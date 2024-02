Ahora el tema en boga es que Xóchitl no sabe hablar inglés y Claudia Sheinbaum sí sabe. Me parece que es de dar risa ya este nivel de comparaciones y me remontan a los pleitos y rencillas que habían en mi salón de clases cuando estudiaba la primaria.

Por principio de cuentas diré y aceptaré que no domino el inglés al cien por ciento. Durante la carrera de psicología tenía una clase de inglés donde debía de traducir textos al español. Eso sí que se me da fácil. Pero mantener una conversación fluida en ese idioma, nomás no se me da.

Y cómo recuerdo ahora a mi padre quien hacía muchas rabietas porque yo no hablaba el inglés. Y es que él, de muy joven y ante la urgente necesidad que tuvo para trabajar y sacar adelante a su madre y sus hermanos, pues su padre lo había abandonado, un judío dueño de una refaccionaría en Bucareli, en la CDMX lo cobijó y lo adoptó entrenándolo para aprenderse todos los nombres de todas las autopartes de los coches.

Pero un requisito para que mi padre, a los 16 años pudiera trabajar era saber inglés. Él empezó a comportarse de manera extraña a los 70 años más o menos, cuando la demencia había llegado a su vida y sus historias y logros me los platicaba una y otra vez.

La historia del judío que lo adoptó con la condición que supiera hablar inglés me parece muy inspiradora y me la repitió durante años.

El judío le preguntó: “Raúl, ¿sabes hablar inglés?”“Sí, sí sé”, le dijo mi padre sin saber... ”Estás contratado”, le respondió el judío.

Mi padre no tenía un peso para tomar clases de inglés, así que con el poco dinero que tenía, se compró un diccionario inglés-español y con un cuaderno fue estructurando frases, conjugando verbos y repitiendo la pronunciación.

Se ponía a ver películas en inglés y no leía los subtítulos pues con ello él creía que aprendería a sostener una conversación fluida y una pronunciación perfecta. Y como era amante del cine, muchas veces se quedaba a ver la misma película (¿se acuerdan de la permanencia voluntaria en los cines?) para repetir frases y palabras.

Escuchaba música en inglés también. Siempre en sus tiempos libres... Siempre en inglés

Al fin, pasado los años logró tener un puesto de muy alto nivel y sus amigos estadounidenses cuando iban a la casa a cenar me decían: “Clodia (así pronunciaban mi nombre), tu padre habla un perfecto inglés. Es admirable”, me decían.

Claro que todo este esfuerzo que él hizo por aprender el inglés le causaba enojo hacia mí que habiendo estudiado en colegios privados (diría AMLO, fui de la de los privilegios) pues no hablaba el inglés como él hubiera querido y me decía: ”Tantos años pagando escuelas privadas para que tú no sepas hablar perfectamente el inglés”.

Así que en el tema del que se habla acerca de que Xóchitl no habló bien el inglés o no lo pronunció bien (hay otras personas que dicen que se le entendió perfectamente lo que quería decir) no estoy en posición de pronunciarme con respecto a ello.

Lo que sí creo es que hoy en día si uno no sabe hablar inglés es porque:

1.- No se ha visto en la necesidad de aprenderlo.

2.- No existen los recursos, el tiempo o las ganas para aprenderlo.

Se dice que para hablar el inglés fluidamente, prácticamente te tienes que ir a Estados Unidos para aprenderlo. Pero ya vieron que no es así siempre. Al menos no en el caso de mi padre.

¿Que un presidente debe de saber hablar inglés? Sí, sin duda, y mucho mejor si también dominaran un tercer idioma.

Pero quizá en el caso de Xóchitl trabajando en el Senado durante años y habiendo padecido precariedad en su vida no hubo el tiempo, espacio ni forma de aprender el inglés. Pero nunca es tarde, digo yo. Ella podría dar el ejemplo de superación al empezarlo a estudiar a fondo.

En el caso de Claudia Sheinbaum, pues sí que fue una chica privilegiada y tuvo más acceso al idioma y está bien.

Ya ni hablar del presidente López Obrador porque ahí sí él ni siquiera lo intentó durante todo este sexenio. Su intérprete de cabecera, el apuesto Marcelo Ebrard siempre fungió como tal y nada más que eso.

Yo también quiero aprender hablar inglés y lo voy a estudiar. Lo de Xóchitl y el tema del idioma me inspira para volver a retomar pluma y papel y estudiarlo.

No sé si a mis cincuenta años me sirva para algo, pero al menos las ganas de estudiar un idioma volvieron a emerger de mí.

Hasta aquí llega mi columna.

Thanks for reading me.

That’s all.