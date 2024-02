Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de México por la coalición PRI-PAN-PRD, fue invitada a hablar en The Wilson Center durante su visita en Estados Unidos.

No obstante, resaltó el hecho de una frase que dijo Xóchitl Gálvez al término de su discurso que generó revuelo pues internautas se burlan de ella en redes sociales.

El discurso de la candidata presidencial rumbo a las Elecciones 2024, se suma a las muchas polémicas que ya acumula; esta vez, se cuestiona ¿cómo habla Xóchitl Gálvez en inglés?

¿Cómo habla Xóchitl Gálvez en inglés?

Este lunes 5 de febrero de 2024, Xóchitl Gálvez fue invitada a hablar en The Wilson Center ubicado en Washington D. C., Estados Unidos.

Durante su discurso, Xóchitl Gálvez mencionó que las Elecciones 2024 son una cosa que compete exclusivamente a México pero pidió a la población mundial que se mantenga al pendiente de la “joven democracia nacional”.

No obstante, su discurso sobre la democracia en México no fue lo que llamó la atención.

Y es que la candidata del PRI-PAN-PRD dijo una frase casi al final de su ponencia que hizo cuestionar a más de uno ¿cómo habla Xóchitl Gálvez en inglés?

Se burlan de Xóchitl Gálvez en redes sociales

Usuarios de redes sociales se burlan de Xóchitl Gálvez por cómo habla en inglés debido a una frase que dijo en su discurso en The Wilson Center.

Varios compararon a Xóchitl Gálvez con el expresidente Enrique Peña Nieto o Vicente Fox y su fama de no saber hablar inglés, mientras que otros afirmaron que la candidata da “pena ajena”.

No bueno, esta mujer superó por mucho a @VicenteFoxQue y @EPN — Matilde Cadena (@1404mati) February 6, 2024

Resaltó el hecho de que Xóchitl Gálvez pronunció algo parecido a: “Presidente Biden, yujab to wok da tok”.

Trascendental e histérico mensaje de Xóchitl Gálvez en Washington:

“Presidente Biden yujab to wok da tok”

Mas digno hubiera sido hablar en español.

De Peña ajena esta mujer que representa al PAN y al PRI y está al servicio de la oligarquía.pic.twitter.com/0e94PyIKU5 — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) February 6, 2024

No obstante, también llamó la atención que la abogada Diana Villiers Negroponte, que estaba presente, sucumbió a la risa en plena transmisión.

Ni Peña Nieto se atrevió a tanto 🤣🤣🤣

La cara de la wera 🤣🤣@XochitlGalvez pic.twitter.com/DsDb7YmhFJ — Arkitektoplus 🧔🏻 (@Arkitektoplus) February 6, 2024

Pero, ¿qué fue lo que realmente quiso decir Xóchitl Gálvez? De acuerdo con el usuario @pacoMq_, lo que quiso decir la candidata presidencial fue “Presidente Biden, you have to walk the talk”, lo que significa “enseñar con el ejemplo”.

Xóchitl Gálvez quiso decir que el presidente Biden debe enseñar con el ejemplo pero no se le entendió (Captura de pantalla)

Mientras que otros criticaron los conocimientos de Xóchitl Gálvez y sus estudios:

Lo que no entiendo es ¿como si todos los programas de computación importantes están en inglés, una ingeniera en computación no habla y leé en inglés, ?

¿Dónde hizo la carrera? — Guillermo Zurita 1606 (@zurita37038) February 6, 2024

¿Cómo va Xóchitl Gálvez en las encuestas?

La última encuesta MetricsMX realizada en enero, mide la intención del voto de las y los mexicanos en las Elecciones 2024.

Xóchitl Gálvez, candidata del PRI-PAN-PRD se encuentre en el segundo lugar de preferencia, con una notable desventaja de 36.9 puntos porcentuales por debajo de su opositora de Morena .

Claudia Sheinbaum: 59.0%

Xóchitl Gálvez: 22.1%

Jorge Álvarez Máynez: 3.8%