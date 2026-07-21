La reciente conclusión de la Copa del Mundo no solo dejó pasiones a flor de piel en la cancha, sino también profundas lecturas geopolíticas y económicas. En este escenario de alcance planetario, la presidenta Claudia Sheinbaum representó dignamente a México, dejando un profundo sentimiento de orgullo nacional. Con elegancia, sobriedad y un impecable porte institucional, la mandataria hizo historia ante los ojos del mundo al participar en la ceremonia oficial y entregar el Balón de Oro del torneo. Una mujer haciendo historia en el escaparate deportivo más importante del globo, demostrando el liderazgo y el peso internacional del México contemporáneo.

La justa deportiva fue la más exitosa en números, pero su verdadero valor radicó en una peculiaridad histórica: unir a los tres socios comerciales de Norteamérica. Eso es precisamente lo que representa el T-MEC: la unidad regional en beneficio directo de los pueblos de las tres naciones que la componen. Una vez más, el deporte, libre de filias y fobias, logró lo que a veces la política ralentiza: unir a los pueblos.

Curiosamente, los tres países organizadores no solo compartieron la fiesta futbolística, sino que mantienen una dinámica comercial sumamente sólida que echa por tierra la retórica proteccionista del presidente Donald Trump. Si algo demuestran los datos duros, las cifras y la balanza comercial, es que el tratado ha sido un motor de prosperidad compartida donde todos ganan:

Intercambio récord : El comercio trilateral ha alcanzado niveles históricos, superando los 1.5 billones de dólares anuales, consolidando a Norteamérica como el bloque económico más dinámico del mundo.

Integración industrial : México no solo exporta manufactura, sino que está plenamente integrado en cadenas de suministro clave como la automotriz, la aeroespacial y la de dispositivos médicos.

Balance positivo : La balanza comercial refleja que el superávit mexicano es resultado de una complementariedad productiva y no de una competencia desleal, beneficiando al consumidor norteamericano con productos competitivos y de alta calidad.

En esta misma lógica de colaboración, la mirada debe estar puesta en el futuro. Las próximas rondas de diálogo para la revisión del T-MEC deben enfocarse en fortalecer a la región mediante reglas de origen más estrictas que promuevan la verdadera industrialización de México.

Esa es la gran apuesta del Estado mexicano. Ante este reto, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, han demostrado una templanza estratégica y una visión firme para negociar con cabeza fría y soberanía. Como lo ha señalado el propio secretario Ebrard, las expectativas para las próximas negociaciones se centran en acelerar la relocalización de empresas (nearshoring), proteger el empleo regional y consolidar a Norteamérica como una potencia autosuficiente frente a los mercados asiáticos.

La otra cara de la moneda: Entre el colapso y las paradojas del futbol

Por otro lado, la geopolítica deportiva también nos dejó claros perdedores. Argentina se convirtió en el gran derrotado del torneo, un reflejo en la cancha de la gestión de su presidente ultraderechista, Javier Milei. El errático mandatario ha hundido aún más a la vapuleada economía argentina: con una inflación acumulada agobiante, índices de pobreza que superan el 50% y una caída drástica en el consumo interno, el país sudamericano paga las consecuencias de un dogma que ha desmantelado el bienestar social.

Esta crisis se traslada al ámbito futbolístico con un dato sumamente curioso y revelador: de la plantilla total de la selección argentina, solo 2 jugadores militan en la liga local. El talento argentino huye de una economía en ruinas que no puede sostener sus instituciones deportivas.

En contraste, el análisis de las convocatorias nos deja datos fascinantes sobre el peso de las ligas locales en el rendimiento internacional:

España : Jugó con 17 futbolistas de la Liga Española, demostrando el poderío y la salud de su estructura interna, coronándose con grandeza, furia y corazón en un torneo espectacular.

Inglaterra : Dentro del Top 8 mundial, fue la única con un dato similar, integrando a 15 jugadores de la Premier League.

México : Jugó también con 17 elementos de la Liga MX, aunque no logró colarse al Top 8.

Arabia Saudita y Qatar : Llevan el extremo opuesto al competir con 25 jugadores de sus respectivas ligas locales, quedando ambas marginadas de las etapas finales. El caso argentino llama poderosamente la atención por ser la excepción absoluta a la regla de retener o cultivar talento en casa.

Al final, la pelota rodó y el balance está hecho. ¡Enhorabuena a España! Qué partidazo y qué despliegue de futbol nos regalaron, mostrando la grandeza de su historia. Y para México, la lección es clara: en la cancha y en la mesa de negociación, la templanza, la estrategia y la unidad regional son la clave para ganar el futuro.