Carlos Slim acudió la tarde de este jueves 30 de julio de 2026 a un evento organizado para celebrar el aniversario 250 de Estados Unidos.

El empresario Carlos Slim fue uno de los invitados especiales al evento organizado por la embajada de Estados Unidos en México, así como otros empresarios e integrantes de la política nacional.

Carlos Slim fue invitado de lujo al evento por el aniversario 250 de Estados Unidos

Este jueves 30 de julio de 2026, la embajada de Estados Unidos en México llevó a cabo un evento privado en el que conmemoró el aniversario 250 como una nación independiente.

Al evento acudieron diversas personalidades, entre ellas el empresario mexicano Carlos Slim, así como el político Eduardo Verastegui, el empresario Francisco Cervantes y el canciller mexicano, Roberto Velasco.

Carlos Slim acude al evento por el aniversario 250 de Estados Unidos (Laura Brugés)

Durante el evento, el embajador Ronald Johnson destacó la colaboración entre México y Estados Unidos, señalando que cuando ambos países trabajan juntos “llegan más lejos”.

Carlos Slim mantiene diversos negocios en Estados Unidos, por lo que fue invitado como uno de los inversores en el sector privado dentro de dicho país.

La presencia de diversas figuras al evento por el 250 de Estados Unidos buscó recalcar la colaboración entre ambos países, principalmente con empresarios como de gran magnitud como Carlos Slim.

De acuerdo con la información, Carlos Slim permaneció en el evento durante un discurso que pronunciara el embajador Ronald Johnson, y se retiró del lugar al finalizar esta la participación.