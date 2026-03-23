Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está listo para comenzar a trabajar a partir de este lunes 23 de marzo en aeropuertos de Estados Unidos en apoyo de los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

“El lunes, ICE irá a los aeropuertos para ayudar a nuestros maravillosos agentes de la TSA que han permanecido en sus puestos a pesar de que los demócratas de la izquierda radical, que solo se centran en proteger a los criminales más duros que han entrado ilegalmente en nuestro país, están poniendo en peligro a los EE. UU. al retener el dinero que se acordó hace mucho tiempo con contratos firmados y sellados, y todo eso” Donald Trump

Donald Trump dijo que el ICE va a ayudar a los agentes de la TSA que han permanecido en sus puestos a pesar de no recibir sus pagos por el cierre parcial del gobierno que ha generado una crisis en los aeropuertos en últimas semanas.

Donald Trump responsabiliza a demócratas de crisis en aeropuertos de Estados Unidos

Donald Trump culpó a los demócratas de la situación de falta de agentes de TSA en aeropuertos, cancelaciones de vuelos y largas filas porque dijo de fondo quieren proteger a los migrantes a quienes comparó con criminales.

Donald Trump insistió en su discurso de asegurar que los migrantes son “los criminales más duros” y “está poniendo en peligro a los Estados Unidos”.

El presidente estadounidense reclamó nuevamente que estén reteniendo dinero a pesar de que ya habían contratos firmados para el pago de sus sueldos.

Donald Trump asegurá buen trabajo de ICE supliendo a TSA

Donald Trump dijo que no importa que ICE haga un buen trabajo al suplir a los agentes de TSA faltantes, los demócratas dirán que son incompetentes.

Adelantó que van a hacer un trabajo fantástico al mando de Tom Homan.

El anuncio de Donald Trump fue reiterado este fin de semana, tanto sábado como domingo.