En redes sociales, la invitación para registrarme para la elección del candidato por el Frente Amplio por México me ha llegado por diversos chats de WhatsApp, con una urgencia muy particular. Entiendo que el 20 de agosto es el último día para hacer este registro y así poder participar en la consulta ciudadana que quieren hacer los de la oposición por el posible candidato que tendrá que trabajar para vencer a los de la 4T.

Con el tiempo me he hecho más desconfiado de donde y porque introducir mis datos particulares, sobre todo números de identificaciones personales. El registro del FAM me parece bastante intrusivo. Entiendo que por el control de las votaciones -que no son votaciones- piden, prácticamente, toda la información que viene en la credencial para votar. ¿Por qué le habría que dar mis datos al PRI, PAN, PRD y una compañía que se llama HUBOX?

Muchas personas están llenando los datos de esta página donde no informan de manera correcta donde están los servidores y que van a hacer con esa información. ¿Esta información es para registro o para hacer un corte de personas que no sean afines con el FAM?

Entiendo que los votos para elegir a este candidato tienen que ver con un estilo de votación-encuesta bastante elaborada. Al no haber una identificación electrónica que realmente funcione como una huella digital, no me da tanta confianza introducir mis datos en una página que no me da la información suficiente de cómo se manejarían mis datos. Este tipo de levantamientos parece tanto como una persona que está recogiendo las credenciales de votar y guardándolas para que votemos por tal o cual partido.

La información es poder y aquí estamos introduciendo voluntariamente los números más confidenciales de nuestra credencial para votar.

En otro tipo de culturas, países o lugares puede ser que introducir este tipo de información sea más confiable o que realmente los que manejan los datos tengan una consecuencia al manejarlos de una manera equivocada. Ya hay bastante información sobre todos nosotros para regalárselas a un grupo de partidos políticos donde no se ha hablado tanto de cómo se manejará esta información.

Entiendo que esta manera de registro es la que parece ser más confiable para la gente de los partidos pues con esto podrán confirmar que la gente que se registró es la gente que va a ir a votar por el candidato del FAM de su preferencia. En mi particular manera de ver cómo se maneja mi información, no estoy dispuesto a pasar mis datos personales a un portal que no conozco y a un grupo de partidos políticos.

Mire, que los del FAM pudieran pensar que todos los que se registren en su portal son los que tienen la intención de votar por ellos. Una cosa es pensar y otra es hacer, dirían por ahí. Pero lo que sí, con todos estos números los partidos de la oposición podrían hacer una mejor planeación de cómo hacer las campañas políticas.

Solo póngase a pensar lo que les está regalando. Los datos de su credencial para votar tienen la información sobre dónde vive y cuántos años tiene. Los partidos podrían saber con mucha precisión dónde están sus votantes y cuál es la edad de las personas que prefieren votar por ellos.

De ahí salen muchas estrategias para las campañas pues pueden ser más dirigidas. ¿Recuerda todo el problema que hubo en las elecciones de los Estados Unidos cuando Facebook utilizó datos sensibles de la población para hacer campañas personalizadas? Aquí puede ser algo similar con la diferencia que la persona que se inscriba le está dando la información de manera gratuita.

No se cual vaya a ser el método de Morena ojalá sea diferente y menos intrusiva que la del FAM.

Cada quien puede elegir a quién le comparte sus datos, si usted confía en este tipo de ejercicios seguramente ya se registro. Yo lo haría si fuera menos intrusivo. En las votaciones saben que fui a votar pero no saben por quien lo hice. En lo que está promoviendo el FAM, no me queda claro.