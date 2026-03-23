Más que una estrategia, lo que empieza a observarse es un patrón: desorden, reacción y decisiones que avanzan sin contención.

El escenario se ha ido cargando por acumulación. Una escalada en Medio Oriente que ya no es solo regional, ataques que alcanzan infraestructura energética y tensan rutas críticas como el estrecho de Ormuz, mercados que reaccionan en minutos trasladando el conflicto a precios, inflación y expectativas, y, en paralelo, un frente interno en Estados Unidos que comienza a resentirse: recortes, riesgo de shutdown y señales de disfunción en servicios clave.

Ese es el contexto. Y en ese contexto ocurre algo más delicado: la narrativa que sostiene la guerra empieza a resquebrajarse desde dentro.

La renuncia de Joe Kent, hasta hace poco el funcionario de más alto nivel en materia de antiterrorismo, no fue un trámite administrativo. Fue una señal. Un operador con experiencia directa en inteligencia decide apartarse y, además, cuestiona el supuesto central: que Irán represente una amenaza inminente para Estados Unidos. En el lenguaje de la seguridad nacional, eso es dinamita, porque desmonta el argumento clásico de urgencia que suele justificar una intervención.

A esa duda se suman voces como la de John Brennan, exdirector de la CIA, quien también ha puesto en entredicho la existencia de una base sólida de inteligencia sobre un peligro nuclear inminente por parte de Irán. Cuando estas objeciones surgen desde dentro del propio aparato de seguridad, el problema deja de ser político y se vuelve estructural.

Pero la fractura no se limita al plano técnico. Se traslada al comportamiento del liderazgo, y ahí el deterioro es todavía más visible. La burla pública hacia la muerte de Robert Mueller —exdirector del FBI y fiscal especial que investigó la trama rusa— no es una excentricidad. Es un síntoma. No de firmeza, sino de pérdida de límites. Cuando un líder cruza esa línea, lo que se erosiona no es solo su imagen: es la investidura. Las reacciones fueron inmediatas: críticas públicas, condena generalizada y el propio Barack Obama marcando distancia con dureza. El diagnóstico empieza a repetirse: no es solo estilo, es deterioro del ejercicio del poder.

Algo similar ocurre con episodios aparentemente menores, pero profundamente reveladores, como la referencia a Pearl Harbor frente a la primera ministra japonesa. No fue una evocación histórica cuidada, sino un comentario torpe, fuera de lugar. En diplomacia, el lenguaje es señal, y cuando falla, lo que proyecta no es fuerza, sino improvisación y desorden.

A ese cuadro se suma la presión interna. El recorte presupuestal y el riesgo de shutdown dejan de ser debates técnicos cuando impactan la operación básica del Estado. Y hay un punto donde esa disfunción se vuelve visible: los aeropuertos. Operación limitada, filas crecientes, retrasos acumulados y tensión en uno de los sistemas más sensibles de la movilidad global. No se trata solo de vuelos, sino de cadenas de suministro, negocios y conexión internacional. Cuando los aeropuertos de Estados Unidos se desordenan, el impacto se exporta.

En ese contexto, la decisión de desplegar agentes del ICE en aeropuertos, bajo el argumento de apoyar a la TSA, enciende alarmas. En el papel es apoyo operativo; en la práctica se percibe como control, como reacción, como intento de sostener funciones básicas con medidas extraordinarias. Y ahí el problema deja de ser administrativo y se vuelve estructural.

A todo esto se suma otro elemento que termina de dibujar la lógica en juego: el dinero. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el gobierno cuenta con recursos suficientes para sostener la guerra con Irán, independientemente de los más de 200 mil millones de dólares solicitados al Congreso. La implicación es profunda: la guerra puede avanzar incluso sin consenso político pleno. El contrapeso legislativo deja de ser determinante y el conflicto pasa a depender de la capacidad de sostenerlo.

Y eso conecta todo. Una narrativa cuestionada, un aparato de seguridad no alineado, un sistema político tensionado y un funcionamiento interno que empieza a resentirse… Mientras la maquinaria sigue avanzando.

En paralelo, el frente externo se intensifica. Los ataques continúan, la infraestructura energética se ve afectada y las rutas estratégicas entran en riesgo. El estrecho de Ormuz vuelve al centro del tablero. Energía más cara, mercados más volátiles, incertidumbre creciente. A eso se suman amenazas que ya no se limitan a la región: Irán menciona posibles objetivos en Europa y Estados Unidos. El conflicto deja de ser contenido y empieza a expandirse.

Y en ese punto, lo verdaderamente preocupante ya no es solo la guerra. Es el contexto en el que se desarrolla: una guerra con dudas internas, un gobierno bajo presión estructural y un liderazgo que muestra señales de desbordamiento.

Ese es el cruce peligroso. Porque las potencias no suelen complicarse solo por lo que enfrentan afuera, sino cuando lo externo y lo interno se mezclan. Cuando la guerra se libra en dos frentes: el geopolítico y el doméstico.

Ahí el margen de error desaparece, porque una guerra puede escalar por estrategia… Pero también por descontrol.

Y cuando el desorden se vuelve método y el caos deja de ser accidente, el problema ya no es la guerra, es quién está conduciendo el poder.

Y cuando el que conduce lo hace a tontas y a locas es tan tremendamente peligroso como un tractocamión cargado de explosivos bajando sin frenos en un camino sinuoso dirigido por un orate y que inexorablemente hará colisión mortal si no lo detienen.

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