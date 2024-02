¿Qué significa yujab tu wok de tok, la frase de Xóchitl Gálvez en inglés que generó burlas? Te explicamos qué fue lo que dijo la candidata presidencial el pasado 5 de febrero.

Como parte de la gira de trabajo que realizó en Estados Unidos, Xóchitl Gálvez participó en un evento que se llevó a cabo en el The Wilson Center de Washington D. C.

Durante dicho acto, la candidata a la presidencia de México en las elecciones 2024 pronunció un mensaje en español, sin embargo dirigió una frase en inglés a Joe Biden.

Al dirigirse al presidente estadounidense, Xóchitl Gálvez dijo “yujab tu wok de tok”, palabras que han sido motivo de burla por evidenciar su pronunciamiento poco adecuado.

Pero a todo esto, ¿qué significa la frase yujab tu wok de tok? Te contamos qué es lo que quiso decir la candidata a la presidencia de México que va por el bloque opositor.

Ni Peña Nieto se atrevió a tanto 🤣🤣🤣

La cara de la wera 🤣🤣@XochitlGalvez pic.twitter.com/DsDb7YmhFJ — Arkitektoplus 🧔🏻 (@Arkitektoplus) February 6, 2024

Este es el significado de la frase yujab tu wok de tok que dijo Xóchitl Gálvez

Aunque no lo pareciera, la frase en inglés que Xóchitl Gálvez dirigió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sí tiene un significado en su traducción al español.

Y es que las palabras “yujab tu wok de tok” que pronunció la candidata a la presidencia en las elecciones 2024, en realidad se refieren a “you have to walk the talk”.

Es decir, con la frase que ha sido motivo de numerosas burlas, Xóchitl Gálvez le pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que “tiene que predicar con el ejemplo”.

Así lo expresó Xóchitl Gálvez en referencia a los llamados que el presidente estadounidense a hecho de forma reciente para defender a la democracia y a los derechos humanos.

No obstante, al citar las expresiones que ha realizado Joe Biden, la candidata a la presidencia le pidió que no solo se quede en llamados, sino que actúe para poner el ejemplo.

Xóchitl Gálvez (X: Xóchitl Gálvez)

La tropezada gira de Xóchitl Gálvez en Estados Unidos

Cabe destacar que durante su estancia en Estados Unidos con motivo de una gira por Nueva York y Washington D.C., Xóchitl Gálvez no la pasó de la mejor manera.

Lo anterior debido a que además del tropiezo por su la frase yujab tu wok de tok que ha devenido en burlas, Xóchitl Gálvez tuvo un duro recibimiento en la ciudad de Nueva York.

Tras celebrarse una reunión con estudiantes universitarios en la American Society, mexicanos realizaron una protesta en contra de la candidata del PRI, PAN y PRD.

Debido a la manifestación de los mexicanos radicados en Estados Unidos, Xóchitl Gálvez tuvo que escapar con el apoyo de las autoridades locales, usando un “señuelo”.

Aunado a ello, algunos de los estudiantes que participaron en el encuentro con la candidata a la presidencia en las elecciones 2024, criticaron la ponencia que ofreció.

En Nueva York, un número importante de mexicanos protestan contra Xóchitl Gálvez.



"Que salga la corrupta".#ULTIMAHORA pic.twitter.com/GNLEr9yETv — Ana Luisa (@HNoticiasMX) February 3, 2024

Así va Xóchitl Gálvez en las encuestas rumbo a las elecciones 2024

De cara a las elecciones 2024 en las que se definirá la sucesión presidencial, el bloque opositor que está conformado por el PRI, PAN y PRD, designó a Xóchitl Gálvez como su candidata.

En la más reciente encuesta MetricsMX que corresponde al mes de enero de 2024 y es la primera en la que se incluye a Jorge Álvarez Máynez, Xóchitl Gálvez fue incluida como una de las aspirantes.

Ante la pregunta que plantea un escenario en el que hoy fueran las elecciones, estos serían los resultados sobre la intención de voto: