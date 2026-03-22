Gobiernos que hablan, mercados que reaccionan y actores invisibles que deciden: el poder ya no opera donde el ciudadano cree. Durante décadas se nos enseñó a mirar el poder en lugares muy claros. La Casa Blanca, el Kremlin, los parlamentos, los gobiernos. Ahí —se suponía— se tomaban las decisiones, se definía el rumbo y se concentraba el poder.

Hoy esa idea empieza a quedarse corta. No porque los gobiernos hayan desaparecido, sino porque ya no son los únicos —y en muchos casos, ni siquiera los principales— centros de decisión.

La evidencia está por todas partes. Una guerra no se sostiene solo por decisión presidencial; se sostiene —o se frena— por inteligencia, presión interna, cálculo económico y reacción internacional. Los mercados no esperan discursos, reaccionan en tiempo real. Las tecnológicas no compiten en elecciones, pero moldean la conversación pública de millones. El capital no vota, pero condiciona gobiernos.

Ese es el punto incómodo. El poder formal sigue existiendo, pero el poder real se ha desplazado.

Donald Trump es un ejemplo útil. Puede tomar decisiones, escalar tensiones, imponer narrativa, pero no controla todo. No controla la reacción de los mercados, no controla a la estructura completa de seguridad, no controla a los aliados ni a los actores económicos que finalmente absorben —o rechazan— sus decisiones. Por eso aparecen grietas, por eso surgen renuncias, por eso la narrativa empieza a fracturarse.

En el terreno energético ocurre lo mismo. Los países producen petróleo, pero no controlan completamente su precio. Ese precio se define en una combinación de factores: mercados financieros, riesgos geopolíticos, expectativas, rutas de suministro y decisiones que muchas veces se toman fuera del ámbito público.

En el mundo digital, el fenómeno es aún más claro. Las plataformas no gobiernan países, pero influyen en lo que las sociedades creen, discuten y priorizan. No necesitan ganar elecciones; influyen en quienes las ganan.

Y en ese entramado aparecen actores que no siempre están en la boleta electoral: corporaciones, fondos de inversión, estructuras de inteligencia, lobbies, plataformas tecnológicas. No siempre visibles, pero profundamente influyentes.

Eso no significa que los gobiernos hayan dejado de importar. Significa algo más complejo: que gobiernan, pero no controlan todo.

Y ahí surge una tensión clave de nuestro tiempo. El ciudadano vota pensando que elige quién decide, pero muchas decisiones ya no se toman exclusivamente ahí.

Ese desfase genera frustración, porque cuando las cosas no funcionan el ciudadano castiga a los gobiernos, pero los gobiernos no siempre tienen la capacidad total de corregir lo que está fallando.

Y en ese vacío crecen dos fenómenos: la desconfianza y los liderazgos que prometen recuperar un control que, en realidad, ya no existe en los términos en que se presenta.

Ahí es donde el discurso del “hombre fuerte” vuelve a ganar terreno. Promete orden, control, decisiones rápidas, pero omite un detalle fundamental: el poder ya no está concentrado en un solo punto. Se ha dispersado, se ha fragmentado, se ha vuelto más difícil de identificar y de controlar.

Por eso el problema de fondo no es solo quién gobierna, sino quién realmente decide.

Y esa es la pregunta que empieza a incomodar al sistema, porque cuando la respuesta deja de ser clara, la legitimidad comienza a erosionarse.

El ciudadano sigue votando, pero empieza a dudar. Y cuando esa duda crece, la política cambia, no siempre para mejor.

Porque en un mundo donde el poder real no está donde parece, el riesgo no es solo equivocarse al elegir, sino no saber realmente a quién se está eligiendo.

Y esa realidad conduce a una pregunta inevitable. Si el poder ya no está concentrado en un solo lugar, si las decisiones se distribuyen entre gobiernos, mercados, estructuras de seguridad y actores globales, ¿quién puede realmente detener una guerra?

¿Los gobiernos? ¿Las potencias? ¿Los intereses que la empujan? ¿O las sociedades que la padecen?

La respuesta no es simple. Los pueblos pueden protestar, presionar, erosionar la legitimidad de un conflicto, pero rara vez detienen una guerra por sí solos y mucho menos de inmediato.

Las guerras no se frenan con una sola manifestación. Se frenan cuando el costo de sostenerlas se vuelve más alto que el beneficio de continuarlas: costo político, costo económico, costo social.

Ahí es donde la presión empieza a pesar, donde los gobiernos recalculan, donde incluso las decisiones más rígidas comienzan a moverse.

Pero hay una realidad incómoda: quienes deciden cuándo empieza una guerra no siempre son los mismos que deciden cuándo termina.

Y en ese desfase se juega algo peligroso, porque una guerra puede iniciarse con rapidez, pero suele detenerse con dificultad.

Por eso el papel de las sociedades no es menor. No detienen guerras de un día para otro, pero pueden volverlas insostenibles. Pueden desgastar su narrativa, fracturar su legitimidad, obligar a quienes deciden a buscar una salida, sin disparar un solo tiro.

Porque al final, en un mundo donde el poder real no está donde parece, las guerras no se sostienen solo con armas, se sostienen con aceptación. Y cuando esa aceptación se rompe, incluso las guerras más firmes empiezan a tambalearse.

Porque al final, la pregunta no es quién inicia las guerras, sino quién puede detenerlas. Y la respuesta es incómoda. No siempre son los gobiernos, no siempre son los ejércitos, no siempre son las potencias.

A veces son los pueblos, cuando dejan de creer, cuando dejan de aceptar, cuando dejan de sostener con su silencio lo que no pueden cambiar con su voto.

Porque las guerras no se sostienen solo con armas, se sostienen con permiso. Y cuando ese permiso se rompe, incluso el poder más fuerte empieza a perder control.

Salvador Cosío: @salvadorcosio1

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