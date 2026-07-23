Las cifras recientes del INEGI y los reportes de la ANTAD revelan una realidad ineludible: el consumo y la economía en México atraviesan por un periodo de debilidad estructural. La caída del 0.6% mensual en las ventas minoristas durante mayo confirma que las derramas coyunturales no bastan para dinamizar el mercado interno. A nivel nacional, el riesgo central no es solo una recesión pasajera, sino un estancamiento de bajo crecimiento que presiona las finanzas públicas. Para el estado de Puebla, este entorno macroeconómico coincide con una encrucijada industrial crítica que exige tomar decisiones audaces de manera inmediata.

I. La vulnerabilidad del modelo monosectorial y los datos duros

Durante décadas, la industria manufacturera ha sido la columna vertebral del desarrollo en Puebla, aportando el 65.3% del Producto Bruto Total (PBT). Sin embargo, la desproporcionada concentración en el clúster automotriz —que representa más del 81% del valor total de las exportaciones estatales— expone al estado a graves shocks externos: la irrupción de la industria automotriz china con cadenas subvencionadas, las presiones por reglas de origen y la imposición de aranceles del 50% al acero y aluminio en el mercado norteamericano.

El impacto de este modelo en la economía real ya se refleja en los indicadores oficiales:

Volatilidad del Empleo Formal (INEGI / IMSS): Puebla pasó de generar 22,828 nuevos puestos en 2023 a registrar un saldo negativo con la pérdida de -6,209 empleos formales en 2025 , mostrando una frágil recuperación en 2026 que resulta insuficiente para responder a las demandas del mercado laboral.

Puebla pasó de generar 22,828 nuevos puestos en a registrar un saldo negativo con la pérdida de -6,209 empleos formales en , mostrando una frágil recuperación en 2026 que resulta insuficiente para responder a las demandas del mercado laboral. Cierre de Grandes Unidades Económicas: De acuerdo con los censos del INEGI, entre 2020 y 2025 la entidad perdió 115 grandes empresas (-13.5%), pasando de 850 a 735 establecimientos. Además, 52 de cada 100 MiPyMEs en la entidad cierran de forma definitiva antes de cumplir dos años.

De acuerdo con los censos del INEGI, entre 2020 y 2025 la entidad perdió 115 grandes empresas (-13.5%), pasando de 850 a 735 establecimientos. Además, 52 de cada 100 en la entidad cierran de forma definitiva antes de cumplir dos años. Debilidad del Consumo (ANTAD): En el ámbito comercial, las cadenas asociadas a la ANTAD registraron su menor ritmo de crecimiento en más de una década (1.2% a tiendas iguales), reflejando el enfriamiento del gasto en los hogares.

Año Comportamiento del Empleo Formal (INEGI / IMSS)

2023 +22,828 nuevos puestos de trabajo 2024 +9,897 nuevos puestos de trabajo 2025 -6,209 empleos formales (Contracción) 2026 +7,625 puestos recuperados

II. Certeza macro con ejecución local: La estrategia T-MEC y la agilidad regulatoria

Ante este escenario, la defensa del marco comercial que encabeza la Secretaría de Economía bajo la conducción de Marcelo Ebrard resulta clave. El equipo negociador mexicano ha actuado con firmeza pragmática para preservar las ventajas arancelarias del T-MEC, orientando la integración regional hacia sectores estratégicos y conteniendo el proteccionismo.

Sin embargo, la diplomacia comercial federal pierde efectividad si, en el ámbito estatal, el capital privado tropieza con trámites opacos. Puebla debe complementar la certeza macroeconómica creando un entorno local de burocracia cero:

Digitalización y Ventanilla Única : Garantizar expedientes digitales transparentes que eliminen la discrecionalidad en la aprobación de proyectos de inversión.

Garantizar expedientes digitales transparentes que eliminen la discrecionalidad en la aprobación de proyectos de inversión. Silencio Administrativo Positivo : Establecer plazos perentorios para que la falta de respuesta institucional se traduzca en autorizaciones automáticas para proyectos de bajo y mediano riesgo.

Establecer plazos perentorios para que la falta de respuesta institucional se traduzca en autorizaciones automáticas para proyectos de bajo y mediano riesgo. Fomento a la Formalidad e Integración Local: Ofrecer incentivos a la inversión condicionados a la inclusión de proveedores locales (Tier 2 y Tier 3) y la creación de empleos formales bien remunerados.

Estrategia T-MEC (Nivel Federal - SE) Estrategia Subnacional (Nivel Estatal - Puebla)

Preservación arancelaria y reglas de origen T-MEC Celeridad en trámites y burocracia cero Certidumbre a la inversión extranjera directa Garantía de Estado de derecho local y certidumbre jurídica Fomento al nearshoring y cadenas regionales Formación de talento especializado y vinculación con PyMEs

III. El imperativo del Plan México: Dispositivos médicos, fármacos y ensayos clínicos

El Plan México ha definido formalmente a la industria biotecnológica y farmacéutica como un sector prioritario para la soberanía económica. Puebla no debe desdeñar esta oportunidad histórica mientras otras entidades (como Jalisco, Nuevo León o Querétaro) captan aceleradamente proyectos de reconversión industrial.

La entidad posee la ventaja competitiva más difícil de replicar en el país: es el segundo estado con mayor concentración de universidades y centros de investigación. Este capital humano especializado es el cimiento ideal para dar el salto hacia sectores con un valor agregado inmensamente superior al de la manufactura tradicional:

1. Insumos Médicos, Fármacos y APIs

México importa más de 8,700 millones de dólares en productos farmacéuticos al año y presenta un déficit comercial superior a 800 millones de dólares en dispositivos médicos. Convertir la capacidad química de regiones como San Martín Texmelucan y la precisión metalmecánica de la zona metropolitana hacia la síntesis de Principios Activos Farmacéuticos (APIs), instrumental y equipos de diagnóstico permitirá captar las inversiones del nearshoring médico.

2. Un Mercado Global en Ensayos Clínicos

El mercado mundial de investigación y ensayos clínicos representa entre $70,000 y $89,000 millones de dólares, con proyecciones para superar los $150,000 millones en la próxima década. México capta actualmente menos del 1.5% de estos protocolos internacionales. Con instituciones como la BUAP, UDLAP, UPAEP, Tec de Monterrey, Anáhuac y su red hospitalaria, Puebla tiene el talento humano para consolidar Centros de Investigación Clínica Autorizados, generando empleos de alta calificación científica y evitando la fuga de cerebros.

3. Impulso al Turismo Médico

A nivel mundial, el turismo médico supera los $80,000 millones de dólares, con un crecimiento anual de hasta el 18 por ciento. Certificar la infraestructura hospitalaria de Puebla bajo estándares internacionales (como la Joint Commission International) permitirá atraer a pacientes norteamericanos y latinoamericanos, dinamizando de paso al sector servicios, hotelería y transporte local.

Indicador Mercado Global Ensayos Clínicos Globales Turismo Médico Global

Valor Actual Estimado ~$70,000 - $89,000 MDD ~$76,000 - $109,000 MDD Proyección a 2035 > $150,000 MDD > $170,000 MDD Tasa de Crecimiento Anual (CAGR) 7.2% - 8.3% 8.4% - 18.0%

Conclusión: El momento de actuar

El estancamiento no es un destino inevitable, sino la consecuencia de posponer las transformaciones estructurales. A nivel federal, el equipo negociador está blindando la plataforma comercial del país; a nivel local, a Puebla le corresponde aprovechar la ventana del Plan México para convertirse en el Hub Biofarmacéutico y de Innovación Médica del centro del país.

Diversificar la matriz productiva hacia la salud, la biotecnología y la investigación clínica no es solo una estrategia de mitigación frente a las presiones arancelarias del acero o la competencia automotriz china: es la vía más sólida para garantizar certeza a la inversión, empleos de alta calidad y prosperidad de largo plazo para las y los poblanos.