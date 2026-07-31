Donald Trump no parece estar reorganizando solamente el aparato de inteligencia de Estados Unidos . Está intentando modificar su propósito y someter a una misma lógica personalista un sistema de seguridad nacional que ya venía mostrando dispersión de esfuerzos, disputas entre dependencias, mandos inestables y objetivos que no siempre marchaban en la misma dirección.

Las agencias de inteligencia fueron creadas para reunir información, contrastar versiones, anticipar amenazas y decirle al presidente aquello que necesita saber, aunque contradiga sus convicciones, incomode a sus aliados o destruya el relato político que pretende imponer. Trump quiere algo diferente: no busca instituciones que le adviertan, sino subordinados que le confirmen que siempre tuvo razón.

La reciente confirmación de Jay Clayton como director de Inteligencia Nacional debe entenderse dentro de una transformación mucho más amplia y profundamente preocupante. Clayton sustituye a Tulsi Gabbard, quien abandonó el cargo después de meses de tensiones, disputas internas, cuestionamientos sobre la politización de la inteligencia y divergencias respecto de asuntos tan delicados como la guerra con Irán.

Entre ambos apareció Bill Pulte, un empresario y funcionario vinculado al sector financiero e inmobiliario, sin trayectoria relevante en inteligencia, seguridad nacional o defensa, a quien Trump colocó provisionalmente al frente de una de las estructuras más delicadas del Estado. Su principal mérito no parecía ser el conocimiento del espionaje, el contraespionaje, el terrorismo, Rusia, China, Irán o Corea del Norte, sino su lealtad al presidente.

Durante su breve interinato, Pulte presumió una reducción cercana a 30% del personal de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Trump, además, le encomendó reducir la estructura y devolver funcionarios a sus agencias de origen, bajo el argumento de que la oficina se había vuelto demasiado grande, burocrática o innecesaria.

Puede existir burocracia excesiva. Seguramente hay funciones duplicadas, inercias administrativas, luchas internas y oficinas que deben revisarse. Ninguna institución pública debe quedar exenta de evaluación, austeridad o reestructuración. Pero una cosa es eliminar burocracia y otra muy distinta desmantelar capacidades, despedir profesionales incómodos o debilitar los mecanismos de coordinación porque no se someten enteramente a la visión presidencial.

La inteligencia no puede organizarse conforme al principio de fidelidad personal. Su obligación no consiste en proteger el ego del gobernante, sino la seguridad del país. El peor fracaso de una agencia de inteligencia no siempre consiste en desconocer una amenaza. Puede ser conocerla, advertirla y después callarla porque contradice al presidente.

El problema tampoco comenzó con Clayton, Gabbard o Pulte. La arquitectura de seguridad del segundo gobierno de Trump ha acumulado traspiés, relevos, contradicciones y luchas de poder que revelan una falta de coordinación más profunda.

La salida de Kristi Noem de la Secretaría de Seguridad Nacional fue una primera señal contundente. Su gestión terminó después de fuertes cuestionamientos por la conducción de las operaciones migratorias, la respuesta ante desastres, millonarios contratos publicitarios, métodos de contratación y una creciente confrontación política que llegó a incomodar incluso a legisladores republicanos.

Noem había convertido buena parte de la política de seguridad migratoria en una escenificación personal. Participaba en operativos, aparecía frente a cámaras, posaba en centros penitenciarios y proyectaba una imagen de mano dura que agradaba inicialmente a Trump. Pero cuando aumentaron los costos políticos, las protestas, los litigios y los cuestionamientos, la relación terminó por romperse.

Su sucesor tuvo que cancelar contratos pendientes, revisar procedimientos y restablecer periodos más amplios de capacitación para los agentes migratorios, revirtiendo decisiones adoptadas durante la etapa anterior. Aquello mostró algo más grave que un simple relevo administrativo: una dependencia esencial para la seguridad interior había ejecutado políticas que el nuevo mando consideró necesario corregir prácticamente de inmediato.

La salida de una secretaria puede atribuirse a errores personales. Pero cuando se suma a la destitución del consejero de Seguridad Nacional, a purgas dentro del Consejo de Seguridad Nacional, a renuncias en organismos de contraterrorismo, a conflictos entre la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y la CIA y a cambios frecuentes en las líneas de mando, deja de ser una anécdota y se convierte en un patrón.

El sistema estadounidense de seguridad está integrado por instituciones con competencias distintas pero necesariamente complementarias. El Departamento de Seguridad Nacional protege fronteras, transporte, infraestructura crítica, ciberseguridad y respuesta ante emergencias; el Departamento de Justicia y el FBI investigan amenazas internas; el Pentágono enfrenta riesgos militares; la CIA opera en el exterior; la NSA intercepta comunicaciones; el Consejo de Seguridad Nacional coordina la política presidencial, y la Dirección Nacional de Inteligencia debe articular la información de todo el conjunto.

Esa complejidad exige sincronía.

No basta con que cada dependencia cumpla aisladamente sus funciones. Deben compartir información, establecer prioridades comunes, distinguir amenazas reales de objetivos políticos y actuar conforme a una estrategia nacional coherente.

Cuando una institución persigue deportaciones masivas, otra atiende terrorismo, una tercera concentra recursos en Irán, otra advierte sobre Rusia, una más observa a China y la Casa Blanca modifica prioridades conforme al ciclo político o al enojo presidencial del día, el aparato puede conservar un poder inmenso y, sin embargo, perder coordinación.

La dispersión de esfuerzos reduce la eficacia incluso de la maquinaria más poderosa. Recursos humanos, sistemas de vigilancia, interceptores, analistas, agentes y presupuestos no son infinitos. Cada nueva prioridad desplaza otra; cada operación urgente consume capacidades previamente asignadas; cada purga elimina experiencia acumulada y cada cambio de mando obliga a reconstruir relaciones internas.

También existe una asincronía preocupante entre objetivos y metas. El presidente puede exigir una reducción inmediata de personal mientras las amenazas internacionales se multiplican. Puede pedir más inteligencia sobre Irán al mismo tiempo que debilita equipos analíticos. Puede demandar mayor control migratorio mientras acorta la capacitación de los agentes. Puede ordenar una ofensiva militar y después cuestionar a quienes advierten sobre sus consecuencias.

Un sistema de seguridad no puede funcionar adecuadamente cuando cada dependencia interpreta de manera distinta qué constituye la prioridad nacional.

La inteligencia estratégica requiere horizontes largos. Analizar a China, penetrar redes iraníes, estudiar la doctrina militar rusa o anticipar amenazas terroristas exige años de trabajo, continuidad, conocimiento lingüístico, fuentes humanas, tecnología y memoria institucional. La política presidencial, en cambio, puede cambiar en horas.

Cuando la segunda destruye a la primera, el país queda expuesto.

Jay Clayton llega al cargo con una trayectoria jurídica y financiera importante. Fue presidente de la Comisión de Bolsa y Valores y fiscal federal en Manhattan. No es un improvisado en asuntos públicos ni un personaje carente de capacidad profesional, pero tampoco posee una carrera sustantiva dentro de la comunidad de inteligencia.

La ausencia de experiencia especializada no vuelve automáticamente incompetente a un funcionario. Un buen director puede rodearse de profesionales, escuchar criterios técnicos y administrar una estructura compleja. El problema aparece cuando su nombramiento se produce dentro de un ambiente en el que la lealtad política parece importar más que la independencia de criterio.

Durante su comparecencia ante el Senado, Clayton evitó afirmar directamente que Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de 2020. Se limitó a señalar que fue certificado como presidente.

La diferencia puede parecer semántica, pero no lo es.

La persona encargada de coordinar la inteligencia nacional debe ser capaz de reconocer hechos comprobables aun cuando resulten desagradables para quien la nombró. Si no puede expresar con claridad una verdad electoral ampliamente documentada, ¿qué ocurrirá cuando tenga que presentar un informe que contradiga una afirmación presidencial sobre Irán, Rusia, China o cualquier otra amenaza?

La inteligencia existe precisamente para separar los hechos de los deseos. Cuando un presidente pregunta si un adversario posee determinada capacidad militar, la respuesta no puede ajustarse a lo que favorezca su discurso. Cuando quiere saber si una operación funcionó, los analistas no deben adornar los resultados. Cuando afirma que una amenaza ha desaparecido, las agencias no pueden ocultar información para evitar contradecirlo.

La seguridad nacional depende de que alguien pueda entrar a la Oficina Oval, colocar un documento sobre el escritorio y decirle al hombre más poderoso del mundo: “Señor presidente, está equivocado”.

Ésa es la función que Trump parece empeñado en debilitar.

No sería la primera vez que un gobernante pretende someter a sus servicios de inteligencia. Los líderes autoritarios suelen desconfiar de las instituciones que producen información independiente porque los datos poseen una característica incómoda: no obedecen órdenes políticas.

Un misil existe aunque el presidente niegue su alcance. Una economía se debilita aunque el gobierno manipule las cifras. Un adversario prepara una ofensiva aunque los asesores presidenciales consideren inoportuno informarlo. Los hechos no militan en ningún partido, pero pueden convertirse en enemigos del poder cuando contradicen su propaganda.

Trump ha mantenido durante años una relación conflictiva con la comunidad de inteligencia. Ha acusado a sus integrantes de conspirar en su contra, ha cuestionado evaluaciones que no coinciden con sus posiciones y ha presentado desacuerdos profesionales como pruebas de deslealtad.

Para él, la discrepancia institucional suele ser una forma de traición. Ahí se encuentra el peligro.

Un presidente puede desconfiar de sus agencias. Incluso debe cuestionarlas, pedir pruebas, exigir precisión y recordarles que también han cometido errores graves. La inteligencia estadounidense falló antes del 11 de septiembre, presentó evaluaciones desastrosas sobre las armas de destrucción masiva en Irak y ha participado en operaciones ilegales, intervenciones, torturas y campañas de manipulación.

No se trata de idealizarla.

La comunidad de inteligencia necesita controles democráticos, vigilancia legislativa, responsabilidad jurídica y límites estrictos. Su poder debe ser supervisado para evitar espionaje interno, abusos y operaciones alejadas de la ley. Pero supervisar no significa domesticar, reformar no significa purgar y controlar democráticamente no equivale a colocar las agencias al servicio personal del presidente.

Una inteligencia completamente subordinada puede ser tan peligrosa como una inteligencia sin controles. La primera oculta información para complacer al gobierno; la segunda puede actuar al margen de él. Una democracia necesita evitar ambos extremos.

La historia ofrece advertencias suficientes. Antes de la invasión de Irak, funcionarios estadounidenses presionaron para privilegiar aquella información que respaldaba la existencia de armas de destrucción masiva y relegar los indicios que sembraban dudas. La conclusión política precedió al análisis: primero se decidió la guerra y después se buscaron argumentos para justificarla.

El resultado fue una catástrofe, no solamente porque la información central resultó falsa, sino porque una potencia tomó una decisión irreversible escuchando principalmente aquello que deseaba escuchar.

Trump corre el riesgo de repetir esa lógica a una escala todavía mayor.

Estados Unidos enfrenta simultáneamente conflictos y amenazas que exigen análisis profesional: la guerra con Irán, la ofensiva rusa en Ucrania, la creciente capacidad militar china, las tensiones alrededor de Taiwán, el programa nuclear norcoreano, el terrorismo, los ataques cibernéticos y la interferencia extranjera en procesos electorales.

En semejante escenario, reducir capacidades sin una estrategia clara, expulsar especialistas y colocar leales al frente de instituciones críticas no fortalece la seguridad nacional. La vuelve dependiente del estado de ánimo presidencial.

Irán no modificará sus planes porque un analista tema perder el empleo. Rusia no detendrá sus operaciones porque la Casa Blanca prefiera un informe optimista. China no reducirá su capacidad militar para evitar incomodar a Trump. Las amenazas existen con independencia de la narrativa que el gobierno elija comunicar.

Pero un sistema politizado puede dejar de verlas.

Los analistas aprenden rápidamente qué información provoca la ira del gobernante y cuál produce ascensos. No es necesario ordenarles explícitamente que mientan. Basta castigar a quienes contradicen y premiar a quienes confirman.

Así nace la autocensura.

Un funcionario elimina una frase demasiado contundente. Otro suaviza una evaluación. Un tercero decide no presentar una hipótesis impopular. Después de varios ciclos, el presidente recibe un informe perfectamente alineado con sus convicciones y completamente alejado de la realidad.

Todos dentro de la sala saben que algo está mal, pero nadie se atreve a decirlo. Ése es el momento en que la inteligencia deja de funcionar.

La confrontación interna entre la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y la CIA ya había mostrado un sistema sometido a tensiones extraordinarias. Disputas por atribuciones, acceso a información, destituciones, retiro de autorizaciones de seguridad y acusaciones de politización deterioraron la cooperación que debe existir entre agencias.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional fue creada después de los atentados del 11 de septiembre precisamente para impedir que las distintas dependencias trabajaran como compartimentos aislados y dejaran de compartir información crítica.

Debilitar esa coordinación sin construir una alternativa mejor puede devolver al país a las mismas fallas que se pretendía corregir.

Las amenazas modernas no respetan fronteras burocráticas. Un ataque puede involucrar inteligencia militar, financiamiento, comunicaciones, movimientos migratorios, redes digitales y operaciones en territorio extranjero. Para anticiparlo se necesita cooperación, no una guerra interna entre agencias preocupadas por sobrevivir a la siguiente purga.

El principal problema quizá no sea que a Estados Unidos le falten organismos de seguridad, sino que posee demasiadas instituciones poderosas trabajando a veces con calendarios, prioridades, lenguajes y objetivos diferentes.

Seguridad Nacional puede perseguir una meta operativa inmediata; el FBI, otra jurídica; la CIA, una prioridad exterior; el Pentágono, un objetivo militar, y la Casa Blanca, una conveniencia política. Sin una coordinación profesional capaz de armonizarlas, la fortaleza de cada dependencia puede convertirse en debilidad colectiva.

Un aparato de seguridad no debe funcionar como una suma de feudos que compiten por presupuesto, acceso presidencial, información y protagonismo. Necesita mando político legítimo, pero también procedimientos estables, delimitación de competencias, intercambio de datos y objetivos comunes.

La coordinación tampoco consiste en someter a todos a la voluntad instantánea de Trump. Consiste en integrar capacidades bajo una estrategia elaborada con información real, evaluación de riesgos y prioridades sostenidas.

Confundir coordinación con obediencia sería el último error.

Trump afirma combatir al llamado “Estado profundo”. Bajo esa expresión mezcla burocracia, oposición política, profesionales de carrera, investigadores, fiscales, diplomáticos y funcionarios que no se someten por completo a su voluntad.

Sin duda existen élites burocráticas capaces de proteger privilegios, resistirse a los gobiernos elegidos y operar con opacidad. Pero convertir a todo servidor profesional en sospechoso por no jurar fidelidad personal al presidente destruye la continuidad institucional.

El Estado no pertenece al gobernante.

Los funcionarios deben obedecer la Constitución, las leyes y las decisiones legítimas de las autoridades electas. No tienen obligación de alterar informes, ocultar información o participar en venganzas políticas. La lealtad democrática se dirige a las instituciones, no al individuo que temporalmente las encabeza.

Esa distinción parece desaparecer en el trumpismo.

Quien respalda al presidente es patriota. Quien lo contradice forma parte de una conspiración. Quien confirma su relato es competente. Quien aporta datos incómodos debe ser investigado, despedido o desacreditado.

Así no se gobierna una potencia. Así se construye una corte. Y una corte no produce inteligencia: produce adulación.

También el Senado ha fallado cuando convierte las confirmaciones en votaciones automáticas de partido. La responsabilidad de los legisladores no consiste únicamente en verificar que el candidato posea un currículum respetable, sino en determinar si tendrá independencia suficiente para defender la verdad frente al presidente.

El director de Inteligencia Nacional no necesita ser adversario del gobierno. Debe ejecutar las prioridades legítimas del Ejecutivo, coordinar agencias y mantener una relación de confianza con la Casa Blanca. Pero confianza no significa sumisión.

El presidente necesita creer que el director le hablará con honestidad, y el director necesita saber que no será despedido por presentar una evaluación profesional adversa. Sin esa relación, el sistema se vuelve inútil.

Jay Clayton tendrá ahora la oportunidad de demostrar que su prudencia durante la comparecencia no significa sometimiento. Puede preservar a los profesionales, detener las purgas ideológicas, reconstruir la cooperación con la CIA y garantizar que los informes no se adapten a los deseos de Trump.

También puede hacer lo contrario y convertirse en el administrador elegante de una inteligencia domesticada.

Su verdadera prueba no llegará durante una ceremonia ni frente a los senadores. Llegará cuando los analistas entreguen una conclusión que Trump no quiera escuchar. Entonces sabremos si Estados Unidos conserva un director de Inteligencia Nacional o simplemente incorporó a otro cortesano.

La seguridad de una nación no puede depender de que todos los funcionarios compartan las obsesiones del presidente. Los adversarios estudian precisamente las debilidades, prejuicios y puntos ciegos del poder para explotarlos.

Rusia sabe cómo alimentar divisiones internas. China sabe esperar mientras Washington se distrae. Irán conoce el valor de prolongar un conflicto. Corea del Norte entiende la utilidad de la imprevisibilidad. Frente a esos adversarios, la inteligencia requiere frialdad, competencia y capacidad para separar propaganda de realidad.

Estados Unidos necesita también reconstruir una arquitectura de seguridad sincronizada. No basta con cambiar titulares de dependencias, remover a quienes caen en desgracia o concentrar poder en un pequeño círculo presidencial. Debe definir con claridad qué amenaza enfrenta, qué organismo conduce cada respuesta, cómo se comparte la información y cuál es el objetivo estratégico común.

Sin esa coordinación, las agencias pueden ejecutar operaciones brillantes y aun así fracasar como sistema. Pueden detener a miles, bombardear objetivos, interceptar comunicaciones, desplegar tropas y producir montañas de informes sin acercarse a una meta coherente.

Actividad no significa estrategia.

Fuerza no significa coordinación.

Y obediencia no significa inteligencia.

Trump puede despedir funcionarios, reducir oficinas, retirar autorizaciones de seguridad y colocar personas leales al frente de las agencias. Lo que no puede despedir son los hechos.

Las amenazas no desaparecerán porque nadie se atreva a mencionarlas. Al contrario: se volverán más peligrosas. El hombre más poderoso del mundo necesita asesores capaces de contradecirlo, instituciones capaces de coordinarse y dependencias que compartan objetivos nacionales, no funcionarios obligados a competir por demostrar quién lo complace más.

Necesita información, no reverencias; sincronía, no dispersión; estrategia, no impulsos; inteligencia, no obediencia. Porque cuando las dependencias marchan hacia objetivos distintos y todos sus titulares tienen miedo de decirle la verdad al presidente, el presidente deja de gobernar la realidad. Empieza a gobernar una ficción. Y tarde o temprano, la realidad siempre termina atacando.

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