UU.), conectando a dos patrias en una sola nota de respeto y solemnidad.

celebración por el 250.º Aniversario de la Independencia de los Estados Unidos en la Ciudad de México (Especial)

Un brindis por la colaboración, el diálogo y el respeto mutuo

Al hacer uso de la palabra, el embajador Ronald Johnson conmovió a los presentes con un mensaje vibrante centrado en el concepto de la libertad (freedom) y la unión. Mencionó que, si bien cada una de nuestras naciones tiene la capacidad y fortaleza para prosperar de manera individual, «cuando nos unimos bajo un sentir común somos capaces de lograr hazañas extraordinarias».

Como el mejor testimonio de esa integración de voluntades, el diplomático recordó la reciente celebración de la Copa del Mundo de la FIFA, un hito que unió a Canadá, Estados Unidos y México en una logística trinacional impecable. Ese histórico torneo que acaba de concluir nos dejó una lección contundente: cuando nuestras naciones colaboran, no hay reto logístico ni frontera que no podamos superar juntas.

Inspirados por ese espíritu de éxito compartido, el T-MEC debe ahora dar un salto cualitativo hacia adelante. No basta con mantener el libre comercio; debemos avanzar hacia una colaboración aún mayor y una integración cada día más profunda que se traduzca en una prosperidad genuinamente compartida para nuestros pueblos.

Por su parte, el canciller Roberto Velasco ofreció una intervención magnífica, caracterizada por la elegancia, la firmeza y una visión de futuro basada en el diálogo continuo. Tras enviar una afectuosa felicitación al pueblo estadounidense, al presidente Donald Trump y al propio embajador Johnson, Velasco enfatizó que el activo más valioso de esta relación trasciende lo económico: es su gente. Encomió el trabajo incansable y las aportaciones incalculables de la comunidad mexicana en Estados Unidos y enfatizó la trascendencia de velar permanentemente por sus derechos humanos.

Su mensaje cobra un sentido contundente ante la contabilidad demográfica actual. De acuerdo con datos del Pew Research Center:

Más de 37 millones de personas de origen mexicano viven y construyen patria diariamente en Estados Unidos.

El electorado de matriz hispana supera los 35 millones de votantes registrados, de los cuales casi el 60% es de origen mexicano, siendo una fuerza determinante en la vida cívica y política de la potencia del norte.

Cadenas de valor del futuro: IA, salud y seguridad

Compartimos un comercio transfronterizo que supera el billón de dólares anuales, pero la visión expuesta durante la jornada dejó claro que la agenda de integración del siglo XXI exige dar pasos firmes hacia sectores de alto impacto:

Inteligencia artificial y semiconductores: en el marco de la relocalización industrial ( nearshoring ) y la consolidación del T-MEC, México y Estados Unidos están llamados a liderar la investigación, el empaquetado de microprocesadores y el desarrollo de tecnologías éticas de IA .

) y la consolidación del T-MEC, México y Estados Unidos están llamados a liderar la investigación, el empaquetado de microprocesadores y el desarrollo de tecnologías éticas de . Innovación médica y biotecnología: fortalecer las cadenas de suministro de dispositivos médicos e insumos de salud de alta especialidad para consolidar la soberanía sanitaria regional.

Seguridad y prosperidad integrada: fomentar un esquema de cooperación bilateral eficaz, respetuoso de las soberanías y enfocado en garantizar comunidades pacíficas y prósperas en ambos lados de la frontera.

Una fecha para el recuerdo

Fue un verdadero honor haber sido parte de una jornada de tan alto nivel diplomático y calidez humana. Enhorabuena y muchas felicidades a los Estados Unidos por su nueva y grandiosa casa en México, así como por estos 250 años de vida independiente.

Al alzar la copa y brindar con amigos y colegas, quedó de manifiesto una verdad fundamental: que las diferencias coyunturales siempre serán superadas por la vocación de entendimiento. Nos unen la historia, el comercio, las familias y, sobre todo, la certeza de que compartimos un destino común en América del Norte.